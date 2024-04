Qué es la viagra natural, cómo funciona y cuáles son sus efectos en el cuerpo

Se calcula que al menos el 50 por ciento de los hombres en España padece o padecerá disfunción eréctil, según Gabriel Bastidas, urólogo y miembro del grupo de trabajo de Nefrourología de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Dato éste que contrasta con la percepción que confiesan los españoles en las encuestas… pero ese es otro tema.

En esta ocasión, vamos a hablar con tres expertos consultados sobre la nueva irrupción de suplementos alimenticios a base de hierbas y compuestos naturales que prometen cumplir (casi) la misma función que el famoso viagra, medicamento que necesita prescripción médica y que mejora y/o corrige los problemas de erección en los hombres.

Breve repaso a la 'pastilla azul': el viagra y la revolución que supuso

En primer lugar, y como aclara el doctor Carlos Balmori, urólogo experto en medicina sexual e infertilidad masculina de la clínica Ginefiv, "Viagra es un nombre comercial que ha quedado muy marcado como único medicamento para la disfunción eréctil. Sin embargo, los fármacos de ese tipo son lo que llamamos inhibidores de la fosfodiesterasa 5, y los más conocidos son vardenafio, tadalafilo y sildenafilo, que es el compuesto del viagra".

Para comenzar a entender qué es el viagra natural, y como repaso al viagra químico que todos conocemos, la responsable de atención farmacéutica de PromoFarma by DocMorris, Mar Santamaría Sala, añade que "se trata de un medicamento de prescripción médica para el tratamiento de la disfunción eréctil. Su principio activo es el sildenafilo, una molécula testada clínicamente y sujeta a farmacovigilancia".

Y añade: "decirlo de entrada, y presentarlo como es en realidad, puede evitar cualquier confusión (casual o malintencionada). Y es que con los medicamentos no se juega".

Quizá lo que no todos saben es que el viagra nació 'por causalidad'. El urólogo Gabriel Bastidas lo explica: "La primera gran panacea para el tratamiento de la disfunción eréctil fue una molécula que apareció en el mercado básicamente por error, puesto que estaba prescrita para otra patología. El resultado fue que en esa patología no era eficaz, pero los pacientes que tomaban sildenafilo tenían erecciones mucho más potentes".

Qué es la disfunción eréctil

"La disfunción eréctil es la incapacidad de tener una erección lo suficientemente rígida que permita una relación sexual plenamente satisfactoria", expone el doctor Bastidas. A medida que la población envejece, los datos se multiplican: "con un 50 por ciento de incidencia en los hombres en torno a 50 años, pasaremos a un 80 por ciento en los mayores de 80".

En la disfunción eréctil hay una serie de causas, que se dividen en orgánicas, psicológicas y mixtas. "Hay causas de origen vascular que producen una disminución del calibre de los vasos; luego están las de origen neurológico y también puede haberlas farmacológicas. Medicamentos como los antihipertensivos, por ejemplo, pueden tener efectos no deseados sobre la erección", continúa el doctor.

Entre las causas psicológicas de la disfunción eréctil yo destacaría dos: la 'ansiedad de cumplimiento' que sufre el varón que siente la necesidad de satisfacer sexualmente a la pareja, y la 'anticipación al fracaso', que sucede cuando han tenido un 'fallo' y se bloquean. En el 80 por ciento de los afectados las causas son mixtas", dice Bastidas.

El doctor Balmori, por su parte, comenta que "las causas de la disfunción eréctil son múltiples y por tanto los tratamientos pueden variar. Para una buena salud sexual el mejor tratamiento natural es mantener un sistema cardiovascular óptimo y esto se logra con una vida saludable, actividad física y nutrición adecuada".

"Si la disfunción eréctil es severa no existe una alternativa natural eficaz; si la disfunción es leve o moderada sí se pueden utilizar ciertos productos, aunque su eficacia es limitada y debe ir acompañada de unos cambios en los hábitos de vida".

¿Qué se considera viagra natural?

Se considera viagra natural a esos complementos alimenticios (también llamados suplementos) a base de extractos de plantas y/o nutrientes concentrados que apoyan las funciones fisiológicas del organismo. En el caso que nos ocupa, éstos pueden tener propiedades vigorizantes y energizantes. Lo cual, a su vez, puede incidir favorablemente en la respuesta sexual fisiológica.

En cuanto a los suplementos y el punto de vista fisiológico, Mar Santamaría habla de una serie de extractos vegetales con propiedades adaptógenas, tónicas generales y/o vigorizantes como son la maca, el tríbulo y el ginseng.

