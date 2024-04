Dabiz Muñoz, en 'El Hormiguero': "No me siento el mejor cocinero del mundo"

El Hormiguero concluyó la semana con la visita del mejor chef del mundo, Dabiz Muñoz. El ganador por tercer año consecutivo de los The Best Chef Awards dará algunas de las claves de su buen hacer con el Pablo Motos como alumno aventajado.

"Supe que me iban a dar el galardón 24 horas antes del evento porque me hicieron algunas entrevistas y lo notas", le contó el cocinero madrileño al conductor del programa.

"Pero no me siento el mejor cocinero del mundo ni mucho menos, esto es un reconocimiento a la cocina española, pero también he visto mucho talento por todo el planeta", añadió.

Muñoz reconoció que "también es verdad que me como cualquier mierda que hay por ahí. Eso sí, cunado tomo algo que no me gusta, no lo cuento, siempre hablo en positivo".