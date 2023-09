¿Por qué a muchas mujeres les gustan los 'tirillas'?

Odies o ames a las Kardashian, es innegable que son un reflejo de la cultura del momento, por lo que en el instante en el que Kim comenzó a salir con Pete Davidson, supimos que las cosas estaba cambiando. La fornida silueta de figuras hollywoodienses como Chris Hemsworth y Chris Pine dejaban paso a los tirillas, que en un nuevo giro, se hacían con las mujeres más despampanantes del panorama. No es casualidad que Machine Gun Kelly sea el novio de Megan Fox y por supuesto, dentro de esta tendencia se enmarca la sorprendente relación entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet. Por si fuera poco, no sólo las alfombras rojas, sino también la ciencia, dan la razón a esta teoría, pues un reciente estudio asegura que las mujeres prefieren a los hombres delgados.

Megan Fox y Machine Gun Kelly Marita Alonso | Instagram

La selección natural sugiere que las mujeres suelen sentirse más atraídas por los hombres que cuentan con mayores probabilidad de darles descendencia, y dentro de este marco encajan los hombres delgados, pues otro estudio indica que las personas naturalmente delgadas pueden mantenerse en forma no precisamente por sus hábitos o su estilo de vida más saludable, sino por su genética. Es decir: quien quiera hijos que no tengan que preocuparse por los riesgos para la salud derivados del sobrepeso o la obesidad, encontrará, según estas investigaciones, al hombre delgado irresistible...

Ya nadie "tiene un tipo"

Un estudio llevado a cabo por Bumble ha hablando de las tendencias en citas para 2023 y destaca al hacerlo que tener en mente 'un tipo de hombre' ya no se lleva. "Es hora de acabar con los requisitos de alto, moreno y guapo, ya que la búsqueda estrecha de nuestro 'tipo' físico no nos sirve. Esto implica que 1 de cada 3 (38%) personas están ahora más abiertas a quienes consideran que deben salir más allá de su 'tipo' y 1 de cada 4 (28%) pone menos énfasis en salir con personas que los demás esperan. ¿Qué buscamos? La inmensa mayoría de las personas (63%) se centra ahora más en la madurez emocional que en los requisitos físicos", asegura el equipo. Según los datos, avanzamos también hacia una nueva masculinidad. "Las conversaciones sobre expectativas y normativas de género se han posicionado en el punto de mira. En el último año, 3 de cada 4 (74%) hombres afirman haber examinado su comportamiento más que nunca y tener una comprensión más clara de la masculinidad tóxica y de lo que no es aceptable", comentan.

El vídeo de Rush YouTube

Uno de los temas del verano ha sido 'Rush', de Troye Sivan, cuyo videoclip ha desatado la controversia al estar repleto de hombres esbeltos ajenos a la diversidad. Si hasta hace poco Lil Nas nos hacía bailar entre marcados bíceps y pectorales de impacto, ahora danzamos viendo a escuálidos bailarines contonearse. En la era del Ozempic (el fármaco para diabéticos que se emplea también como adelgazante), la delgadez está triunfando ahora incluso en materia de citas. Cupido, el ángel rechoncho y amoroso por excelencia, parece haber estado coqueteando con el controvertido medicamento y ha logrado que incluso las Kardashian, conocidas por salir siempre con fornidos hombres afroamericanos, ahora se enamoren de tirillas caucásicos.

Los opuestos se atraen

Llamativo es también el hecho de que los opuestos se atraigan más que nunca y no sólo al hablar de sus físicos, sino incluso de sus intereses. Aunque por descontado no sabemos en realidad qué interesa a las celebridades, la gente se hace una pregunta constante: ¿qué demonios tienen en común Kylie y Chalamet? ¿De qué hablan?

"Es cierto que los polos opuestos se atraen, pero a veces, echan chispas. Es frecuente que lo que más nos atrae de la otra persona sean características que nosotros no tenemos y las vemos como complementarias. Aquello que nos complementa, como si la otra persona nos aportara aquello que nos falta. Por eso se dice que los polos opuestos se atraen", dice la psicóloga y sexóloga María Martínez Murillo.

Los hombres y el yugo de la estética

Antaño, contábamos con 'raras avis' culturales como Jarvis Cocker que convirtieron su delgadez en la emisora del mensaje que expresaba lo alejados que se encontraban de la norma y del 'mainstream'. El indie siempre apostó por estas siluetas, haciendo del cuerpo una herramienta con la que alejarse de la corriente cultural dominante. Sin embargo, en la actualidad, el hombre delgado es deseable y como señala un estudio realizado por Men's Health, cinco de cada 10 españoles hicieron dieta este último año. Cada vez hay más hombres interesados por la cirugía y los retoques estéticos, habiendo aumentado hasta alcanzar el 17 % el porcentaje de hombres que apuesta por estas intervenciones, entre las que destacan la ginecomastia (la reducción del tejido de las glándulas mamarias) y la liposucción.

"Está claro que los hombres están mucho más cosificados de lo que solían ser. Nuestros cuerpos han sido comercializados. Cuando era niño, era raro ver hombres semidesnudos en la publicidad; cuando lo hacía, parecía más bien un tabú. Ahora el cuerpo masculino se utiliza para promover todo", explica a ‘The Guardian’ el periodista Matthew Todd. "Hay mujeres que celebran que los hombres puedan probar lo que se siente al ser cosificados como lo han sido ellas durante toda la eternidad. Sin embargo, realmente deberíamos estar trabajando en una manera de lograr que el aspecto físico no sea lo que nos defina", comenta.

Y eso es lo importante: que nos llama más la atención la diferencia física entre Jenner y Chalamet que el enigma que a mí, personalmente, más me inquieta… ¿Qué películas ven juntos? ¿De qué hablan? Y por supuesto… ¿Pasarán los domingos en casa con sus mascarillas hidratantes puestas en la cara mientras comentan qué looks se pondrán cuando hagan su debut en la alfombra roja?

