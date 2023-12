Conexión emocional, relaciones intergeneracionales... Estas son las tendencias del amor en 2024

Aunque todavía no hemos terminado el año y ni siquiera hemos llegado a asumir todo lo que nos ha ocurrido en materia de citas (sí: la que firma el texto se está haciendo un master en este delicado asuntillo), ya tenemos ante nosotros las tendencias que van a definir el universo del 'dating' de 2024. Algo perfecto para que no nos pille desprevenidos y para saber a qué nos vamos a enfrentar este nuevo año, y si empleo el verbo "enfrentar" no es casualidad: las citas y el amor siguen siendo un campo de batalla constante en el que hay que estar muy atento a cada movimiento y en el que hay que saber protegerse y atacar.

Bumble publica sus predicciones anuales de cara al 2024, un año que nos sorprende siendo el año del 'yo' en las citas y las relaciones, con más personas haciendo introspección, revisando qué valora y quiere en ellas, pues el 55% de las españolas encuestadas afrontan el nuevo año con una visión clara de lo que quieren de su vida sentimental. ¿Más claves del futuro emocional que está por llegar? La priorización personal hace que las personas solteras acepten la imperfección, dejen de imponerse plazos predefinidos, encuentren sexy la emotividad, busquen la autoaceptación y quieran compartir sus preferencias ante la vida. Toma nota de las tendencias en citas para 2024 y haznos saber qué te parece lo que está por llegar.

Romances intergeneracionales



Sin duda, cada vez es más habitual que las personas solteras tengan menos en cuenta la edad a la hora de quedar con sus candidatos. Para el 63 %, la edad no es un factor determinante a la hora de salir con alguien, y el 59 % de las mujeres afirma estar ahora más abierta a salir con alguien más joven.

"La madurez, cuando ya representa que eres adulto, es, en gran parte, una elección. Hay personas con 50 años que se comportan como adolescentes y otras con 30 tienen la sabiduría de un anciano. La actitud, la flexibilidad, la inteligencia emocional y las vivencias nos transforman de forma muy diferente a cada uno de nosotros", explica a Mujer.es Alicia González, psicóloga experta en relaciones y colaboradora de Bumble.

Nos enamora el interior, la mente y el corazón.

"En esta era no se conecta por lo evidente simplemente. No nos enamora de manera profunda lo que se ve a simple vista, sino que nos hemos vuelto mucho más inconformistas. Nos enamora el interior, la mente y el corazón. Y eso, a menudo, no obedece a las leyes del tiempo", dice la psicóloga.

Tendencias en citas Skims

"Puede que sientas esa conexión profunda con alguien mayor o menor que tú, pero eso pasará si estás abierta a esa posibilidad, y hoy en día tenemos muchos menos prejuicios que antes respecto a este tema porque, por fin, lo hemos entendido y disponemos de muchas más herramientas para detectar una posible relación saludable de una que augura toxicidad por algún tipo de abuso de poder", añade.

Citas con valores



Las personas solteras se preocupan por las causas sociales y se comprometen de forma activa, por lo que valoran sumamente el compromiso de sus parejas en estos asuntos que se consideran de vital importancia en las paralelas.

Las mujeres están menos abiertas a conocer a alguien con diferentes puntos de vista políticos

De hecho, el 25 % considera clave que su pareja se involucre en política y causas sociales y cree que eso les hace ser más atractivos. Por cierto, las mujeres están menos abiertas a conocer a alguien con diferentes puntos de vista políticos. Para el 33 % de ellas, es un rechazo si alguien con quien están saliendo no es consciente de los problemas sociales actuales.

"Para mí la conexión emocional con alguien es el detonante de la química sexual o lo que me activa la libido, vaya. Me ha pasado en múltiples ocasiones que he conocido a un chico que a primera vista no me resultaba atractivo en absoluto, y, sin embargo, después de tener una conversación divertida en la que me he sentido escuchada, me he reído, me he sentido cómoda e interesante, mi imagen sobre ese chico cambia y lo veo cada vez más atractivo. Además, esto se intensifica si vamos conociéndonos más y compartiendo más tiempo juntos", comenta Mar, de 39 años, usuaria de Bumble.

La conexión emocional con alguien es el detonante de la química sexual.

"Justamente esto es lo que me pasó con mi entrenador personal. Obviamente tenía un cuerpo hegemónico, pero su cara y dientes no entrarían para nada en los cánones de belleza masculina establecidos. A fuerza de compartir sesiones con él, de confiarle debilidades, de tener conversaciones profundas y de reírnos muchísimo acabé pilladísima, ¡lo que me sorprendió muchísimo!", nos confiesa.

¡Bienvenidas, imperfecciones!



Seguimos inmersos en la auto-optimización y en la lucha por alcanzar nuestra mejor versión, algo que ha hecho al 55 % de las persona solteras sentir la presión de buscar constantemente formas de superarse. Afortunadamente, las cosas van a cambiar este año (o al menos, eso vamos a intentar), pues de cara a 2024, cada vez más se rebelan contra la superación constante y el 68 % de las mujeres toman medidas activas para ser más felices tal como son aquí y ahora. De hecho, el 40 % de las mujeres sólo conocerán a personas que no intenten cambiarlas.

