Tenemos demasiadas citas amorosas: ¿cuántas hay que tener a la semana, qué hay que saber de la otra persona y cómo averiguarlo?

Nos encontramos inmersos en una sociedad que mercantiliza las citas, algo que ha hecho que hayamos convertido el universo del "dating" en uno en el que la cantidad supera a la calidad y en el que apenas tenemos siquiera en cuenta el momento emocional en el que nos hallamos. Incluso ya existe el término "overdating", que hace alusión al exceso de citas al que tantas personas se enfrentan y que en muchas ocasiones, conduce al desgaste y a la frustración.

Cuando ligar se convierte en una tarea más, estamos ante un claro problema: si el amor termina por pasar por el Excel y por ser agendado, estamos ahogando a Cupido con nuestras propias manos.

Por descontado, la angustia que acecha en ocasiones a las mujeres que no tienen pareja, al encontrarnos en un mundo en el que el mito del amor romántico sigue presente y en el que la presión social tiene la mirada posada en las mujeres, hace que en muchas ocasiones, las mujeres presten mayor atención y mimo a las citas, mientras que para ellos, son en múltiples casos un mero trámite por el que pasar antes de ir a la cama.

En un espacio tiempo en el que se intercambian fluidos y cercanía física, la emoción esté totalmente vetada

"Hemos creído durante mucho tiempo que el amor vulnerable, aquel que une vínculos amables, de cariño y de respeto, eran innecesarios. Que la satisfacción instantánea era mucho más beneficiosa y conllevaba menos riesgos. El problema es que hemos querido separar algo que siempre ha ido junto: la emoción y el sexo. Relacionamos sentir cariño, cercanía y ternura en una relación sexual con el amor romántico, con un compromiso, con algo más allá que un intercambio momentáneo. Lo curioso es que en un espacio tiempo en el que se intercambian fluidos y cercanía física, la emoción esté totalmente vetada", explica Alicia González, psicóloga experta en relaciones colaboradora en Bumble.

Las cinco reglas del 'dating'

Por su parte Guada Sánchez, autora de "Yo me transformo", cree que aunque decir tal cosa es una generalización, pues las actitudes hacia las citas varían dependiendo de la persona, sí es cierto que pueden existir ciertos patrones culturales en torno a las relaciones y a la sexualidad.

"Algunos motivos pueden ser la presión social, la religión y la censura. La cultura en la que hemos crecido es la de una mujer cuidadora que nunca habla de sexo y la de un hombre proveedor que tiende a ser más flirteador. Creo que esto sigue calando, pero es algo que se está empezando a romper. En las nuevas generaciones, donde estos estereotipos se están empezando a deconstruir, estas líneas se están desdibujando", indica.

Las citas pueden ser un arma de destrucción masiva hacia tu autoestima

Lara Ferreiro, autora de "Adicta a un gilipollas", no duda en señalar que especialmente en el caso de las mujeres, nos encontramos con cierto consumo compulsivo de personas. "Si tienes muchas citas, tienes que plantearte cinco cosas:

1. En primer lugar, por qué lo haces. ¿Quieres tapar duelos, tienes miedo a quedarte sola, te asusta la presión social o se trata quizás de que tu ex ha rehecho su vida? Si quedas para tapar cosas tóxicas, te recomiendo fervientemente que no lo hagas, porque te tienes que trabajar a ti misma.

2. En segundo lugar, si tienes mala autoestima y te sumerges en muchas citas, puede ocurrir que alguna de esas personas no te escriba de nuevo y ante tu estado anímico, te sientas peor. Las citas serán entonces un arma de destrucción masiva hacia tu autoestima", explica.

3."En tercer lugar, una advertencia: cuidado con las citas rotativas. Quedar con tanta gente que hace tu experiencia en el "dating" se parezca a la Seguridad Social.

4.En cuarto lugar, recomiendo tener como máximo una cita a la semana. A lo largo de esa semana puedes invertir 30 minutos al día en hablar con gente. Recomiendo incluso hacer videollamadas de descarte antes de quedar y fichar bien sus redes, para que así evites sorpresas al quedar. Sólo hay que quedar con gente que de verdad te guste, que esa persona sea un 8/10, como mínimo.

5. Por último, ten citas café, es decir: cortas. Si la cosa va bien, puedes alargarlas, pero si no, no tienes que agobiarte al saber que te quedan por delante horas con esa persona", dice la psicóloga.

