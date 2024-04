Francisco, padre de Rosa Peral, defiende la inocencia de su hija: "Mi vida la ha destrozado Albert, que es el culpable"

Hace solo unos días, los medios de comunicación se hacían eco de la supuesta confesión de Albert López, en prisión acusado del crimen de la guardia urbana en el que, junto a Rosa Peral, acabó con la vida de Pedro Rodríguez.

Los hechos, que supusieron un gran vuelco en nuestro país, tuvieron lugar en mayo de 2017, cuando los Mossos d'Esquadra encontraron un coche calcinado con restos humanos en el maletero. Se trataba de Pedro Rodríguez, agente de la Guardia Urbana de Barcelona. Así, tras una gran investigación, se puso en el foco a Rosa Peral, pareja de Pedro, y Albert, amante de esta.

El 13 de mayo, después de comprobar que la geolocalización de los móviles de Rosa, Albert y Pedro los ubicaba en el mismo lugar el día de la desaparición de Pedro, los amantes fueron detenidos.

Durante el juicio, Rosa y Albert se echaron la culpa mutuamente y, en 2020, ambos fueron condenados a 20 y 25 años de prisión, respectivamente. Desde entonces, Rosa Peral ha mantenido su inocencia y, ahora, su padre, Francisco, ha contado en Espejo Público cómo es ser el padre de una de las asesinas más mediáticas de España.

Actualmente, Francisco vive en el domicilio donde sucedió el asesinato de Pedro: "Había dos perros, uno de mi hija y otro de su exmarido y alguien tenía que cuidarlos. Tuve que quedarme allí porque no podían estar solos y, desde entonces, vivo ahí". Además, el hombre ha destacado que Rosa fue condenada por la opinión pública y los medios debido a su apariencia "atractiva y llamativa": "A nadie le ha preocupado la vida y el entorno de Albert. Albert ha cambiado su versión cinco o seis veces".

"Nadie ha tenido en cuenta, por ejemplo, que a la hora del juicio dijo que declaraba todo, que no tenía problema, pero a la hora de hablar nuestra abogada, le pidió al letrado que, por orden de su abogado, no declararía ante la abogada. Nadie se ha fijado en ese tema", ha explicado Francisco que también ha recordado que Albert cambió, incluso, la versión de cómo había entrado en la vivienda de Rosa.

"Mi hija denunciaba el teléfono que apareció hace dos años. Ella lo denunció desde el principio, ella decía que Albert llevaba otro teléfono y no se investigó hasta los dos años. ¿Qué más pruebas quieren de ese señor conforme ha sido capaz de culparla a ella y destrozar a varias familias?", ha recalcado Francisco Peral.

Una vez más, Francisco ha insistido en la inocencia de su hija: "Yo considero que mi hija es inocente. No hay cargos contra ella, no hay ninguno, son suposiciones. La película que montó el fiscal no explica ningún detalle por el que Rosa es culpable. Albert preguntó a un amigo que cómo se desharía de un cadáver y, luego, hizo lo que le dijeron. Mi hija no me ha destrozado la vida, me la ha destrozado Albert. Albert es culpable... ¿Para qué vino a las 3:00 horas? ¿Para qué saltó la valla?".

Finalmente, Francisco Peral ha sido muy contundente con respecto a la supuesta confesión de Albert López: "Confiesa para que le den permiso". Asimismo, ha apuntado que Rosa también está recibiendo presiones para actuar de la misma manera, pero no es capaz de confesar algo que no ha hecho.