Lo que no debes hacer en Tinder y otras aplicaciones para ligar

Las apps para ligar han acercado el mundo de las citas a todos los públicos. Aplicaciones como Tinder han cambiado el "Hola, ¿cómo te llamas?", de la discoteca, por el "Hola, ¿qué haces?", desde el sofá de tu casa. Hacer match con alguien —y con el pijama puesto—, nunca ha sido tan fácil.

Desde el primer momento que usamos la app de Tinder, estamos proporcionando ciertos datos personales como: el momento en el que iniciamos sesión, funciones que utilizamos, información que se nos ha mostrado, dirección de las páginas web de referencia o anuncios en los que hemos hecho clic, etc.); también cómo interactuamos con otros usuarios, por ejemplo, con qué usuarios conectamos, y cuándo hemos hecho match o intercambiado mensajes con ellos).

¿Qué información tiene Tinder de los usuarios?

Cuando hacemos clic en 'aceptar todo' sin leer bien la política —esa tan larga y con la letra pequeña que tanta pereza da leer— también estamos dando acceso a Tinder a información sobre el dispositivo (incluyendo información de hardware y software, como la dirección IP, el ID y el tipo de dispositivo, los ajustes, etc). También la información recopilada por las cookies, datos de geolocalización exacta del dispositivo, incluso cuando no estemos usando los servicios (si damos nuestro consentimiento) y datos de geometría facial (cuando se usa la opción de verificación con foto), admiten desde la web de políticas de Tinder.

Además de dar acceso a nuestros datos en la propia app, esa falsa sensación de seguridad que proporciona hablar con desconocidos desde la calidez del hogar, hace que brindemos información personal a terceros que en circunstancias normales no haríamos.

Las personas con las que hablamos, ya no preguntan cómo nos llamamos porque lo pone en el perfil, pero esa no es la única información que estamos brindando a un completo desconocido. En la biografía pone nuestros gustos y además, vinculando otras redes como Instagram, también nuestras fotos, a nuestros amigos, e incluso la ubicación de las stories, si las hemos posteado. Parece algo inofensivo, pero no lo es, que se lo digan a las víctimas de Joe Goldberg (interpretado por Penn Badgley) en la serie You.

Desde Tinder advierten: "Usted es el único responsable de sus interacciones con otros usuarios. Usted entiende que Tinder no verifica los antecedentes penales de los usuarios ni investiga su pasado. Tinder no hace declaraciones ni ofrece garantías en cuanto al comportamiento o la compatibilidad de los usuarios".

Aunque Tinder utiliza la herramienta de doble consentimiento —que solo permite a los usuarios comunicarse entre sí después de que ambos hayan manifestado un interés mutuo— y la opción de perfil oficial, para mantener una cierta 'seguridad', la app de citas no se hace responsable de las imágenes enviadas, ni de la información proporcionada por parte del usuario en sus conversaciones privadas.

Dos usuarios interactuando por redes sociales. Feepik

"Conocer a gente nueva es emocionante, —sostienen desde Tinder— pero siempre debes tener cuidado al interactuar con alguien que no conozcas. Usa el sentido común y pon tu seguridad en primer lugar, tanto si estás enviando unos mensajes iniciales como si os estáis conociendo en persona".

Lo que no debes hacer en la app de citas Tinder

La app para ligar insiste: "Ya que no puedes controlar las acciones de los demás, hay ciertas cosas que puedes hacer para mantenerte a salvo mientras participes en Tinder". Cosas que debemos evitar al usar la app de Tinder:

Nunca envíes dinero ni compartas información financiera : los timadores de Tinder utilizan este medio para estafar a sus víctimas. Enviar dinero por transferencia es como hacerlo en efectivo: es casi imposible revertirlo. Nunca compartas información —aunque la persona diga estar en una emergencia— que se pudiera usar para acceder a tus cuentas financieras. Si otro usuario te pide dinero, notifícalo de inmediato.

: los timadores de Tinder utilizan este medio para estafar a sus víctimas. Enviar dinero por transferencia es como hacerlo en efectivo: es casi imposible revertirlo. Nunca compartas información —aunque la persona diga estar en una emergencia— que se pudiera usar para acceder a tus cuentas financieras. Si otro usuario te pide dinero, notifícalo de inmediato. Protege tu información personal : nunca compartas información personal, como tu número de la seguridad social, la dirección de tu casa o del trabajo o detalles sobre tus costumbres diarias (p. ej., que vas a cierto gimnasio cada lunes) con gente que no conozcas. Si eres padre o madre, limita la información que compartes acerca de tus hijos.

