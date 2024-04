Gema López, tras las palabras de Dabiz Muñoz en 'El Hormiguero' sobre la alimentación de su hija: "A mí me enseñaron a comer de todo"

El pasado jueves, las declaraciones de Dabiz Muñoz en El hormiguero levantaron ampollas entre los espectadores y, este viernes, los colaboradores de Espejo Público no han dudado en comentarlas.

"Mi niña come de todo, claro. Yo le he hecho filetes rusos de gamba roja, cocochas confitadas, carrilleras a baja temperatura... De hecho, la ves cómo come y es flipante. Ella tiene el esófago muy pequeñito, solo tiene seis meses, tienen que ser cosas con las que no se puedan atragantar y que tengan una textura muy blanda", aseguró el cocinero.

"Yo, a mi hija, no le voy a dar nunca bollería industrial, alimentos ultraprocesados ni con aditivos, con lo cual... Eso se va quedando, si ella, a día de hoy, come cosas con textura gelatinosa, cuando tenga un año o dos le va a parecer algo normal. Se trata solo de generar una base de datos en su cabeza y crecerá con una relación sana con la comida que, evidentemente, para mí es superimportante", agregó Dabiz Muñoz.

Así, desde la sección de Más Espejo, Lorena García ha señalado que le parece bien la medida del cocinero: "Ya hay muchos colegios, y esto es maravilloso, que te 'exigen' que lo que llevan los niños a media mañana sea saludable, pueden llevar zanahoria, fruta, tomates cherry... Yo estoy muy de acuerdo con Dabiz".

Por su parte, Gema López ha sido muy crítica con la actitud del chef: "Yo creo que la vida es un término medio. Primero, no hay menú de colegio que tenga un presupuesto para cocochas, desgraciadamente. Insisto, ¿sabéis lo que ocurre cuando a un niño le prohíbes algo? Que roba las galletas a los demás".

"Creo que no tiene que ser una dieta habitual, porque hay que saber los riesgos que tiene, pero de vez en cuando hay que normalizar determinadas cosas. Me encantaría saber la cantidad de madres que tienen niños de seis meses, cuántas le pueden dar cocochas. Yo no soy nada estricta con la alimentación, tengo una hija que es omnívora, lo come todo y le encanta; y le va bien, no, fenomenal. En mi casa nos educaron a que lo que hay en el plato, se come", ha sentenciado la colaboradora del matinal de Antena 3.