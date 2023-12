Volver a las citas 'de toda la vida': 2Kisses, el Tinder mallorquín, llega para revolucionar el amor en España

Antes de pandemia, a Jaime Ripoll ya le rondaba la idea de crear una app de citas diferente a Tinder, Grindr, Badoo, Bumble. Cuando hizo el Camino de Santiago, le dio mucho tiempo para reflexionar y decidió comenzar a estudiar un grado superior a distancia y una de las asignaturas que cursó fue el germen que hizo que 2Kisses.

Ripoll sabía que 2Kisses podía ser mucho más que un proyecto de una asignatura y, por eso, comenzó a preguntar a empresas por un precio para desarrollar la aplicación. Para que no le robasen la idea, Ripoll les decía que quería una plataforma parecida la que hizo el Gobierno de España para la COVID-19, "que si estamos cerca te llega una señal de que has estado con alguien cercano que posiblemente ha tenido la enfermedad".

Estuvo mirando con empresas de Barcelona y Madrid, pero el desarrollo de la app giraba en torno a los 80.000 euros, un precio que se le salía de su presupuesto. Por suerte, encontró una en Mallorca que le dio "mucha confianza" más asequible y, con sus ahorros, pudo dar los primeros pasos de 2Kisses.

"Los primeros miles de euros son los que duelen", asegura Ripoll para 20Bits, pero él confiaba en su proyecto y a los usuarios que la probaban parecía que les gustaba, por lo que no quería quedarse "en mitad del camino". Fue consciente de que necesitaba un inversor y, buscando, encontró a una persona a punto de jubilarse que confiaba en su propuesta y acordaron que él se quedaría con un 10% de 2Kisses y Ripoll con el 90%.

Hace un año, 2Kisses llegó por primera vez a los oídos de un medio de comunicación y eso le dio el empujón que necesitaba, con 2.000 o 3.000 descargas nuevas, "para encontrar errores y pensar en soluciones". De 2022 a este año, Ripoll destaca que se ha mejorado la experiencia de usuario: "Ahora es mucho más simple".

Cómo funciona 2Kisses

2Kisses es una aplicación que busca que los usuarios vuelvan a conectar de manera presencial. Al contrario que otras apps de citas, esta plataforma crea distintos puntos de encuentro en los que los internautas pueden quedar y conocerse si en algún momento han estado muy cerca.

"Si tenemos la aplicación activada, podemos tener una segunda oportunidad para esas historias que se han quedado a mitad y que podrían llegar a más -explica Ripoll-. Puede salir bien o puede salir mal, pero no te quedas con las ganas de conocer a nadie".

Según explica su creador, los usuarios pueden buscar a personas cerca de ellos con el Bluetooth, para una distancia de unos 10 metros; o con GPS, que permite buscar un poco más lejos. También está la posibilidad de desactivar la ubicación siempre que quieras, y tienen una función que se llama Speed Dating, que se parece a la dinámica de las apps de citas convencionales, como Tinder.

Ripoll asegura que 2Kisses no necesariamente es una aplicación para ligar, sino que su objetivo es que las personas se conozcan, ya sea como amigos o como algo más.

Los puntos de encuentro más curiosos de 2Kisses

El creador de la app escucha a sus consumidores. Tanto es así que, cuando empezaron, uno de ellos comentó que le gustaba mucho la montaña y Ripoll aseguró que le iba a poner un punto de encuentro ideal para él. Finalmente, se decantó por poner un lugar para quedar en el Monte Everest a modo de broma.

Está forma cercana y original de acercarse a los usuarios, también se deja ver en el bar Bereber, en Jerez de la Frontera (Cádiz). En este establecimiento, 2Kisses cuenta con uno de sus puntos de encuentro y, según Ripoll, te invitan a un primer chupito gratis.

Otro punto de encuentro que sobresale en la app es uno en el Parque Central Simón Bolívar (Teusaquillo, Cundinamarca, Colombia). Ripoll aclara que, en este caso, se agregó cuando estaban desarrollando la plataforma, para comprobar que todo funcionaba y no lo han eliminado.

El resto de los lugares de reunión de 2Kisses se encuentran en España (bares, discotecas, botellones, festivales, bibliotecas, universidades, supermercados y gimnasios). De momento, no hay ninguna otra diferenciación notoria. No obstante, Ripoll quiere extenderse a otros territorios y no descarta seguir dinámicas parecidas a la de Bereber en otros locales.

Lo nuevo que está por llegar a 2Kisses

Con la plataforma, Ripoll quiere llegar a todo el mundo y, para ello, tiene que hacer que la interfaz sea fácil de entender. De momento, solo se utiliza en España, pero tienen la intención seguir uniendo a personas en otros países y, por ese motivo, están trabajando en nuevos idiomas. No obstante, el creador de 2Kisses no ha aclarado ni los primeros países a los que llegará ni las lenguas que incluirá.

También piensan en los que están en contra de la publicidad. Él cree que no hay tantos anuncios, sin embargo, algunos clientes se quejan de que son demasiados. Como alternativa, están planeando un plan de pago sin ningún vídeo promocional.

Según ha adelantado Ripoll, estas serán las tarifas de la suscripción sin publicidad:

99 céntimos por solo un mes.

4,99 euros por seis meses.

7,99 euros por un año.

Además, Ripoll se considera un "amante de los animales" y cuenta que parte del dinero de las suscripciones de pago irán a asociaciones de animales. Actualmente, ya están trabajando con organizaciones de Mallorca, que ha hecho perfiles a las mascotas en adopción con su edad y foto. Si un usuario hace match con uno de ellos, le envían un mensaje de la protectora por si quieren adoptarlo.

También están desarrollando una nueva función que permitirá a los internautas mandar tres mensajes al día a través de la aplicación sin hacer match. Ripoll explica que se llamarán 'Kisses' que serán como créditos.

Ripoll confiesa que hay mucho más en lo que todavía están trabajando. Sin embargo, nos deja con la incógnita a 20Bits y a los lectores y únicamente nos da una pista. "Queremos conseguir que cualquier persona, tenga pareja o esté soltero, utilice la aplicación -detalla-. Y no es nada de intercambio de parejas, no. Es algo muy chulo que va a lanzarse en breve y creo que interesará a bastante gente".

