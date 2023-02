Jenna Ortega iba a volver en la cuarta temporada de 'You', pero 'Miércoles' se lo impidió

Recientemente ha vuelto a Netflix You: la serie que examina las expresiones más tóxicas del amor a través de su memorable villano/antihéroe/lo que toque. Hablamos de Joe Goldberg, interpretado por Penn Badgley, volviendo a liderar una cuarta temporada que ha llegado a Netflix dividida en dos partes. La Parte 2 se estrenará el 9 de marzo mientras sus responsables van pensando en continuarla a partir de ahí. No descartan, pues, que Jenna Ortega reaparezca en ella, luego de que no le fuera posible hacerlo en la cuarta temporada.

En la segunda entrega de You la actriz interpretó a Ellie Alves, una de las pocas confidentes de Joe que ha sobrevivido a su amistad. En la tercera temporada se hizo referencia a ella, revelándose que seguía en contacto con Joe, pero en la cuarta no ha habido ni rastro pese a que tal era la intención de Sera Gamble, creadora de You. Vía IndieWire, la guionista ha explicado que quería que Ellie volviera en la actual remesa de episodios, pero se topó con que 2022 iba a ser el gran año de Jenna Ortega.

Con los conflictos de agenda derivados. El año pasado Ortega apareció en la nueva Scream, en X de Ti West y en la serie que ha terminado por convertirla en estrella, Miércoles. “Queríamos traer de vuelta a Ellie y nos enteramos de que Jenna estaba haciendo otra serie. Ha sido un placer verla ahí. Tenemos ideas para Ellie si su agenda le permite visitarnos de nuevo”, declara Gamble. Estos días Netflix ya prepara una segunda temporada del spin-off de La familia Addams, mientras Ortega prevé volver en Scream VI. El nuevo ataque de Ghostface, ahora sucediéndose en Nueva York, se estrena el 10 de marzo de 2023.

Será una nueva oportunidad para que Ortega refuerce su vínculo con el gran público. Más allá de si esto llega a permitirle aparecer en futuros episodios de You, la misma actriz ya dijo en su día que no le importará volver a interpretar a Ellie. “Sería increíble ver a Ellie regresar y tomar el control de su vida. Solo quiero que sea aún más badass”, dijo hace tiempo. “No quiero que vuelva y sea vulnerable o triste. Ellie tiene tanto potencial y tanto talento que no debería desperdiciarlo por culpa de Joe”.