Emotividad sexy



La intimidad emocional es el nuevo bíceps, pues se dice y se comenta que las personas solteras se centran en encontrar seguridad, protección y comprensión. Aquí una sorpresita: más del 32 % de las personas encuestadas cree que la intimidad emocional es ahora más importante que el sexo y que, de hecho, es más atractiva que la conexión física. Tres de cada cuatro mujeres señala que es clave que su pareja entienda tanto la intimidad emocional como la física y si se me permite opinar, les digo… Buena suerte con ESO, compañeras.

Lo curioso es que en un espacio tiempo en el que se intercambian fluidos y cercanía física, la emoción esté totalmente vetada

Por más que cada vez más personas creen que la emotividad es más importante que el sexo pero… ¿Acaso no es más complicada de abordar la intimidad emocional en un mundo que teme conversar que el sexo?

"Hemos creído durante mucho tiempo que el amor vulnerable, aquel que une vínculos amables, de cariño y de respeto, eran innecesarios. Que la satisfacción instantánea era mucho más beneficiosa y conllevaba menos riesgos. El problema es que hemos querido separar algo que siempre ha ido junto: la emoción y el sexo. Relacionamos sentir cariño, cercanía y ternura en una relación sexual con el amor romántico, con un compromiso, con algo más allá que un intercambio momentáneo. Lo curioso es que en un espacio tiempo en el que se intercambian fluidos y cercanía física, la emoción esté totalmente vetada", asegura Alicia González.

Tres de cada cuatro mujeres dicen que es clave que su pareja entienda tanto la intimidad emocional como la física

"Es cierto que poco a poco, las personas solteras se están permitiendo sentir y buscar seguridad, protección y comprensión en sus relaciones. Cuando se trata de citas, tres de cada cuatro mujeres dicen que es clave que su pareja entienda tanto la intimidad emocional como la física. Es posible tener ambas cosas, ser valiente y actuar respetando tus valores y principios morales. Eso, para mí, es la clave. No moverse por el miedo, sino por la intención. Actuar con coherencia. Entonces así tendrás menos miedo a abrirte, a sentir y a mostrar emociones cuando compartas intimidad con alguien. A permitirte una muestra de cariño y de afecto con alguien con quien estás empezando a hablar. A permitirte SER sin miedo a asustar", comenta la psicóloga.

Masculinidad a corazón abierto



Sí: la nueva masculinidad sigue dando que hablar y afortunadamente, al parecer, gracias a medios, redes y a la cultura pop en general, en lo que respecta a las relaciones, el 25 % de los hombres asegura haber cambiado activamente su comportamiento, mostrándose más vulnerables y abiertos. Tanto han calado estos mensajes que para el 32 % de los encuestados, la falta de vulnerabilidad es ahora un motivo de ruptura en las citas. En este punto es donde queremos ahondar más.

La masculinidad moderna se despoja de todo aquello que ata a los hombres, tanto mentalmente como de manera emocional

Le preguntamos a Alicia González, para comenzar, en qué consiste exactamente la masculinidad moderna. "Es un canal que convierte a los individuos en hombres más libres. La masculinidad moderna se despoja de todo aquello que ata a los hombres, tanto mentalmente como de manera emocional. Acaba con estereotipos antiguos que ya no encajan con los deseos de las personas que viven en esta era y no eran compatibles con las relaciones profundas y completas que buscan los individuos hoy", explica.

"La masculinidad moderna dota de todos los derechos a los hombres para poder expresar su vulnerabilidad, despojarse de roles y etiquetas con mucha carga y permitirse ser. A día de hoy, tanto hombres como mujeres desechan aquellas trazas de la masculinidad tóxica que aleja a las parejas, que crea un abismo entre ellos que imposibilita la conexión emocional igualitaria. Los hombres desean y necesitan cada vez en mayor medida, poder expresar, poder sentir y poder sostener al otro desde la vulnerabilidad", asegura.

Y para terminar… ¿Cómo no vamos a hablar de la masculinidad tóxica, esa nube gris capaz de estropear relaciones y deseos? "Las mujeres también hemos experimentado una transformación. Nuestro auge en el mundo empresarial, la rotura de los estereotipos de género patriarcales, y nuestra presencia en sociedad como seres independientes hizo que nos creyéramos de hierro. Pensamos que no necesitaríamos a los demás, que nos valíamos por completo solas y sin querer, renunciamos a nuestra esencia. Poco a poco y al experimentar una realidad ya no tan utópica en la que los hombres se permiten ser, acompañar desde la misma altura, las mujeres hemos ido, a su vez, bajando aquellos muros que nos protegían, sin perder la fuerza o la libertad", señala.

"Una vez experimentas o ves de cerca lo que significa poder ser tú misma y que tu pareja se lo permita para sí mismo; no tener carga mental, que haya comunicación asertiva y acompañamiento en equipo; no tener que cuidar siempre, si no que os cuidéis mutuamente… Es algo a lo que sencillamente no se puede renunciar, porque la ausencia sería tan desagradable que seríamos incapaces de obtener serenidad, calma y felicidad en un entorno tan hostil", dice para terminar.

Queridos Reyes Magos, querido 2024 y querido quien lo lea: por favor, haced del mundo de las citas un terreno más amable, más valiente, menos doloroso y menos hostil, que no sé cuánto pueden aguantar nuestros pobres corazoncitos… O el mío, al menos, que está ya en el Samur.

