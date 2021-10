Cuando el cansancio te hace ir al médico: así es la fatiga crónica y sus peligrosas consecuencias

El cansancio es, por supuesto, una sensación normal que forma parte de la experiencia y la vida humana. Es la forma que tiene nuestro cuerpo de advertirnos de un gasto importante de energía y nos lleva a buscar compensarlo descansando. Sin embargo, cuando se vuelve constante, no mejora con el descanso o empieza a dificultar el día a día, podría ser un síntoma que nos indique que algo anda mal, además de convertirse en un riesgo en sí mismo.

¿Cansancio normal o fatiga crónica?

Es importante saber distinguir los síntomas del síndrome de fatiga crónica, (también conocido como encefalomielitis miálgica) del cansancio que es normal que todas las personas experimentamos pero que, con el ritmo de vida común en la actualidad, puede volverse excesivamente frecuente.

Concretamente, la fatiga crónica se define en el DSM IV-TR (el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales que elabora la Asociación Americana de Psiquiatría, principal referencia taxonómica de las enfermedades mentales) por la aparición de una fatiga extrema que dura por lo menos seis meses y que no se explica como consecuencia de otra causa médica.

Además, debe cumplir dos características importantes, y es que no mejora con el descanso, a diferencia del cansancio normal, y empeora con la actividad física o mental.

Más concretamente, sus síntomas incluyen (sin que tengan que darse todos a la vez) la sensación de fatiga, problemas de memoria y concentración, dolor de garganta, dolor de cabeza, aumento del tamaño de los ganglios del cuello o las axilas, dolor muscular o articular, mareos que empeoran al pasar de estar acostado a estar de pie, sueño no reparador y agotamiento extremo tras realizar ejercicio físico o mental.

Por otra parte, sus principales consecuencias incluyen la limitación del estilo de vida, el aumento de las bajas laborales, el aislamiento social y, en algunos casos, trastornos psiquiátricos como la depresión mayor.

¿Cuáles son las causas de la fatiga crónica?

Hasta ahora se desconocen las causas de este síndrome, aunque muchos especialistas creen que podría ser multifactorial.

Por ejemplo, se valora que pueda derivar de infecciones virales, dado que algunas personas desarrollan el síndrome tras una infección viral. Específicamente, se han señalado el virus de Epstein-Barr y el del herpes humano 6, si bien no se ha encontrado hasta el momento ninguna evidencia concluyente.

Otro motivo que se baraja es un problema en el sistema inmunitario. Esta teoría parte del hecho de que muchos pacientes de fatiga crónica presentan alteraciones inmunitarias, aunque no esta claro si son suficientes en sí mismas para explicar el trastorno.

Por otra parte, se cree que ciertos desequilibrios hormonales, que también han sido observados en personas con el síndrome de fatiga crónica podrían igualmente jugar algún papel.

Finalmente, muchas personas que lo sufren han referido haber sufrido recientemente traumas emocionales o físicos significativos con anterioridad a la aparición de los síntomas.

¿Cuándo debo ir al médico?

En cualquier caso, no es mala idea acudir a consulta si notamos un cansancio que parece excesivo o persistente; incluso si no se trata de fatiga crónica, puede ser el síntoma de otra afección que necesite tratamiento.

Sin embargo, y aunque siempre es importante dejar al médico el diagnóstico, si el cansancio que nos preocupa no cumple con la condición de no desaparecer con el descanso, no dura al menos seis meses y no se presenta junto a otros síntomas, es poco probable que padezcamos fatiga crónica.