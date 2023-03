Netflix renueva 'You' por una quinta y última temporada

Desde su lanzamiento en 2018, la andadura de You ha sido de lo más caótica. Más allá de cómo la trama se ha ido reinventando a prácticamente cada temporada (todo por mantener a Joe Goldberg, interpretado por Penn Badgley, como personaje central pese a sus horribles comportamientos), está el hecho de que You empezó emitiéndose en Lifetime desarrollada por Sera Gamble y Greg Berlanti. Tras su primera temporada fue cancelada, y Netflix apareció.

La plataforma de streaming salvó You, y con ello dio con uno de los títulos más respetados de su catálogo. Por el camino perdió a Jenna Ortega como confidente de Joe (pese a que Ortega no se fuera muy lejos, triunfando en Miércoles y deseando reaparecer en próximos episodios), y la audiencia amparó que su cuarta temporada fuera más ambiciosa de la cuenta, dividiéndose en dos partes. Dos semanas después del estreno de la Parte 2, Netflix ha renovado You por una quinta y última temporada.

El final de la historia de Joe ya está programado, y a falta de saber si Ortega se las apaña para volver (parece muy ocupada, con la segunda temporada de Miércoles y el reciente estreno de Scream VI), la producción será presa de un cambio de showrunner. Luego de estar originalmente en manos de Gamble y Berlanti, este último se distanció del proyecto, y ahora será Gamble quien se marche para dejarlo todo en manos de Michael Foley y Justin W. Lo.

Quienes, por otra parte, han sido productores ejecutivos desde los primeros compases de You. La serie pierde a su showrunner, pero queda en buenas manos. “Mientras dejo mi puesto como showrunner para centrarme en nuevos proyectos, me siento muy agradecida al cocreador y genio absoluto Greg Berlanti, Caroline Kepnes, mis amigos de Berlanti Productions y nuestros tenaces socios de Warner Bros. y Netflix”, ha declarado Gamble vía Variety.

“Tengo muchas ganas de ver y apoyar al equipo de You mientras llevan el viaje de Joe Goldberg a su deliciosamente retorcida conclusión”. Se espera que la temporada final de You se estrene a lo largo de 2024.

