Jenna Ortega quedó "devastada" al no poder participar en la cuarta temporada de 'You'

En la segunda temporada de You Joe Goldberg (Penn Badgley) pudo disfrutar de la compañía de una mujer que, por fin, no le inspiraba instintos psicópatas. Se trataba de Ellie, convertida en confidente, y la interpretaba una Jenna Ortega que aún no se había consagrado como actriz. Sera Gamble, en tanto a showrunner de esta serie de Netflix, dispuso que Ellie estuviera ausente en la tercera temporada de You, pero quiso que volviera para la cuarta. En esta ocasión no fue posible.

La cuarta temporada de You se ha dividido en dos mitades a su estreno en 2023. La Parte 1 ya está disponible en Netflix mientras que la Parte 2 se incorpora a catálogo el 9 de marzo. No hay rastro de Ortega en ninguna de ellas, y se debe a que la actriz tuvo una agenda tan apretada coincidiendo con el rodaje que no pudo regresar. Recientemente la actriz ha sido entrevistada por Entertainment Weekly, revelando que le ha dado una pena tremenda perderse la cuarta temporada de You.

“Quedé devastada. Fácilmente es uno de mis platós favoritos en los que he estado nunca. Quedé tan triste”, asegura la actriz. “Echo de menos a Ellie y llevaba mucho tiempo queriendo volver, pero estaba en Rumanía rodando Miércoles. No podía viajar de un lado a otro con la pandemia y todo eso, y si estaba comprometida con la serie era imposible que eso saliera bien”. Ortega hace referencia, así, al motivo principal por el que no pudo estar en You, que fue andar protagonizando otra serie de Netflix.

Miércoles, de hecho, le ha consagrado como actriz, y llegó en un 2022 donde Ortega también intervino en películas muy populares. X de Ti West encandiló a la crítica, y el reboot de Scream le hizo conocer al gran público antes de convertirse en una gran estrella con el spin-off de La familia Addams. “Pero esto me fastidió. Yo lo intenté”, prosigue.

Hoy Ortega anda envuelta en el rodaje de la segunda temporada de Miércoles, y en breve estrena una nueva Scream. Scream VI vuelve a tenerla en el reparto con llegada a cines prevista para el 10 de marzo. Entretanto no descarta volver a You en un futuro, y la misma Gamble ha destacado esta posibilidad: “Tenemos ideas para Ellie si la agenda de Ortega le permite visitarnos de nuevo”.