: nunca compartas información personal, como tu número de la seguridad social, la dirección de tu casa o del trabajo o detalles sobre tus costumbres diarias (p. ej., que vas a cierto gimnasio cada lunes) con gente que no conozcas. Si eres padre o madre, limita la información que compartes acerca de tus hijos. Sospecha de las relaciones a larga distancia y mantente en la plataforma : mantén las conversaciones en la plataforma de Tinder, por lo menos al principio. Los usuarios con malas intenciones a menudo intentan pasar la conversación a mensajes con otras aplicaciones. Además, sospecha de cualquier persona que no quiera conocerte en persona o hacer una llamada de teléfono o vídeo; puede que no sean quién dicen ser.

: mantén las conversaciones en la plataforma de Tinder, por lo menos al principio. Los usuarios con malas intenciones a menudo intentan pasar la conversación a mensajes con otras aplicaciones. Además, sospecha de cualquier persona que no quiera conocerte en persona o hacer una llamada de teléfono o vídeo; puede que no sean quién dicen ser. Denuncia todos los comportamientos sospechosos u ofensivos: bloquea y denuncia a cualquiera que viole los términos de uso: perfiles fraudulentos, solicitudes de dinero o donaciones, menores de edad y/o acoso de cualquier tipo.

u ofensivos: bloquea y denuncia a cualquiera que viole los términos de uso: perfiles fraudulentos, solicitudes de dinero o donaciones, menores de edad y/o acoso de cualquier tipo. No tengas prisa por conocer a la persona y no dudes en hacer preguntas para detectar señales de alerta o cuestiones que para ti sean irreconciliables: "Una llamada por teléfono o vídeo puede ser una herramienta adecuada para filtrar a la gente antes de quedar en persona", advierten desde la web.

y no dudes en hacer preguntas para detectar señales de alerta o cuestiones que para ti sean irreconciliables: "Una llamada por teléfono o vídeo puede ser una herramienta adecuada para filtrar a la gente antes de quedar en persona", advierten desde la web. Queda en público y sigue en un lugar público: si la otra persona te presiona para que acudas a un lugar privado, da por terminada la cita ahí mismo.

y sigue en un lugar público: si la otra persona te presiona para que acudas a un lugar privado, da por terminada la cita ahí mismo. Comenta tus planes a familiares y amigos : lleva tu móvil y asegúrate de que esté bien cargado.

: lleva tu móvil y asegúrate de que esté bien cargado. No dejes tus bebidas ni tus efectos personales desatendidos : debes saber con certeza de dónde viene tu bebida y dónde está en todo momento; acepta bebidas únicamente si te las sirve directamente el camarero.

: debes saber con certeza de dónde viene tu bebida y dónde está en todo momento; acepta bebidas únicamente si te las sirve directamente el camarero. Si te sientes incómodo, vete: aunque no pase nada fraudulento. No pasa nada por terminar una cita antes de lo previsto si te sientes incómodo.

¿Cuánto tiempo guarda Tinder los datos?

Desde la web sostienen que se guarda la información personal durante el tiempo que la necesiten para sus fines comerciales legítimos y siempre que lo permitan las leyes vigentes. Insisten en que al cerrar tu cuenta, el perfil dejará de estar visible para otros usuarios. Si la cuenta está inactiva durante un período de dos años, se cierra automáticamente.

"Después de cerrar tu cuenta, eliminaremos tu información personal, —y añaden desde la web de Tinder— mantenemos datos limitados para cumplir con las obligaciones legales de conservación de datos: en particular, conservamos los datos de las transacciones durante 10 años para cumplir con los requisitos legales fiscales y contables, la información de las tarjetas de crédito durante el tiempo que usuario pueda retirar la transacción y los 'datos de tráfico' y registros durante un año para cumplir con las obligaciones legales de conservación de datos".

"También —insisten— mantenemos registros de los consentimientos que los usuarios nos dan durante cinco años para demostrar nuestro cumplimiento de la ley aplicable".