La carga mental de las citas MONTY BRINTON/NETFLIX

Como comenta Guada Sánchez, las interacciones sociales implican un gasto de energía, y conocer a alguien exige tener que explorar si te gusta o no y tomar decisiones al tiempo que te expones a la opinión del otro y a su rechazo. "Todo esto tiene su carga mental y emocional. Dependiendo de la personalidad y del momento en el que una esté en la vida (te acabas de divorciar, te acaban de engañar, llevas cinco años soltera), enfrentarse a todo esto puede suponer un menor o mayor desgaste. Desde luego, es importante que validemos que toda la relación conlleva una inversión de energía y que nos planteemos si disponemos de ella antes de comenzarla, sea la primera cita o la quinta", dice la psicóloga.

Las personas solteras sienten más presión por encontrar pareja en San Valentín

Frente al aluvión de citas al que tantas personas se exponen, emerge el "slow dating", que consiste en elegir a tus posibles parejas de un modo más consciente. Tomarse tiempo en el perfil de cada persona que nos llame la atención y buscar entre sus gustos y fotografías esos aspectos que nos dicen que pueden ser una persona interesante para conocer. De hecho, este movimiento lleva al 25 % de usuarios de Bumble a desafiar a aquellas personas que enfocan el "dating" como si fuese una búsqueda de trabajo. Según los estudios llevados a cabo por la app, las personas solteras sienten más presión por encontrar pareja en San Valentín, lo que puede desencadenar en una búsqueda de pareja constante y estresante.

"En el mundo del dating, se tiene que entrar preparado y abierto a conocer gente nueva, no con miedo y con necesidad dependiente. Si nos descargamos Bumble mientras atravesamos un duelo, cuando nos sentimos inadecuados o tenemos la autoestima por los suelos, con el objetivo de sentirnos vistos y de que nos escojan, cualquier rechazo nos hundirá. Le estaremos dando todo el poder de nuestra salud mental a personas desconocidas", dice Alicia González.

Ten citas cuando estés segura de tus necesidades y partas desde un terreno estable

"Es súper importante empezar a conocer gente cuando nos sintamos con deseo de construir aquello que queremos, cuando estamos seguros de nuestras necesidades y partamos desde un terreno estable. ¿Por qué? Porque el rechazo tiene la misma posibilidad que la conexión. Frente a una gran cantidad de opciones, lo normal será que no encajemos con todo el mundo. La teoría es muy fácil y ligera de comprender; la práctica, no", añade.

"Otro consejo relevante es el de no iniciar conversaciones con muchas personas a la vez, porque lo único que haremos es mercantilizar esas relaciones y por tanto, a las personas con las que hablamos, comparando constantemente, alejando la cercanía, la vulnerabilidad y la empatía, aumentando así la posibilidad de no sentirse conectado con ninguna de las personas", asegura la psicóloga.

Las citas de consuelo

En ocasiones nos enfrentamos a infinidad de citas con un objetivo sumamente delicado: el de intentar olvidar a una ex pareja o incluso como venganza por haber descubierto que la otra persona está quedando con otras. Lara Ferreiro cree que hacerlo es un gravísimo error. "Las citas de consuelo harán que estés aún peor: un clavo no saca a otro clavo, sino que ambos se te enquistan. Este consuelo temporal es tóxico para ti, porque vas a comparar a tu cita con quien de verdad te interesa y vas a terminar por idealizarle, al tiempo que no estás siendo honesto con el otro. Las citas de rebote te traumatizan", advierte la psicóloga.

Si quedar con alguien te parece una tarea más o incluso una carga extra, no lo dudes: necesitas un descanso de las citas y plantearte por qué estás quedando con alguien cuando en realidad, preferirías estar en casa viendo Netflix. Asegúrate de quedar sólo con personas que realmente te interesen, propón planes que te apetezcan y nunca, jamás, hagas que una cita sea la forma de vengarte de tu ex pareja, porque la única perjudicada vas a ser tú.

El exceso de citas deviene en una angustia generalizada que hará que seas incapaz de reconocer a alguien que te pueda interesar por estar demasiado cansada de tropiezos. ¿Acaso eres capaz de dar con el vestido de tus sueños cuando vas por la página 45 del apartado de vestidos de Asos? Lo mismo ocurre con las citas: si tienes demasiadas, no serás capaz de reconocer a la persona que puede ser tu siguiente pareja.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.