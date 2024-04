La panadería en la que sirven croissants a lo grande: pesan 4 kilos y son de varios sabores

En el mundo de la panadería o la repostería, hay pocas elaboraciones que sean tan deseadas como el ‘croissant’. Vayas donde vayas, lo vas a encontrar; es algo universal en el menú. Es mucho más que un simple panecillo; el croissant es un ícono de la cocina austriaca que ha conquistado cada rincón del mundo, pudiéndolos encontrar en cualquier panadería de España.

Y tal y como dice el popular lema “renovarse o morir”, el croissant ha sufrido cambios a lo largo de su historia para seguir deleitando a más personas, variando sus ingredientes para adaptarlos al gusto de quien sea, y, lo que más sorprende, también ha variado su tamaño. Y si no que se lo digan a los dueños de la panadería valenciana, “El Horno de la Beata Inés”, que elaboran croissants de 4 kilos. Como era de esperar, se han hecho virales en redes sociales.

Croissant de origen valenciano

El responsable de idear esta locura de ‘croissants’ es el gerente del obrador, Moisés Iborra, sin embargo, “El Horno de la Beata Inés”, ubicado en Mareny de Sant Llorenç, en Cullera (Valencia), es un negocio familiar que, aparte de sus padres y hermanos, cuenta con otros 40 trabajadores que hacen posible todo lo que ocurre en los hornos.

La idea de hacer ‘croissants’ de 4 kilos surgió hace 12 años casi por casualidad, pero no ha sido hasta hace relativamente poco tiempo cuando este local valenciano comenzó a viralizarse por redes sociales gracias a sus gigantes. Ahora, esta elaboración es el producto estrella del local, y no hay persona que no salga de ahí sin su ‘croissant’ XXL.

Variados, de calidad y asequibles

Así describen desde el “Horno de la Beata Inés” a su elaboración más demandada y apreciada; los croissants. Y, es que a pesar de haberse hecho virales y haber tenido que aumentar exponencialmente su producción, siguen manteniendo como mantra del local el uso de ingredientes de primerísima calidad para que el cliente lo disfrute como nunca y quiera volver.

Además, para llegar cada vez a más personas y paladares, se hacen ‘croissants’ de distintos sabores; con o sin gluten; con los toppings de moda (crema de pistacho, de kinder, galleta Lotus, oreo, lacasitos…). Sea cual sea tu preferencia, la vas a encontrar en este lugar.

Y, otro de los puntos que ha convertido a esta panadería en un lugar de referencia, es el precio de sus gigantes, que cuestan 8.99 euros y los convierten en una opción asequible que no fallará en sorprender a quien sea.

