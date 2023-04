El maquillaje natural de Lucía Rivera para parecer que no vas maquillada

Lucía Rivera no es solo una de las modelos españolas con más éxito, también se ha convertido en uno de los referentes en moda y belleza para la generación Z, que adoran sus looks naturales y su estilo minimalista que tanto se persigue en las redes sociales.

Si todavía no sabes quién es porque estás desconectado del mundo 'influencer', te la presentamos. Lucía Rivera es una modelo y actriz hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera. Desde pequeña, mostró un gran interés por el mundo de la moda, lo que la llevó a debutar en la pasarela en 2017, desfilando para la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada.

A partir de ese momento, su carrera despegó y comenzó a trabajar con algunas de las firmas más importantes de la moda en España y a nivel internacional, como Dolce & Gabbana, Calvin Klein y Carolina Herrera. Además, ha sido portada de diversas revistas, como Vogue España y Harper's Bazaar España, aunque también ha participado en algunas series como Servir y proteger.

Su belleza natural y su estilo único la han convertido en un referente de moda y en una inspiración para muchas mujeres. Con su presencia en redes sociales, Lucía comparte sus consejos y rutinas de belleza con su seguidores, demostrando su gran pasión por el cuidado de la piel y el cabello. Prueba de ello es una de sus últimas publicaciones en Instagram, donde nos enseña su 'makeup-no makeup' que llevó para presentar su primer libro: Nada es lo que parece.

Con toda la naturalidad del mundo, la modelo nos mostró sus imprescindibles para verse favorecida sin necesidad de usar demasiado maquillaje, con un look muy sencillo y apto para principiantes. Se trata de un look perfecto para el verano que no vamos a querer parar de repetir en nuestras vacaciones.

Lucía cuenta que normalmente no usa base, por lo que para igualar el tono de su piel recurre a un protector solar con SPF50 con un poco de color. "Soy muy adicta a la protección solar. Tanto que me tengo que tomar vitamina D porque no absorbo nada", cuenta en el vídeo.

A continuación, utiliza muy poco corrector en zonas estratégicas, como la zona de las ojeras, las aletas de la nariz, en el borde del labio, en "el bigotillo" y en la punta de la nariz."[En las aletas de la nariz] siempre se me ponen rojeces", añade. También, Lucía confiesa que no puede vivir sin el fijador de cejas de Givenchy: "Es una maravilla, no sé vivir sin él. Antes sí, ahora no sé vivir sin peinarme las cejas hacia arriba".

Finalmente, otro de sus imprescindibles y con el que le da el toque más especial es el rizador de pestañas, que deja un efecto rimmel sin necesidad de usar maquillaje. "Esto es una adicción, no lo cambio por nada", comenta.

Con estos cuatro gestos tan sencillos, la modelo consigue una piel espectacular con un maquillaje muy natural con el que realzamos nuestra belleza de forma rápida.

