El yugo de la belleza y el peligro de criticar la piel de Kate Moss y alabar la de Hailey Bieber

Ensalzamos diariamente las pieles de celebridades como Kylie Jenner y Hailey Bieber, cuyas complexiones perfectas, carentes de imperfecciones y con una luminosidad digan de filtro, responde a la denominada "glass skin", una moda viral de belleza coreana que se enfoca en obtener la máxima luminosidad. Sin embargo, tener una piel de revista no es sólo cuestión de genética, sino de dinero, y es aquí donde entra en juego el denominado privilegio de la belleza.

El privilegio de la belleza

Fue Jameela Jamil quien puso el debate sobre la mesa cuando los usuarios alabaron su cutis. "Actualmente mi piel no tiene imperfecciones porque las personas privilegiadas tenemos acceso a una nutrición de buena calidad, y nuestras vidas son significativamente menos estresantes que las de aquellos con menos privilegios. Por eso, además, duermo más y mejor. Todas estas cosas mantienen mis hormonas en equilibrio y puedo abordar las intolerancias alimentarias fácilmente", señaló.

De hecho, ya se habla de "rich girl skin", que encierra una compleja paradoja al perpetuar por un lado el falso mito de que lograr una piel impoluta no requiere mucho esfuerzo, mientras que al mismo tiempo, la industria de la belleza asegura que podemos tener la piel de Bella Hadid a base de cremas, tratamientos, gadgets y nutricosmética... Es decir: a base de tiempo y dinero.

"Nadie tiene una piel perfecta y quizás es el error de base o el mensaje aspiracional que hoy en día se sigue difundiendo por muchos canales. En mi libro 'Guía para una belleza inteligente' soy bastante insistente con la idea de romper desde ya esa percepción. Podríamos hablar de una piel sana y bonita, por supuesto, pero jamás perfecta. Si nos centramos en ese concepto, desde luego que los factores genéticos ayudan mucho y son una buena base sobre la que trabajar, así como un problema cuando tenemos lo contrario y un esfuerzo extra. Por tanto, por muy buena genética que tengas, el paso del tiempo, y no me refiero únicamente a las arrugas, hace mella en la piel. Puedes tener una piel casi sin imperfecciones de base, pero si no te proteges del sol, limpias o hidratas y eres constante, al cabo de un tiempo o con el paso de los años, esa buena base se verá perjudicada y no tendrá recorrido por sí sola. Desde luego que factores internos como la buena alimentación, hacer ejercicio de manera regular, reducir el estrés todo lo que se pueda o poder acceder a ciertos cosméticos mínimos no es la suerte de todo el mundo por lo que si no tenemos acceso a esos privilegios, tener una piel sana y bonita será complicado. Al final, es un órgano que refleja muchas veces lo que nos pasa por dentro, como una mala alimentación, mucho estrés o patologías que dan la cara de forma visible", explica Elisabeth Álvarez, directora de INOUT y FENGO.

Más allá de los genes

La "rich skin girl" exige además otra cosa: tiempo. Muchas mujeres acuden a partir de los 20 años a su centro de estética de confianza a realizarse exfoliaciones químicas ligeras, tratamientos de Luz Pulsada, retoques de baby botox… Por no hablar de que las rutinas que hay que poner en marcha en casa, por supuesto, no son aptas para agendas apretadas. "Anoche, a las 10 pm, fui a hacerme un tratamiento facial. Pensé que como ya había acostado a los niños, podía dedicarme un tiempo. Consideré que necesitaba ese tratamiento facial y que tras hacérmelo, me iría a la cama a medianoche”, explicó a la revista Glamour Kim Kardashian. No hace falta decir que para poder hacerlo, tiene un equipo de personas que le ayuda en casa, a diversas 'nannys' que cuidan de sus hijos y a profesionales médicos que se adaptan a sus intempestivos horarios.

Hailey Bieber posa para su marca, Rhode Marita Alonso | Rhode/Stevie Dance

La piel perfecta exige, cómo no, una exigente rutina de belleza en la que no faltan productos adaptados a las necesidades de cada persona. Sin embargo, la Dra. Keyla Mitsunaga, de la Clínica DermoMedic, no cree que el precio de los productos sea tan importante. "Hay cremas de 15 euros que cumplen su función (una hidratante, ejemplo) y otras más caras que no. De la misma manera, hay cremas baratas malas y cremas caras que son muy buenas. Todo depende de la crema, para qué tipo de piel sea y con qué propósito se esté utilizando. Cabe señalar que el coste final del producto puede depender de la cantidad de investigación que se ha hecho para desarrollarlo, como todo en la industria farmacéutica", asegura.

Elisabeth Álvarez añade un matiz. "Es clave conocer realmente tu piel y qué necesidades tiene. Sólo así sabrás realmente qué productos buscar y podrás crear una rutina equilibrada, no escoger los productos independientemente, sino buscar siempre que se complementen", aclara.

El peligro de comentar la piel de los demás

Cuando Álvarez incide en la importancia de un estilo de vida saludable no podemos dejar de pensar en cómo los medios se han abalanzado sobre Kate Moss, que ha sido fotografiada fumando en unas imágenes que han ido acompañadas de titulares que hablan de "un aspecto desmejorado". No hacen alusión a las consecuencias nocivas que fumar tiene para la salud, sino que ahondan en cómo fumar afecta a la piel. Al final, de lo que acusan a la modelo en realidad es de envejecer. Las mujeres podemos envejecer siempre que no se nos note.

Kylie Jenner posa para Kylie Cosmetics Kylie Cosmetics

De hecho, se castigan los esfuerzos por ocultar el paso del tiempo, se señala a quien se maquilla en exceso y se aplaude el denominado "make up-no make up", que aboga por 'The New Natural' bajo la falsa promesa de que ahora necesitamos menos tiempo y menos productos para tener un rostro idóneo. Sin embargo, en realidad ahora necesitamos el triple de tratamientos, tiempo y productos para poder ponernos una base de maquillaje ligera.

Del mismo modo que el lujo silencioso persigue huir de la ostentación, la belleza silenciosa quiere que la élite oculte todo lo que ha de hacer para tener una piel tan perfecta que le baste con aplicar una 'BB Cream' para tener un cutis digno de revista. "La gente tiene miedo a resultados exagerados, y por ello buscan cada vez más la naturalidad que viene de la mano de la medicina regenerativa", explica el Dr. Carlos López, de la Clínica Íñigo de Felipe. Este nuevo concepto se traduce en la búsqueda de productos de alta calidad que resistan al paso del tiempo, y en la adopción de rutinas que promuevan una apariencia natural y atemporal.

El problema de alabar esas pieles impolutas y de señalar a quienes tienen imperfecciones radica en que olvidamos el sufrimiento psicológico que provoca no tener una piel que según intentan vender las redes sociales, podríamos tener todas si le dedicáramos algo de esfuerzo.

La idea de que todas podemos tener una piel 10 vuelve a poner sobre los hombros de las mujeres un nuevo lastre de responsabilidad y hace que la culpa se instale una vez más en nuestra mente. Por más que recordemos que el mito de la belleza del que habló Naomi Wolf tiene como finalidad mermar nuestra libertad, resulta esencial frenar el mensaje de que cualquier defecto no es otra cosa que una señal de vagancia o dejadez.