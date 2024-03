Hace unos meses, volvió a ser reconocido como el mejor cocinero del mundo. Fue la tercera vez que el premio The Best Chef Award al mejor chef era para él. Es Dabiz Muñoz (Madrid, 1980). Está en la cima de la cocina mundial y está encantado. Tiene cuatro estrellas Michelin —tres por DiverXO y una por RaviXO— y cuatro soles Repsol —también tres por DiverXO y una por RaviXO—. ¿Cuántos restaurantes tiene Dabiz Muñoz en el mundo y cuánto cuesta comer en ellos?

DiverXO

Calle Padre Damián 23, NH Eurobuilding, Madrid

Fue el primer restaurante de Dabiz Muñoz, que abrió sus puertas en 2007. Tres años después ya tenía su primera estrella Michelin. En 2014, DiverXO se convirtió en el único restaurante de Madrid en atesorar tres estrellas Michelin. Los clientes subieron como la espuma y los precios también.

DiverXO es, lo dicen en la web del restaurante, "un viaje por la cocina hedonista, golosa y creativa de Dabiz Muñoz. Cocina vanguardista en la que todo es posible".

El menú –La cocina de los cerdos voladores– cuesta 395 euros. Sí, ha vuelto a subir el precio (eran 365). Y eso sin vino. Podemos optar por las botellas de vino que consideremos o por el maridaje que ha preparado el equipo de Dabiz. Hay dos, el maridaje Selección de Vinos, que son 300 euros por persona o el maridaje de Altos Vuelos, por 600.

El menú degustación está formado por una veintena de platos como puede ser la Pizza Pepperoni de Buffala y chorizo de lengua estofada, trufa blanca y pesto acidulado de shiso verde. Hay que verlo, pero en su página web no hay fotos de los platos. Destacan el Thaipiridha, Pad Thai, Saté Indonesio, Curry Verde, Laksa Singapore y Som Tam.

Nuevo StreetXO

Calle de Serrano 47, Madrid

Tras el éxito de DiverXO, Dabiz Muñoz abrió StreetXO pensando en una versión más 'callejera' y low cost del restaurante. Y así fue, el precio medio por comensal oscilaba entre los 50-60 euros. El local se encontraba en El Corte Inglés de Serrano. No había reserva y se formaban unas colas enormes.

Así que se mudaron... cerca. El nuevo local de StreetXO Madrid (560 metros cuadrados, el anterior sólo contaba con 210) abrió sus puertas en enero de 2023. Hubo cambios: alguno en la carta, en el bar, en la forma de llegar al restaurante, de hacer la cola...

En el nuevo StreetXO Madrid están las famosas croquetas, el sándwich club o el Wonton crujiente de chistorra. ¿Precio? Algunos ejemplos: croquetas de la Pedroche 19€, NEM Rollito Vietnamita 21€, Nigiri croqueta de gambeta roja 19€, tako de pulpo 15€, vaca rubia a la brasa con ensalada vasco-vietnamita 34€, sashimi de pez limón peruano–madrileño 22€ o el más caro, chili bogavante 55€

StreetXO Dubái

Complejo One Zabeel, Dubai

StreetXO ya está en los Emiratos Árabes. La versión callejera y low cost de la cocina de Dabiz Muñoz ha aterrizado este 2024 en la lujosa ciudad de Dubái. El cocinero anunció la apertura de este establecimiento en una de sus ponencias en Madrid Fusión y ha cumplido.

StreetXO Dubái está localizado en la cuarta planta del complejo One Zabeel, un elegante rascacielos de la capital emiratí. Fiel a la estética y carácter canalla de su creador, el restaurante está decorado con luces, toques asiáticos y paredes cubiertas de grafitis.

Al tratarse de un país musulmán, en el menú no hay cerdo: "En Dubái solo vamos a quitar el cerdo, pero el resto va a ser igual que en Madrid", aseguró el chef en Madrid Fusión. Por tanto, los locales de Dubái y Madrid comparten platos como la vieira asada, el emblemático XO Ramen o los dumplings pekineses.

RavioXO

Plaza Manuel Gómez-Moreno 5A, El Corte Inglés, Madrid

En su carta mezcla la gastronomía italiana y la japonesa, añadiendo el toque de vanguardia de Dabiz Muñoz. Es un local especializado en pasta y cuya inspiración principal son los dumplings. RavioXO consiguió una estrella Michelin seis meses después de abrir.

El precio medio de los platos oscila entre los 18 y los 28 euros y entre sus platos encontramos Ravioli frío escabechado, con erizo, jalapeño y perdiz, entre otros; arriabata chinesca, a base de chili garlic casero, guindilla vasca, tomate cherry, carabinero y aceite citronella; o el niguiri-dumpling marmitako, hecho con carrillera de atún o toro, tomburi, papa canaria y mantequilla quemada.

RavioXO también destaca por sus postres de autor: fresas con nata a la japonesa (en la foto de arriba) por 14 euros o tarta de chocolate aérea, por 12.

GoXO

Pedidos a domicilio y 'food trucks' en El Corte Inglés de Castellana (Madrid), El Corte Inglés de Preciados (Madrid), El Corte Inglés (Marbella) y NH Collection Barcelona Constanza.

Es el restaurante de comida a domicilio, que operaba en Madrid y Barcelona y en la que los comensales hacían su pedido a través de Glovo. Ahora, podemos ver numerosos food trucks con la inconfundible cresta repartidos por Madrid, Barcelona y Marbella. El precio medio es de 15-20 euros.

Bajo el lema "Comida casera imaginativa", la versión de andar por casa de Daviz ofrece platos online. Desde pollo frito y alitas de pollo de corral, hasta lasaña y cocido Hong Kong Madriz GoXO, pasando por costillas de cerdo y hasta cocktails.

DiverXO 4.0.... lo próximo

Jose Carlos Capel, Dabiz Muñoz y Benjamín Lana en Madrid Fusión. Madrid Fusión.

En Madrid Fusión, Dabiz Muñoz no sólo anunció su restaurante de Dubái sino que también aprovechó para confirmar que DiverXO cambiará de ubicación de nuevo. "No soy capaz de explicar por qué lo hago otra vez. Si el restaurante de mis sueños no es una posibilidad, pues no hacemos DiverXO. Después de la pandemia sentía que quería cambiar de ubicación, que el sitio se me quedaba pequeño. Y ahora le quiero dar otra vuelta empezando por el espacio", aseguró el chef sobre el DiverXO 4.0.

El chef explicó que quiere "redefinir 100% lo que es DiverXO, salir de la contaminación lumínica". Y añadió: "Va a estar en un edificio que no hay nada alrededor y quiero que la gente cuando baje del coche piense 'qué hijos de puta, lo han vuelto a hacer'".

