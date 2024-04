¿Cómo se rueda una porno? Las mejores películas y series sobre el mundo de la pornografía

Rodar una película pornográfica puede ser toda una aventura excitante y divertida pero también puede convertirse en una experiencia poco gratificante. No todo el monte es orégano, ni todos los orgasmos reales.

Desde actrices como Amanda Seyfried y Maggie Gyllenhaal pasando por actores como Mark Wahlberg e incluso Javier Cámara, todas estas estrellas del cine convencional han acabado encarnando a unos personajes que por diversas razones, más o menos ‘grandes’, han tenido que hacer del sexo el principal epígrafe de su actividad económica y laboral.

A continuación va una selección de las películas y series que mejor han conseguido tratar el controvertido tema del mundo del porno.

'Supersex' (Francesca Manieri, 2024)

La excepcional vida de la estrella del porno italiana Rocco Siffredi bien merecía una serie y la cineasta Francesca Manieri ha sido la encargada de retratar su odisea sexual y personal.

"Los hombres y las mujeres tienen dinamita entre las piernas. El que la controla, lo controla todo. Es la energía que mueve el mundo", le confiesa su hermano Tomasso a un jovencísimo Rocco en el primer episodio.

Y es que, pese a que su madre quiso que el pequeño Siffredi fuese cura, terminó convirtiéndose en el más exitoso actor porno del mundo contando en su filmografía (y su entrepierna) con más de 1.500 películas pornográficas a sus espaldas.

La serie consigue escenas de alto voltaje sexual pero también desnudar el alma de un actor pornográfico que logró que el porno fuera real y que hizo de ello su vida, desvelando la personalidad, el carácter y los sentimientos de su dotado protagonista.

'Lovelace' (Rob Epstein & Jeffrey Friedman, 2013)

Garganta profunda fue la primera película que acercó la pornografía a la cultura popular norteamericana y que tuvo una repercusión (y una recaudación) desmedida gracias a la naturalidad sexual que desprendía su protagonista Linda Lovelace.

Amanda Seyfried se pone en la piel de Linda, la mujer maltratada y explotada por su abusador marido Chuck Traynor (Peter Sarsgaard). Dotó de un brillo y una sensibilidad excepcionales a la (accidental) actriz; tan solo dedicó 17 días de su existencia a la industria del porno pero, desgraciadamente, la acabaría marcando de por vida.

'Boggie Nights' (Paul Thomas Anderson, 1997)

Pasan los años y Boogie Nights sigue sin ser superada a día de hoy como la crónica más enérgica y divertida del mundo del porno a finales de los 70 en el lugar donde comenzó todo: San Fernando Valley (también conocido como Porn Valley).

Basada en la vida del legendario actor porno John Holmes, fue escrita y dirigida por un joven Paul Thomas Anderson. Cuenta con un magnífico reparto coral que puso sobre la mesa a actores como Mark Wahlberg y Philip Seymour Hoffman, además de recuperar para la causa a un estupendo Burt Reynolds.

El auge, caída y redención del prodigio sexual Dirk Diggler (y su alter ego Brock Landers) interpretado por Wahlberg sigue resonando en nuestras pupilas y quizá en alguna parte más del cuerpo. You got the touch!

'Torremolinos 73' (Pablo Berger, 2003)

Os imagináis juntar el cine de Igmar Bergman con las películas porno caseras en Super 8? Pues eso es exactamente lo que hizo Pablo Berger (Robot Dreams) en su ópera prima contando la versión patria y retro de las home sex movies protagonizadas, en este caso, por un vendedor de enciclopedias y su mujer que, en graves apuros económicos y por un extraño encargo ‘científico’ decidirán darle a la mandanga y grabarlo.

Una pequeña delicia cinematográfica con aire yeyé donde Javier Cámara y Candela Peña interpretan con exquisita ternura a sus dos entrañables personajes y donde además aparece un joven y rubio Mads Mikkelsen que se hace el sueco todo lo que puede.

'Pleasure' (Ninja Thyberg, 2021)

Parece que la cosa va de suecos. Aunque en este caso de suecas concretamente, porque la directora nórdica Ninja Thyberg sorprendió a toda la comunidad cinéfila con esta propuesta descarnada y feminista sobre un mundo del porno donde los hombres siguen dominando laboralmente.

Los límites del consentimiento y la exhibición sin pudor son algunos de los temas principales en la odisea sexual sin retorno que sufrirá el ambicioso personaje de la joven Jessica interpretado con una sorprendente veracidad por la actriz debutante Sofia Kappel.

'The Deuce' (David Simon & George Pelecanos, 2017)

La serie creada para televisión por David Simon y George Pelecanos sigue la historia de la legalización de la industria del porno en Nueva York desde los inicios de los años 70 hasta mediados de los 80, explorando un turbulento mundo donde la aparición del SIDA, la expansión de la cocaína y el emergente mercado inmobiliario sacudieron a la ciudad entera.

La recopilación de canciones que forma la banda sonora es sencillamente magistral y su protagonista Maggie Gyllenhaal demuestra que su fuerza arrolladora y sex appeal no tienen rival posible en la pantalla.

