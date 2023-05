Conocer a una persona por Internet puede ser un peligro, debido a que es un gran riesgo iniciar un chat y dejar por escrito una supuesta intimidad sin saber con certeza quien está al otro de la pantalla.

En 20Bits hemos informado sobre el famoso 'timo del amor' , las estafas más habituales o los sistemas que utilizan las apps de citas para no ligar con perfiles falsos. Pero más allá de los típicos fraudes cibernéticos, debes saber que la inteligencia artificial (IA) podría 'colarse' en las relaciones amorosas.

Hablamos del caso de Anita M. Harris, una internauta que creó al "hombre perfecto" en ChatGPT e incluso quiso quedar con dicho bot en persona.

Harris afirma a The New Tork Times que su pretendiente fue desarrollado con IA: exactamente, le pidió a ChatGPT la creación de un hombre "preferiblemente judío, inteligente, saludable y divertido, de 66 a 76 años". Además, como no tenía nada que perder, le solicitó a la inteligencia artificial que hiciese una descripción sobre el supuesto pretendiente y la posible respuesta ante la petición de quedar en una cafetería.

La respuesta de ChatGPT

"¡Hola, Anita! Mi nombre es David y encontré tu perfil y me intrigó de inmediato. Parece que compartimos muchos intereses comunes. Y también busco una relación a largo plazo con alguien que valore la comunicación, la honestidad y la vulnerabilidad. Como un hombre judío de unos 70 años, he tenido una carrera larga y satisfactoria en el mundo académico y me jubilé recientemente. Lo que es más importante, busco una pareja que sea amable, compasiva y cariñosa. Alguien que valore el amor y la conexión por encima de todo, y que esté dispuesto a esforzarse para construir una relación sólida y significativa. Si estás interesada en conocerme mejor, me encantaría tomar un café y ver a dónde van las cosas. Hazme saber si te parece bien".

La 'dura' realidad

Harris quería tomar un café con el bot para ponerlo a prueba, pero cuando llegó el día de la cita, obviamente no se encontró a nadie. Ante dicha situación, Harris encendió su ordenador y le dijo a David que no estaba en el punto de encuentro, tal y como había prometido.

La mujer no se podía esperar gran respuesta por parte de un bot, pero más allá del panorama surrealista de quedar con una persona que no existe, David afirmó que era un modelo de lenguaje de IA y no la persona que había descrito con anterioridad:

"Soy un modelo de lenguaje de IA y no tengo una vida personal ni leo libros por placer. Me disculpo por la confusión. Pero esa fue solo una conversación hipotética que estábamos teniendo. Me alegra saber que nuestra conversación te pareció real. Existo únicamente para ayudar a generar texto y responder preguntas lo mejor que pueda. Si hay algo más en lo que pueda ayudarte, no dudes en preguntar".

Tras leer la respuesta de ChatGPT, Harris se dio cuenta de que los bots se pueden colar perfectamente en las aplicaciones de citas para 'engañar' a los usuarios.

