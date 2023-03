Pornhub llega a Netflix: 'Hasta el fondo' agita el debate político y feminista sobre el porno

Todo lo que siempre quisiste saber sobre Pornhub y nunca te atreviste a preguntar sin usar la navegación privada no es exactamente lo que puede encontrarse en Hasta el fondo: La historia de Pornhub, el documental recién llegado a Netflix. La película dirigida por Suzanne Hillinger sobre la que, a cada segundo, es una de las webs más visitadas del planeta quiere tomar una postura más analítica e incisiva que quiere ampliar su visión a nuestra relación con la pornografía como sociedad.

Alex Gibney, el director de decenas de documentales de actualidad multipremiados como Enron: Los tipos que estafaron a América (2005), El cliente nº 9. La caída de Eliot Spitzer (2010), We Steal Secrets: La historia de WikiLeaks (2013) o The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley (2019), sobre Elizabeth Holmes, figura como productor ejecutivo en este trabajo compuesto por entrevistas con actores, actrices, activistas y antiguos empleados de la web Pornhub.

Se nota la mirada entrenada de Gibney para tomar un aspecto de la realidad medianamente sensacionalista y hacerlo resonar con otras de sus ansiedades y temas candentes, pero aquí es Hillinger -codirectora de Totally Under Control (2020), sobre la respuesta del gobierno de Trump a la pandemia de covid- quien da forma al material para exponer de forma dialéctica las mil y una contradicciones que circulan en torno al porno.

Dentro de Pornhub

La historia de Pornhub como éxito tecnológico es uno de esos relatos por los que se pirran en Silicon Valley, hasta el punto de que podríamos considerarlo porno capitalista construido a partir del sexual. La web nació en Montreal en 2007 como una página de fotografías, tanto profesionales como amateur. Tres años después, el conglomerado canadiense MindGeek la adquirió y la convirtió en la pata más robusta y conocida de su imperio de pornografía online.

Hasta el fondo: La historia de Pornhub muestra en diversas ocasiones las oficinas completamente despersonalizadas y rutinarias de la compañía. Estamos más cerca de la serie Separación que de los años de eclosión cultural del cine pornográfico retratados por Boogie Nights o The Deuce. Tampoco hay nada del desfase festivo de la serie Nacho, dedicada a contar la historia de Nacho Vidal. El enfoque de Hillinger se centra en el business y lo material.

Por ejemplo, en los testimonios de actrices como Gwen Adora, Siri Dahl, Cherie DeVille o Allie Knox, cuyas carreras en el mundo del contenido para adultos despegaron gracias al empleo de Pornhub como plataforma abierta para subir sus propios materiales, teniendo el control sobre lo mostrado y su monetización. ¿La otra cara? Las víctimas de violación, tráfico sexual o abuso de menores que han denunciado a la página en el pasado por permitir que se suba ese contenido.

No son pocos los escándalos sexuales que figuran en el histórico de Pornhub: desde propietarios de canales oficiales que fueron juzgados por tráfico sexual hasta demandas de víctimas de violaciones o abusos que no obtienen una respuesta muy diligente a la hora de eliminar los vídeos denunciados.

Abogados y periodistas comparecer en el documental, donde también se alerta sobre cómo grupos extremistas conservadores y abolicionistas de todo contenido sexual se benefician de poner al mismo nivel a los profesionales legítimos de la página con los peores criminales. Un asunto que también genera fricciones dentro del feminismo cuando se aborda la pornografía: ¿explotación degradante del cuerpo de la mujer o vía para la liberación sexual e independencia económica?

Cuestión en la que se ejercita la mayor toma de postura del documental, alineado con una defensa de la libertad de expresión que no ignora la pertinencia de regulación allá donde la codicia empresarial no la considera: hasta 2020, Pornhub no requería que sus usuarios se identificaran y demostraran la mayoría de edad antes de subir contenido a la página. ¿Por qué hacerlo si lo contrario permitía ganar más dinero?

Como de costumbre, el trabajo sexual deja al descubierto las dinámicas de abuso y poder que se maquillan en otros ámbitos. Eso es lo más explícito de Hasta el fondo: La historia de Pornhub.

