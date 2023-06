El fármaco Ozempic para tratar la obesidad podría ser efectivo contra las adicciones

El Ozempic, nombre comercial del principio activo semaglutida, ha recorrido un curioso camino como fármaco. Se aprobó hace años ya para tratar la diabetes de tipo II, y ahora se emplea en el abordaje de la obesidad; recientemente, ha sido noticia por su presencia en el mercado negro como inyección 'milagrosa' para adelgazar (un uso contra el que han advertido exhaustivamente los expertos).

En los últimos tiempos, no obstante, los estudios científicos están empezando a sugerir otra posible utilidad. Y es que según la evidencia más reciente, la semaglutida podría tener aplicaciones frente a adicciones tan dañinas como el alcoholismo o el tabaquismo.

Un tratamiento polifacético

Son varios los pacientes que tras empezar a tomar la semaglutida reportaron que habían perdido las ganas de beber alcohol o que tenían más facilidades para dejar de fumar. Esto ha venido motivando que se realicen distintos estudios de diverso tamaño y naturaleza sobre el potencial de la semaglutida frente a los trastornos adictivos, como es el caso de un artículo publicado recientemente en el medio especializado The Lancet.

Concretamente, esta investigación encontró que la semaglutida reducía de manera significativa las conductas adictivas en modelos animales (ratones en este caso) con respecto a la ingesta de alcohol.

Paralelamente, se está llevando en la actualidad a cabo un ensayo clínico de fase 2 en Estados Unidos para explorar la seguridad y eficacia de la semaglutida en el tratamiento del alcoholismo.

La semaglutida es un agonista del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1. En los pacientes con diabetes, este mecanismo de acción incrementa los niveles de la hormona incretina, que a su vez ayuda al cuerpo a producir insulina. En aquellos con obesidad, parece reducir el apetito y ralentizar el movimiento de la comida en el intestino, aumentando la sensación de saciedad.

Por el contrario, aún no está claro cual podría ser el mecanismo concreto por el que la semaglutida podría actuar sobre los comportamientos adictivos; sin embargo, la evidencia parece apuntar a que la hormona péptido similar al glucagón tipo 1 podría estar implicada en estos procesos a nivel cerebral.

Referencias

Cajsa Aranäs, Christian E. Edvardsson, Olesya T. Shevchouk, Qian Zhang, Sarah Witley, Sebastian Blid Sköldheden et al. Semaglutide reduces alcohol intake and relapse-like drinking in male and female rats. The Lancet (2023). DOI: https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2023.104642

ClinicalTrials.gov. Semaglutide for Alcohol Use Disorder. Consultado online en https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05520775 el 15/06/2023.