'You' | Análisis de la temporada 4, parte 2: Joe, más villano que nunca

Ya están aquí. Los últimos cinco capítulos de la cuarta temporada de You han llegado a la plataforma de streaming Netflix y, tras desvelarnos que Rhys Montrose (Ed Speleers) era el “Asesino de ricos” en el final de su primera parte, la serie de suspense nos tenía guardado un nuevo plot twist bajo la manga.

Siempre hemos sabido que no podemos dar nada por sentado de lo que vemos en la vida de Joe (Penn Badgley). Esta segunda parte de la cuarta temporada de You se centra en el protagonista y en su propio conflicto interno e indaga más profundamente en su oscuridad y en su relación con Kate (Charlotte Ritchie), dejando al resto de amigos ricos (los que aún viven) a un lado.

¿Qué te ha parecido el desenlace de la serie? ¿Crees que aún daría para una quinta temporada o que los showrunners deberían poner ya un punto final a las aventuras del villano más encantador de Netflix? Te contamos nuestra opinión, como siempre con SPOILERS.

Penn Badgley en 'You' Cinemanía

El trastorno de personalidad múltiple



Sabíamos que Joe era un acosador, manipulador y asesino, pero por primera vez You nos muestra cómo el protagonista ha desarrollado una enfermedad mental grave, que quizás siempre estuvo dentro de él. Se trata de un trastorno de personalidad múltiple que le hace creer que está interactuando constantemente con Rhys cuando en realidad está hablando consigo mismo, sin acordarse después de nada. Una especie de Mr. Hyde que le lleva a cometer un gran número de atrocidades y que le convierte en el autor de los asesinatos de todos sus amigos ricos y del secuestro de Marienne (Tati Gabrielle).

Este recurso recuerda a ficciones como El club de la lucha o Mr Robot, donde los protagonistas también imaginan un compañero imaginario más fuerte que ellos para hacer todo aquello que no se atreven a hacer. Un giro de guion que hace que los últimos capítulos de la cuarta temporada sean algo más interesantes, pero que por su poca originalidad no acaba de sorprender.

Pese a ello, los diálogos entre Joe y su “otro yo” Rhys son interesantes, dinámicos, llenos de buen ritmo y tintes sarcásticos. Hay mucha química entre ambos actores y sus personajes. Mención especial para Ed Speelers por bordar la interpretación de un personaje que toca la crueldad, el sadismo o el humor, entre otras muchas características.

Ed Speleers y Penn Badgley en 'You' Cinemanía

Las amenazas de Joe

You retoma su trama donde la dejó en el quinto capítulo. Rhys Montrose se postula para alcalde, supuestamente habiendo matado a todo aquel que amenazaba su candidatura, e intentando incriminar a Joe. El protagonista no sabe que él mismo es el autor de esos asesinatos y que nunca ha conocido al verdadero Rhys en persona y acaba con su vida sin darle la oportunidad de hablar. Quien le empuja a hacerlo es Tom Lockwood (Greg Kinnear), el padre de Kate, quien conoce el pasado de Joe y está muy interesado en borrar al futuro alcalde del mapa.

La figura de Tom Lockwood se convierte así en una nueva amenaza para Joe, que además observa cómo su mera presencia afecta profundamente al bienestar de Kate, con quien está desarrollando una profunda y “sincera” relación. Tom es un magnate, un hombre poderoso que puede destrozar la vida a cualquiera sin mancharse las manos. Es por eso que Joe decide matarlo, empujado por su parte oscura Rhys. Qué paradójico esto.

Por último y tras reflexionarlo en varias ocasiones, aunque no de forma demasiado convincente, el personaje de Penn Badgley intenta acabar con su propia vida y así con todos sus fantasmas, sus lados oscuros, su pasado y sus crímenes. Sin embargo, sobrevive (¿alguien esperaba algo diferente?) y tras confesarle algunos de sus crímenes a Kate (callando el de su padre, por supuesto), ambos amantes deciden apoyarse y disfrutar del heredado imperio Lockwood mudándose a Nueva York.

Greg Kinnear en 'You' Cinemanía

Las mujeres en 'You'

La parte más interesante de esta cuarta temporada de You recae en los fuertes personajes femeninos. Si es verdad que no se puede observar una gran química entre los personajes de Joe y Kate, solo tiene que aparecer Love (Victoria Pedretti) unos segundos en pantalla como uno de los fantasmas del pasado que atormentan al protagonista para ver esas chispas. La ficción nos regala unos segundos de la presencia de la actriz así como de Elizabeth Lail como Guinevere Beck o Eve Austin como Gemma.

Sin embargo, el mayor mérito de los últimos capítulos recae en los personajes de la luchadora Marienne y de Nadia (Amy-Leigh Hickman), la inteligentísima estudiante que sospecha de su profesor. Tanto Tati Gabrielle como Amy-Leigh Hickman ofrecen unas brutales y desgarradoras interpretaciones de dos mujeres fuertes que lo dan todo por salvarse y seguir con sus vidas. Es de agradecer que Marienne sea la única mujer que escapa de las garras de Joe (de momento) pero Nadia, la heroína de esta temporada, no se merecía en absoluto acabar así. Pero, ¿qué es justo en You?

Amy-Leigh Hickman como Nadia en 'You' Cinemanía

Imposible también no encariñarse con Phoebe (Tilly Keeper) y su bondad, así como con los intentos de Kate por ayudarle a escapar de los intereses de Adam (Lukas Cage), aunque la ficción no profundiza demasiado en esta subtrama y se carga rápidamente el “problema”, esta vez gracias a Tom Lockwood. Más que nunca, You deja claro que no tiene ningún inconveniente en que le sobren muertos.

Conclusión

Es verdad que la segunda parte de la temporada 4 nos muestra a un Joe preocupado por cambiar y por arreglar los errores de su pasado, pero eso ya lo hemos visto otras veces y el protagonista nunca ha sido capaz de cambiar su verdadera naturaleza sociópata y perturbada.

Así lo demuestra en el final, en el que le vemos tan tranquilo en Nueva York mientras arrastra ya decenas de cadáveres inocentes a su espalda y ha condenado a la brillante Nadia a una vida en prisión. Si había alguna esperanza de redención del protagonista, ya hemos perdido toda fe en ella. ¿Habría sido mejor acabar con su vida al saltar de ese puente, dándole así un final a la serie?

En cualquier caso, el último capítulo de la temporada cuatro también podría ser un buen final, con Joe saliéndose una vez más con la suya e iniciando una nueva vida junto a Kate. Netflix aún no ha confirmado si existirá una quinta temporada pero, aunque la serie de suspense sigue intentando ofrecernos giros de guion y distintas tramas para que veamos al protagonista de You surfear a través de ellas, sin duda ha perdido su factor sorpresa y la originalidad que la destacaban en sus primeras temporadas. Tal vez ha llegado el momento de decirle un adiós definitivo a Joe Goldberg.