Por lo que respecta a la maca andina (Lepidium meyenii), ha sido utilizada tradicionalmente para apoyar en estados transitorios de fatiga estrés o ánimo decaído.

El tríbulo (Tribulus terrestris) "también se ha empleado en uso tradicional con la misma finalidad y, aunque se conoce popularmente como la 'viagra vegetal', considero que es una exageración y no deben confundirse las manzanas con las peras (suplementos con medicamentos)", apunta Santamaría.

El ginseng, por su parte, y en concreto el extracto de raíz de ginseng coreano (Panax ginseng) es un adaptógeno ampliamente conocido. "El término adaptógeno significa que confiere una mayor resistencia al estrés físico y psicológico (lo cual puede ser tremendamente útil, como suplemento, para apoyar épocas de exámenes o trabajo intelectual, práctica deportiva intensa o convalecencias)".

El urólogo de Ginefiv añade que las alternativas al viagra, desde el punto de vista natural, "son los aminoácidos L-citrulina y L -arginina, los derivados de plantas como Panax ginseng (Ginseng Koreano), Tribulus terrestris (Tribulus), Epimedium gradiflorum (Hierba de la cabra en celo), Lepidium meyenii (Maca), Ginkgo biloba (Ginkgo), y por último complejos de vitaminas, zinc, aspartato o dehidroepiandosterona (DHEA)".

Así actúa el viagra natural

En la mayoría de los productos anteriormente mencionados se han llevado a cabo estudios científicos en busca del mecanismo de acción de cómo mejorarían la erección y realmente no se han encontrado.

"Sin embargo, en estudios menos rigurosos los efectos que se les atribuyen en su mayoría son dos, la vasodilatación y la elevación de los niveles de testosterona. También la mayoría de ellos buscan un efecto antioxidante y que mejore el endotelio, es decir el sistema circulatorio", expone Balmori.

El urólogo de SEMG dice que "los viagra naturales cumplen dos funciones: los hay de componente energizante, y los que poseen un componente que puede mejorar la vasodilatación peneana, el flujo sanguíneo peneano. Porque la erección es un mecanismo fundamentalmente de vasodilatación de las arterias peneanas (vasos sanguíneos a nivel del pene)".

Se trata de suplementos que se adquieren sin receta médica y, "al no ser sintéticos, tienen muchos menos efectos adversos que los medicamentos, lo cual no significa que no tengan ninguno. Cuanto mayor es el paciente, y más pluripatológico, el viagra químico está contraindicado, por lo que este tipo de 'viagras naturales' podrían ayudar, aunque la eficacia en ningún caso pueda compararse con el 'original'".

¿Hasta dónde llega la eficacia de la viagra natural?

Desde Ginefiv el experto habla de que "todo lo que se encamine a mejorar cualquier ámbito de la salud redunda en beneficio sobre la actividad sexual y por ende en la fertilidad. Unas buenas erecciones son signo de calidad en salud sexual, que no hay que confundir con que no se pueda tener una vida sexual satisfactoria sin erecciones".

Y añade: "Realmente, sobre la fertilidad masculina este tipo de sustancias no tendrían más beneficio que los mecanismos de antioxidación que pueden mejorar o evitar daño sobre la calidad seminal, aunque también, si hablamos de reproducción natural, una buena erección y eyaculación siempre son necesarias".

Comparadas con los fármacos, las alternativas naturales pueden tener menos efectos secundarios. Sin embargo, esto depende del suplemento específico y su interacción con otros medicamentos. Aunque se venden sin prescripción médica es muy necesario consultar con un médico la composición de estos remedios naturales antes de tomarlos para evitar efectos indeseados.

"Algunas de las plantas mencionadas, por ejemplo, pueden interaccionar con fármacos anticoagulantes o para el tratamiento de la hipertensión arterial. Así que, antes de utilizar un complemento alimenticio a base de plantas, consulta con un profesional de la salud porque este problema requiere de una correcta evaluación médica. En caso necesario, puede requerir de la prescripción de un tratamiento farmacológico con la indicación específica", dice Mar Santamaría.

Suplementos y medicamentos: cada uno tiene su función y rango de acción. "Aunque la picaresca a veces no tiene límites y las autoridades sanitarias han tenido que retirar ciertos suplementos fraudulentos que incluían una pequeña dosis del principio activo sildenafilo. Sí, del medicamento. Adulterar suplementos con moléculas medicamentosas, que quede claro, es un fraude y supone un importante riesgo para la salud de la población", concluye la farmacéutica.

