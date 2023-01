José, afectado por la falta de Ozempic, el antidiabético de moda para adelgazar: "Tuve que recurrir a otro fármaco y fue horrible"

José Riquelme tiene 73 años y lleva 11 jubilado. Le diagnosticaron diabetes tipo 2 poco después de dejar su trabajo como ingeniero. Él es uno de los diabéticos que se han visto afectados por el 'boom' de Ozempic, el fármaco de Novo Nordisk a base de semaglutida que diversos influencers han puesto de moda por sus efectos para perder peso y que escasea en las farmacias españolas desde octubre del año pasado.

Aunque según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) el problema de suministro de Ozempic ya está resuelto, la realidad es que las farmacias siguen recibiéndolo "a cuenta gotas", según explicaron a 20minutos desde la Federación Española de Farmacéuticos Españoles (FEDE).

Uno de los pacientes que se quedó sin su tratamiento fue Riquelme, que durante "tres semanas" del pasado mes de diciembre tuvo que recurrir a una de las alternativas terapéuticas con medicamentos del mismo grupo propuestas por las autoridades sanitarias. En su caso, le recetaron Rybelsus, que también es semaglutida, pero se administra vía oral (Ozempic viene en inyecciones precargadas por lo que su administración es subcutánea) una vez al día.

Este murciano, residente en Alcantarilla, destaca entre los inconvenientes de cambiar de tratamiento que se le incrementara la dosis de semaglutida. Mientras que de Ozempic toma un miligramo a la semana, de Rybelsus tuvo que tomarse 14 miligramos al día. "Eso era una locura, si yo con un miligramo a la semana voy como la seda", lamenta preocupado por los efectos adversos del aumento de posología. "Pensaba que me iba a cargar el riñón. La diferencia era horrible", agrega al teléfono.

Riquelme, que es socio de la Asociación Murciana para el Cuidado de la Diabetes (Adirmu), lleva cinco años tomando Ozempic, pero cuando tuvo que cambiar temporalmente a Rybelsus por la falta de suministro del primero, pensaba: "Me voy a matar yo solo". "Me imagino las dificultades que tendrán las personas de más de 80 años a las que les cambien la medicación". El afectado por la falta de Ozempic recuerda que la enfermedad que sufre es "para toda la vida" por lo que "no se puede cambiar de medicación cada dos por tres".

Preguntada por los efectos secundarios que puede acarrear el cambio de Ozempic a Rybelsus en pacientes con diabetes tipo 2, Ana de Hollanda, coordinadora del Área de Obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), expone a 20minutos que son "alternativas terapéuticas similares, que pueden mantener el control metabólico adecuado en pacientes con diabetes". De hecho, asegura que los efectos adversos de Rybelsus "son menos marcados, menos intensos" que los de la semaglutida subcutánea de Ozempic. "La diferencia principal entre ambos radica en que con Ozempic se puede conseguir mayor pérdida de peso. No hay otros efectos secundarios distintos ni inconvenientes por el cambio de medicación", concluye.

Para procurar que no se vuelva a quedar sin su medicación, cuya demanda ha aumentado tras viralizarse sus efectos para la pérdida de peso, José Riquelme lo encarga en su farmacia "de toda la vida", la botica Reyes Menarguez de Alcantarilla. Desde allí corroboran a este periódico que los problemas de suministro de Ozempic comenzaron el pasado mes de octubre. En noviembre recibieron cuatro de 0,5 miligramos; en diciembre, seis; en enero no les ha llegado "nada de ninguna presentación".

"La demanda ha aumentado porque la gente lo usa para adelgazar. También se necesita receta, pero vienen con la receta del médico privado", explica la farmacéutica. "Cuando llegan, llamamos a los clientes que nos lo han encargado por orden de fecha de encargo", afirma.

En su nota del pasado 18 de octubre, la Aemps instaba al personal médico a priorizar la prescripción de Ozempic "de acuerdo a las condiciones autorizadas", esto es, el control glucémico de pacientes con diabetes tipo 2. No obstante, citaba otros medicamentos del mismo grupo terapéutico disponibles a los que recomendaba recurrir mientras persistan los problemas de suministro. Entre ellos, además de Rybelsus, se encuentran Byetta, Lyxumia y Victoza.