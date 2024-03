Qué es y para qué sirve el ginseng: estos son sus efectos en el cuerpo y el cerebro

El cansancio se ha convertido en una gran preocupación para muchas personas, sobre todo el cansancio físico. Esta sensación puede deberse a muchos motivos y uno de los más habituales es el cambio estacional, la astenia primaveral, que afecta notablemente a los ciudadanos de España, de hecho, diversos estudios señalan que casi la mitad de los españoles podrían verse afectados por ello.

Este no es el único motivo que puede producir que nos sintamos cansados, existen varios factores que influyen, por lo que no es raro que se busque una solución en forma de suplementos naturales, como el ginseng. Este no solo ayuda a mejorar los niveles de energía, también se le atribuyen otros beneficios para la salud, así como para la mente, ya que potencia la concentración y la memoria.

Los beneficios del ginseng para el cuerpo y el cerebro

El ginseng es una planta que lleva empleándose con fines medicinales desde hace mucho tiempo, tiene una raíz parecida a la del jengibre, pero más fibrosa. Se suele recomendar por sus efectos sobre la memoria, pero también beneficia al sistema nervioso central, la digestión y el bienestar general. Posee un olor aromático y sabor dulce, suave al principio, aunque después cambia, volviéndose más acre y ligeramente amargo.

El extracto de raíz de ginseng se emplea para hacer tés y sopas, porque ocasionalmente se emplea en la cocina; sus hojas y bayas también son comestibles y suelen emplearse en tés y zumos. Los más comunes son el ginseng rojo y el blanco, que contienen ginsenósidos, esenciales para que metabolice y actúe en el organismo.

El ginseng tiene efectos positivos sobre la memoria, la concentración y el rendimiento mental a corto plazo, pero también sus efectos son mayores en adultos que en jóvenes y, de hecho, no deberían tomarlo los niños. También ayuda a reducir la fatiga, el agotamiento y el cansancio, aumentando la energía, mejora el estado de ánimo, combatiendo la ansiedad y reduciendo el estrés. Es empleado para conciliar el sueño, permanecer dormido y levantarse descansado.

Además, mejora la función del sistema inmunológico, gracias a sus efectos antioxidantes y reduciendo la inflamación, ayuda a prevenir la gripe y algunas enfermedades respiratorias (aunque no las cura), favorece el funcionamiento del hígado y puede emplearse para reducir los síntomas de la menopausia, como los sofocos y la sudoración excesiva. Mejora la fuerza, aumentando la masa muscular y la resistencia, reduce el azúcar en sangre y aumenta la producción de insulina. Por si todo esto fuera poco, es considerado un afrodisiaco.

A pesar de ser un suplemento natural y de venta libre que se puede encontrar en supermercados, no conviene tomarlo sin antes consultar con nuestro médico, sobre todo si se está tomando algún tipo de medicación, porque podría presentar interacciones. Las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia no deberían tomarlo y tampoco es aconsejable en niños.

No es buena idea mezclarlo con la cafeína, porque puede acelerar el sistema nervioso, y tomado en exceso puede provocar efectos secundarios, como dolores de cabeza, insomnio, náuseas, hipertensión arterial, diarrea o ansiedad.

¿Cuál es la diferencia entre ginseng y jengibre?

Aunque suelen confundirse, el jengibre y el ginseng son plantas diferentes, de ambas suele emplearse la raíz, pero se usan para conseguir diferentes resultados y buscan beneficios para la salud distintos. Además, el jengibre suele emplearse más en la cocina, mientras que el ginseng se usa casi en exclusiva por sus propiedades medicinales.

El jengibre suele emplearse para tratar problemas gastrointestinales, como el dolor de estómago, náuseas y diarrea, así como el malestar estomacal, también para aliviar las molestias de la artritis, por sus propiedades antiinflamatorias. El ginseng se emplea para paliar la fatiga y el estrés, favorecer el sistema inmunológico y la salud cardiovascular, también mejora el rendimiento mental, como ya hemos visto.

