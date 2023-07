Kylie Jenner revela en 'The Kardashians' que ya no retoca tanto sus fotos en redes sociales

Durante el último episodio de The Kardashians, Kylie Jenner se sentó junto a dos de sus hermanas mayores, Khloé y Kourtney Kardashian, para charlar sin tapujos sobre los cánones de belleza actuales y sobre la presión estética que ejercen las redes sociales.

Hace unos meses, Kylie Jenner recibía un aluvión de críticas por negarse a reconocer que se hubiese sometido a alguna cirugía estética. En esta ocasión, la influencer ha decidido dar un paso más en su aceptación de la belleza natural, reconociendo, incluso, que ya no edita ninguno de sus posts de Instagram. "Siento que ejercemos una gran influencia y, sin embargo, ¿qué estamos haciendo con ese poder?", se preguntaba Jenner.

Y es que, durante esta esclarecedora conversación, la fundadora de Kylie Cosmetics se ha mostrado sorprendida ante la excesiva edición que las jóvenes hacen a partir sus fotografías. "Actualmente, veo a un montón de chicas jóvenes en internet que retocan completamente sus fotos", aseguraba.

A pesar de su consternación ante este fenómeno, la modelo de 25 años ha admitido que los retoques estéticos fueron una práctica habitual en su pasado. "Yo también pasé por esa fase". Sin embargo, dice que ahora se encuentra "en un mejor momento". Aun así, añade que entiende que la sociedad pueda generar inseguridades a las chicas más jóvenes.

"Siempre me he querido mucho a mí misma. Todavía lo hago". Jenner también aprovechó este momento de confesiones para aclarar algunos "conceptos erróneos" que la sociedad tiene sobre ella. Uno de ellos, dice, es que siempre fue "una niña insegura" y que se operó "para cambiar por completo" su rostro, algo que sería completamente falso. "Yo solo me he puesto relleno en los labios y no quiero que eso sea parte de mi historia".

En lo que respecta a los trolls y a las redes sociales, Jenner defiende que cuantos más comentarios negativos y falsos rumores recibes, "más fuerte y más insensible a ellos te conviertes".

Sin embargo, su experiencia dista mucho de la de su hermana Khloè, quien reconoce que "acumuló" todas sus inseguridades a partir de la sociedad y de los mencionados trolls de internet. "Yo me he sentido destrozada desde el primer minuto en que aparecí en TV", aseguraba la celebrity de 39 años.

Según ha confesado en The Kardashians, fue el acoso que recibía lo que le llevó a transformar su imagen. Aun así, dice, ninguno de sus retoques cesaron esos comentarios: "No os gustaba antes y tampoco os gusto ahora".

Hablando de su imagen cuando era más joven, Khloé mostró una foto antigua de sí misma en la que considera que parece que llevaba un 'fat suit'. A raíz de esta revelación del pasado, la conversación comenzó a girar en torno a las inseguridades corporales de las hermanas y a la influencia que la sociedad había ejercido sobre ellas.

En el caso de Khloé Kardashian, su nariz siempre fue su mayor complejo. Sin embargo, se pregunta si el rechazo que sentía hacia esta parte de su cuerpo podía deberse a que su madre, Kriss Jenner, se reía de ella. Paralelamente, Kylie Jenner confesaba el impacto que su familia había tenido en la percepción de sí misma cuando era más joven cuando el clan Kardashian se burlaba de sus orejas.

Con la llegada de su hija, Stormie, Jenner reconoce que todo cambió. Ahora, más que nunca, abraza su mayor inseguridad. "Ella tiene mis orejas y me hizo darme cuenta de cuánto me gustan", aseguraba Jenner.

Poniendo la nota reflexiva, Kourtney Kardashian, de 44 años, criticó el mundo tan obsesionado con la perfección en el que vivimos, en el que, asegura, está tratando de dar a sus hijos "la libertad de expresarse cómo quieran y no poner demasiada presión sobre la perfección". Tras escuchar estas palabras, las hermanas Kardashians asintieron en gesto de aprobación.