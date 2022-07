Cristiano Ronaldo se inyecta bótox en los genitales en un nuevo retoque estético

De todos es sabido la importancia que le da Cristiano Ronaldo a su apariencia física. El jugador del Manchester United, fan a los tratamientos estéticos, esta vez ha ido un paso más allá y ha sorprendido por el lugar en el que se ha hecho su último retoque.

El astro portugués, que ya se ha sometido a varios retoques, tiene en el bótox a uno de sus mayores aliados. Según La Razón, ya se lo ha aplicado en el rostro, pero ese no es el único sitio.

Tal y como anuncia este medio, el ariete luso, pareja de Georgina Rodríguez, se ha aplicado bótox en sus genitales, más en concreto en el pene. El objetivo, según la misma información, es que el grosor de su miembro crezca entre 1 y 3 centímetros.

Según se detalle en la información, es un tratamiento de aplicación inmediata, no necesita puntos de sutura y puede durar entre 18 y 24 meses, pero no su aplicación no da garantías al 100% que pueda llegar a funcionar.