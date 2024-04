Dabiz Muñoz deja sin palabras a Pablo Motos con un zasca: "Comes muy mal..."

Dabiz Muñoz ha visitado esta semana El Hormiguero. El popular chef, que ha ganado por tercer año consecutivo el premio The Best Chef Awards, se ha sincerado en el programa sobre esta distinción, así como sobre otras cuestiones de su vida privada, momento en el que ha protagonizado un sonado zasca junto a Pablo Motos.

Todo ha comenzado cuando el presentador le preguntaba sobre el honorable premio, algo que, pese a recibirlo, él ha destacado que no se siente como si fuera el mejor chef: "Yo no me considero el mejor cocinero del mundo, ni mucho menos. Creo que es la consecuencia de lo que pasa en un país como España desde hace muchos años con gente increíble. Pienso que es el reconocimiento a la cocina española".

Tras ello, el marido de Cristina Pedroche ha reconocido que su estilo destaca quizá por la originalidad, algo que podría generar cierta controversia entre la gente, pero que afirma no estar preocupado por ello: "Tengo 44 años, empecé en la cocina con 17, llevo con el restaurante 18, y las únicas motivaciones que me empujan ahora mismo son divertirme y seguir cambiando las reglas del juego".

En ese momento ha sido cuando Motos le ha preguntado por si es tan extravagante con la comida que le hace a su hija y su respuesta ha impresionado ya de primeras al presentador del El Hormiguero. "Lo único que hay que tener mucho cuidado de qué tipo de alimento se le da, en qué forma y en qué tipo de textura", ha indicado Muñoz.

Acto seguido, el cocinero ha revelado que la realidad que su hija como exactamente de todo: "Le hago hamburguesas de filetes rusos de gambas rojas, cocochas confitadas, carrilleras a baja temperatura... La ves como come y es flipante". Ahí ha sido cuando el presentador ha intentado "vacilarle" y Muñoz le ha reprochado su mala alimentación: "Tú sabes por qué comes tan de mierda? Comes muy mal?.

"Porque lo digas tú, tomo comida sana", ha respondido Motos. Pero, aun así, Muñoz ha insistido en su idea: "Hay tantas cosas que no te gustan porque de pequeño no comiste suficiente variedad". Algo en lo que el presentador del programa le ha tenido que terminar reconociendo: "Hasta los 20 me alimenté de patatas fritas".