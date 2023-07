Dónde puedes comer los fartons más grandes de Valencia que miden 40 centímetros y se sirven con un litro de horchata

El verano es de los productos fresquitos; del gazpacho, del salmorejo, de las ensaladas... pero también de los helados, los granizados y una buena horchata con fartons, una de las meriendas valencianas más popular todo el año pero especialmente en esta temporada.

Pasar por Valencia y no tomar una horchata es lo mismo que dejar de comerte una paella en la terreta, o visitar Galicia y no tomar pulpo, el mismo sacrilegio que ir a Santander y no probar rabas... Un error al que ni queremos ni podemos enfrentarnos.

Aunque todavía sigue siendo relativamente común pasear por ferias populares y encontrarte el típico vasito blanco con chufas regadas por chorritos que se convierte en un vicio y cuando lo terminas quieres otro, lo más común es consumir este ingrediente en su versión bebida; es decir, en horchata. Y si puede ser con unos buenos fartons, mejor.

Los fartons son el dulce más típico de Alboraya, un municipio valenciano, y se trata de unos bollos alargados y dulces que se suelen servir con horchata. Y aunque los podemos encontrar con diferentes rellenos y coberturas, los de esta tienda de Valencia te van a sorprender (y no solo por sus sabores).

Fartons XXL

De entre todos los productos que podemos encontrar en Eras Pan (que no son pocos), esta panadería y pastelería de Valencia se ha hecho famosa por sus increíbles fartons que miden 40 centímetros.

Además de su esponjoso y absorbente bollo tan clásico de los fartons, en esta pastelería podemos encontrar los dulces más típicos de Valencia rellenos de crema de pistacho, de Kinder Bueno, de Oreo y de Lotus. Todo un pecado para los más golosos.

Como está mandado, no se puede tomar un buen farton sin una horchata bien fresquita, y en Eras Pan también las han hecho a la medida necesaria; es decir, la merienda consiste en un farton de 40 centímetros con una jarra de horchata de un litro. No es una opción muy ligerita pero sí deliciosa.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.