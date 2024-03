Curvatura del pene: lo que dice sobre la salud y cómo se puede abordar

La curvatura del pene es quizás la alteración más frecuente en la forma de este órgano; la enfermedad de Peyronie, la causa más habitual, se estima que afecta a entre el 5 y el 9% de los varones, según datos del centro español Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

Cuando aparece, a menudo resulta altamente preocupante. No en vano, como indica el experto de medicina sexual de Mayo Clinic Matthew J. Ziegelmann en el portal de noticias especializadas sobre salud Medscape, puede tener un impacto significativo en áreas de la salud masculina como las relaciones, la función sexual o el bienestar psicológico.

¿Cuál es la causa?

Aunque es frecuente que los pacientes expresen preocupación sobre un posible cáncer como causa o una lesión (haberse "roto" el pene), Ziegelmann responde que el nunca ha visto un caso en el que un cambio en la curvatura del pene se deba a un tumor.

Como decíamos, la explicación más común es la enfermedad de Peyronie: según explica la Clínica Mayo estadounidense, se trata de una condición en la que se forma tejido cicatrizal en las capas más profundas bajo la piel del pene.

En algunos casos, esto puede provocar otros síntomas, como dolor o una menor longitud del pene en erección, además de dar origen a un importante malestar psicológico.

¿Cómo se aborda?

Afortunadamente, el experto indica que, por una parte, se trata de una condición benigna y que, en aquellos que experimenten molestias debido a la curvatura, existen tratamientos disponibles que pueden acabar con el problema.

Por ejemplo, cita, existen medicaciones orales que aumentan la rigidez de la erección, y dispositivos de tracción o de vacío pueden ayudar a estirar la parte curvada del pene. Incluso, existen fármacos inyectables que se aplican en el pene o intervenciones quirúrgicas.

Por ello, explica que hay mucha esperanza para las personas con esta condición, y que merece la pena acudir a un especialista para encontrar la solución que mejor se adapte a nuestro caso y necesidades.

Referencias

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Curvaturas de pene, enfermedad de Peyronie. Consultado online en https://www.fjd.es/es/cartera-servicios/urologia/informacion-pacientes/curvaturas-pene-enfermedad-peyronie el 29 de febrero de 2024.

Rachel S. Rubin. Bent but Not Broken: The Truth About Penile Curvature. Medscape (2024). Consultado online en https://www.medscape.com/viewarticle/1000113 el 29 de febrero de 2024.

Mayo Clinic. Peyornie Disease. Consultado online en https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/peyronies-disease/diagnosis-treatment/drc-20353473 el 29 de febrero de 2024.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.