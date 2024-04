La paella japonesa que Dabiz Muñoz ha disfrutado con su hija: pescado crudo, alioli de wasabi y socarrat

Es posible que alguna vez te hayas preguntado de qué forma comen los familiares de un chef con Estrella Michelin. Y más concretamente, aquellos que a su alrededor tiene al mejor chef del mundo, Dabiz Muñoz. El cocinero, que ha vivido este año un cambio radical en su vida con la llegada de su hija Laia, disfruta junto a Cristina Pedroche de la evolución de la pequeña. A sus nueve meses, su padre le hace platos de alta cocina, algo que ha puesto a juicio mediático al chef de DiverXO. No obstante, él disfruta viendo cómo la pequeña Laia se deleita con las innovadoras creaciones culinarias y esta vez ha tocado paella japonesa.

Así es la famosa paella japonesa de Dabiz Muñoz

Se puede decir que la paella es uno de los platos estrellas de la casa de Dabiz Muñoz, ya que no es la primera vez que se ve al cocinero preparando sus características recetas de este típico plato valenciano. Los fines de semana son días en los que se le puede dar algo más de amor a la cocina y el cocinero no pierde la oportunidad de compartirlo con sus seguidores. Así pues, el mejor chef del mundo ha decidido deleitar a su mujer, Cristina Pedroche, y a su hija Laia con su famosa paella japonesa. Una innovadora creación en la que no escatima en ingredientes nipones.

Para elaborar este arroz, Dabiz Muñoz utiliza un caldo dashi al azafrán de alga kombu, katsuobushi y las espinas del salmonete y mero. Mientras el fumet se elabora, el chef aporta un sofrito con el que busca "un contraste de locos"; así pues, utiliza salmorreta tradicional con toque de yuzu kosho.

Esta versión japonesa bien podría valer por una paella de marisco, pues el punto fuerte está en el pescado con el que Dabiz Muñoz la cocina. Lo que más destaca son los percebes sobre el arroz que previamente ha cocido al vapor de sake. Y después, los acompaña de un tartar crudo de salmonete y mero que se atemperan un poco sobre el arroz caliente, "lo justo para que pierda el frío, pero conserve la textura de sashimi", cuenta el chef.

Y por último, el cocinero ha preparado un alioli de wasabi. "Hemos flipado muy fuerte los tres, nos ha volado la cabeza los contrastes de texturas, sobre todo del pescado crudo con el socarrat, y el sabor final ligeramente ahumado del arroz mojado en dashi con los percebes es inexplicable", ha añadido a su publicación.

Otros platos que el chef cocina a su hija Laia

Dabiz Muñoz visitaba hace poco El Hormiguero y confesaba a Pablo Motos lo emocionante que es ver comer a su hija Laia. El chef tiene claro qué alimentación quiere darle a su hija y confesaba no darle a probar la bollería industrial nunca. Es por ello que la pequeña de nueve meses está teniendo un paladar exquisito con los manjares que prepara su padre. "Le hago hamburguesas de filetes rusos de gambas rojas, cocochas confitadas, carrilleras a baja temperatura... La ves cómo come, y es flipante", le contó a Pablos Motos.

Además, otra de las últimas comidas que ha probado la pequeña por primera vez ha sido el pescado a la brasa. Concretamente, un besugo que el chef ha preparado con una vinagreta de aceite de pimienta de sichuan, lima, hierba limón y vinagre de jerez envejecido. Un plato que también ha querido compartir con sus seguidores.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.