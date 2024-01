'Cute, but psycho': ¿Qué pasa cuando el asesino es guapo?

Cuando Netflix lanzó Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, la miniserie que plasma cómo a lo largo de más de 10 años, el asesino convicto Jeffrey Dahmer acabó con la vida de 17 jóvenes, las redes sociales tuvieron una reacción inesperada alejada a la repulsión: muchas y muchos no ocultaron su fascinación por el asesino. Por supuesto, el hecho de que el encargado de darle vida fuera Evan Peters se encargó de reforzar el 'sex appeal' del personaje, algo que ya ocurrió en la plataforma de streaming cuando el que interpretó a Ted Bundy en Extremadamente cruel, malvado y perverso, fue Zac Efron.

Algunos internautas hicieron montajes con románticas bandas sonoras en los que Jeffrey Dahmer y sus víctimas parecían vivir una historia de amor, y muchas voces señalaron lo peligroso que resulta romantizar los crímenes y a los que los perpetran. Sin embargo, este siniestro ejercicio no sólo ocurre cuando la ficción se encarga de narrar terribles fechorías, sino que los crímenes reales son vistos de forma diferente cuando el asesino es apuesto.

En una relación con un asesino no hay lugar para el aburrimiento

"Hay gente que se siente atraída por estas personas no desde la parte racional, sino desde esa necesidad de sentir adrenalina. En una relación con un asesino no hay lugar para el aburrimiento, la emoción que genera el riesgo es muy importante y la incertidumbre de si nos seguirá queriendo está presente. El psicópata tiene poco afecto y poca continuidad afectiva, algo que es posible que quienes hayan crecido en un estilo de apego familiar de ese tipo, se sientan conectados a este tipo de afectos", explica Marta de Prado, autora de Cómo te relacionas en pareja.

¿Es capaz la belleza de cambiar la narrativa?



El caso de Daniel Sancho, acusado de asesinar a Edwin Arrieta, es un buen ejemplo de cómo la sociedad se enfrenta de forma diferente a un crimen cuando el que lo lleva a cabo es atractivo. Incluso la forma en la que tales crímenes son narrados es diferente. Para comprender el porqué, hablamos con el periodista Francisco Pérez Caballero, que ha participado en conferencias y cursos relacionados con la criminología y la evolución del delito y que fue profesor de la asignatura Historia del crimen y evolución del delito en el grado de Criminología de la Universidad Camilo José Cela.

"Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todos los elementos que rodean un crimen pueden ser fundamentales para comprenderlo. Y, por supuesto, las características del asesino son siempre interesantes y pueden tener un peso en el proceso del asesinato. La belleza, en muchos casos, puede ser un gancho para la víctima. O, como mínimo, puede hacer que esta se confíe. Porque nunca hemos superado del todo ese prejuicio, basado en los estudios de Lombroso, que dice que existe una cara del asesino", señala.

La hibristofilia Netflix

"Es decir, que la maldad se percibe en el rostro. Esto no es así, pero seguimos creyendo aquello que se repite en criminología, y que es más una leyenda urbana que otra cosa, del edicto de Valerio, que sostiene que si al buscar al culpable de un delito uno tiene dudas entre dos sujetos, debe elegir siempre al más feo. Pero el monstruo está bajo la piel. Y si se pone de relieve que el asesino es guapo, es porque nos sorprende que alguien con esa apariencia pueda ser culpable de un crimen atroz", explica.

Queremos saber qué ha llevado a alguien a cometer un crimen, y el hecho de que sea guapo nos hace presuponer que su vida es más fácil, por lo que no tendría razones para matar

"En mi opinión, lo que ocurre es que queremos saber qué ha llevado a alguien a cometer un crimen. Y el hecho de que sea guapo nos hace presuponer que su vida es más fácil, por lo que no tendría razones para matar. Por eso nos intriga más, porque nos parece extraordinario. Pero sí es cierto que existe una fascinación por los asesinos, aunque no está plenamente ligada a la belleza objetiva. Si alguien es cruel y despiadado, nos sacude, y esa sensación apela a nuestros instintos más profundos", señala el creador del podcast en Ivoox El señor de los crímenes.

"A veces, lo interpretamos como que el criminal es poderoso cuando, en realidad, suelen ser personas rotas, que no funcionan correctamente y que no encuentran un camino alternativo a la violencia. Es decir, no son más fuertes, sino más débiles. Pero estamos fuera del territorio de la razón y los sentimientos tienen sus propias reglas. Ahí está el fenómeno de la hibristofilia", señala.

Paradójicamente, hay quien siente que un asesino es capaz de ofrecer estabilidad, protección y seguridad

"Muchos asesinos salvajes han recibido en prisión cientos de cartas de amor. Algunos incluso se han casado con sus admiradoras. Se confunde la violencia con la fortaleza. Y, paradójicamente, hay quien siente que un asesino es capaz de ofrecer estabilidad, protección y seguridad. Y esto lo hace irresistible. Ni siquiera tiene que ser guapo. Aunque si lo es, claro, el atractivo es mucho mayor", añade.

¿Qué tipo de perfil se enamora de un asesino?



En el capítulo The Nightstalker: Who marries a serial killer? del podcast Bad People, de Julia Shaw, autora de Hacer el mal, habla con Sofie Hagen sobre por qué tantas mujeres se enamoran de criminales, y subrayan la forma en la que muchos científicos tienden a asegurar que esas mujeres intentan cambiar a los criminales o quieren ser tratadas mal.

Tendemos a pensar que son mujeres vulnerables, pero en realidad, son controladoras

"Es tremendamente sexista. También dicen que quieren recrear las malas relaciones que tuvieron con sus padres, algo muy freudiano. Sin embargo, uno de los pocos estudios que de verdad se han esforzado en hablar con mujeres que se enamoraron de criminales data de 2013, y lo interesante es que al analizar las características de ellas, pues muchas eran personas manipuladoras. Tendemos a pensar que son mujeres vulnerables, pero en realidad, son controladoras. Ellos son los que están encerrados y ellas son las que tienen el control", explican.

Por qué hay mujeres que se enamoran de los psicópatas Netflix

La Dra. Marta de Prado señala que hay quienes relacionan la violencia con el poder y la protección, las salvadoras, las instrumentalizadoras y las delincuentes. "Las instrumentalizadoras buscan en la relación un para qué. Es habitual encontrarnos con mujeres que buscan alcanzar la fama a través de los medios, de entrevistas. Es el caso de Charles Manson, que rompió con su pareja cuando supo que ella quería exhibir su cadáver cuando falleciera y cobrar por ello. Suelen tener baja autoestima y tienden a cosificar sus relaciones", dice.

"En realidad, es fácil deshumanizar a un asesino, y este perfil genera una imagen irreal del criminal para poder compartir espacio con él. Las delincuentes tienen dos subestilos: quienes relacionándose con el asesino dan rienda suelta sus propias tendencias a la delincuencia, pues pueden romper sus barreras de moralidad y ética, y las marionetas de los delincuentes, que se hacen delincuentes por haber sido seducidas por ese carácter manipulador", asegura la psicóloga.

La web writeaprisoner.com se ha convertido en una especie de Tinder para criminales y fans de los mismos. A comienzos de 2012, tal y como señala Sheila Isenberg en Mujeres que aman a hombres que matan, la página contaba con 30.000 reclusos, de los cuales el 90 % eran hombres y el 9 % mujeres. Los prisioneros pagan una tarifa anual de 50 dólares por publicar un anuncio en línea de 250 palabras acompañado de una fotografía.

"Hay un elemento de fantasía tanto en los anuncios que los prisioneros ponen en línea como en las respuestas que reciben de las mujeres. Los hombres envían fotografías y son honestos acerca de sus crímenes, pero sus intereses a menudo se leen como si estuvieran en un campus universitario o caminando por el bosque. Por ejemplo, un hombre en una prisión correccional máxima en el norte del estado de Nueva York escribe en su anuncio que ama a la gente, los perros, la caza, la pesca y la política", escribe Isenberg.

Por su parte, Katherine Ramsland, profesora de Psicología Forense en la Universidad DeSales de Pensilvania, introduce la noción del novio perfecto en un artículo publicado en Psychology Today. "Sabe dónde está en todo momento y sabe que está pensando en ella. Mientras que puede afirmar que alguien la ama, no tiene que soportar los problemas cotidianos que conllevan la mayoría de las relaciones. No tiene que lavar la ropa, ni cocinar para él, ni rendirle cuentas. Puede mantener la fantasía cargada durante mucho tiempo".

La hibristofilia o el denominado síndrome de Bonnie and Clyde, ha vuelto a la mesa de debate de la mano del caso de Daniel Sancho, aunque en España vivimos ejemplos como el de Miguel Carcaño, asesino de Marta del Castillo, que recibió muchos regalos y cartas de amor en la cárcel. La forma en la que la ficción retrata a los asesinos y se asegura de apostar por actores atractivos refuerza este tipo de parafilias, y el protagonista de la serie de Netflix You, Penn Badgley, se escandalizó tanto por la forma en la que las fans ensalzaban a su personaje que quiso recordarles que el hombre al que da vida es "un acosador y un asesino", y les rogó que dejaran de romantizarle.

Los asesinos se han convertido en productos de consumo más

El auge de los 'true crimes' ha permitido a su vez que la gente establezca vínculos nocivos con los criminales. Tal y como ocurre con las celebridades, a causa de este tipo de contenidos y de series que romantizan con la figura del criminal, los asesinos se han convertido en productos de consumo más que ha pasado a formar parte de la cultura pop, algo que ha hecho que emergen fans, las denominadas 'murder groupies'.

Sin duda, el privilegio de la belleza alcanza un espectro superior cuando un físico atractivo es capaz de cambiar la narrativa, de despertar admiración y de hacer que incluso los crímenes más atroces lo sean menos cuando hay una cara bonita de por medio.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.