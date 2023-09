Justin y Hailey Bieber, 'el síndrome del novio WTF'

En el instante en el que salieron unas imágenes en las que Hailey Bieber lucía espectacular enfundada en un mini vestido de Ermanno Scervino combinado con un bolso de Ferragamo y tacones de Ernest, mientras que Justin Bieber parecía la versión streetwear de E.T. vestido de señora, los memes comenzaron a caer del cielo. Lo preocupante (a la par que inquietante) de este momento de descoordinación absoluta estilística es que iban camino de la presentación de un nuevo tratamiento labial de la marca de la modelo, por lo que muchos se echaron las manos a la cabeza al considerar que el atuendo el cantante era una falta de respeto.

No sólo llevaba una gorra sobre la capucha, creando un aspecto tan cómico como desconcertante, sino que sumó a sus bermudas de chándal unas 'Crocs' amarillas que funcionaron como guinda al look. "Personalmente, estaría muy enfadada si mi marido se presentara de esta guisa en mi evento. Pero después me di cuenta de que es así como logran atención. Tiendo a olvidarme de la de gente que odia a Hailey y piensa que él odia estar con ella, por lo que dar esa imagen de una pareja disfuncional realmente hace que la gente hable. Por eso, estoy segura de que estos looks descoordinados estaban planeadísimos. De hecho, cada vez que aparecen así, hablamos de ello", explica Jordan T. Alexander en su TikTok.

Hailey y Justin Bieber lucen looks completamente opuestos Getty

Pero al margen de posibles estrategias marketinianas, hay quien piensa que la incapacidad de Justin de vestirse acorde a las situaciones hace que muchas se sientan identificadas con la relación, pues a muchas les pasa. Sin embargo, ¿acaso no hay que hacer ciertos esfuerzos a veces en cuestiones de moda? Responde : Jesús Reyes, periodista experto en moda, estilista y CEO de CoolHunting Madrid Comunicación. "Absolutamente. Ya todos conocemos a estas alturas que la moda y el estilo no es el fuerte de Justin Bieber. El cantante no ha pasado por momentos positivos en los últimos años; pero, sin embargo, parece que ahora sí está en un feliz momento junto a su esposa Hailey Bieber. La modelo e influencer es uno de los reclamos publicitarios actuales más demandados en la industria del lujo y la moda y es imagen de casas como Versace o Yves Saint Laurent, entre otras. Algo ha actualizado y mejorado últimamente el intérprete de "Baby" su armario y sus propuestas de estilo, pero no lo suficiente, en mi opinión", explica.

"Si es pareja de un icono de la moda mundial, por él mismo y por su propia 'personal branding', debería cuidar su imagen al 100%, en cada salida y aparición pública, para un beneficio mutuo. Un excelente ejemplo de ello es Harry Styles. Él es cantante, pero sus propuestas de estilo son siempre aplaudidas por público y crítica, y este trabajo también le ayuda a conseguir otras campañas de publicidad con firmas de moda. Justin podría aprender, porque tiene a su lado a una de las mejores: Hailey Biber, con más de 50 millones de 'followers' sólo en Instagram. También fueron ejemplo la pareja David y Victoria Beckham, porque ambos eran impecables e ideales. Todos queríamos ser ellos, y si Justin y Hailey Bieber formasen un nuevo tándem como iconos, sería muy productivo para ambos", añade.

Callar o hablar: esa es la cuestión

Las discrepancias en las parejas son siempre delicadas, por lo que en el caso de que realmente nos moleste la forma en la que nuestra pareja viste, porque estimamos que no es adecuada para una situación concreta… ¿Cómo podemos decírselo de forma que no se lo tome mal? "Este es un tema de diálogo de pareja, en el cual creo que lo saludable emocionalmente para que no te afecte es que te expreses si esto te resulta ofensivo o no. A la hora de agendar un evento y confirmar la asistencia, considero importante poner en común los diferentes looks para generar armonía. Esto ocurre en muchas parejas que eligen hasta un mismo color o tono en sus estilismos. Si es algo que no sólo te ocupa y te preocupa por tu perfil profesional, te recomiendo que con anticipación para no generar frustración el mismo día del evento generes una conversación en la que surjan opciones distintas. Por ejemplo: "he pensado ponerme este look, ¿y tú?" En el caso de los influencers, tienen detrás estilistas que se encargan de ello, pero en nuestra vida cotidiana, se arregla con una sencilla pregunta", dice Pau Amoretti, autora de 'Terapia de estilo: aprende a contar quién eres con tus looks'.

Justin y Hailey Bieber tras el evento Instagram

Lo cierto es que desde que las imágenes de la pareja se hicieran virales, él se ha esforzado no sólo por subir a sus redes un romántico photo dump, sino que el otro día, para acudir a un partido de tenis, combinaron completamente sus looks. Eso sí: Justin se aseguró de que su particular estilo estuviera presente al sumar unas llamativas gafas de Loewe. De hecho, muchos alaban la forma en la que el cantante permanece fiel a su estética.

"Seas fashionista o no, opino que lo primero que debes pensar es si te parece bien a ti como pareja. Entiendo las dos opciones, tanto si va con "joggers" como si fuera más acorde con el estilo de ella, pues ambas son válidas. Como decía Coco Chanel, ̈si quieres ser original, entonces espera a ser copiado ̈. Probablemente, esta disrupción en estilismos de pareja haga que como prescriptores de tendencias que son, consigan que veamos este comportamiento a partir de ahora en muchas otras parejas y escenarios", dice Pau Amoretti.

Jesús Reyes asegura que no hay que cambiar el estilo de nadie. "Justin Bieber se siente cómodo vistiendo "outfits" más casuales, más alternativos y deportivos. Pues adelante: hay muchas firmas -no necesariamente de lujo, pero también las hay- que apuestan por esta estética: desde Balenciaga y Gucci y sus colaboraciones con Adidas, se me vienen a la cabeza muchas... También en el mercado 'low cost'. Es cuestión de actitud y tener ganas", comenta.

Sinceramente, es poco probable que la pareja que hoy nos ocupa no haya coordinado su look para hacerlo, precisamente, pretendidamente descoordinado. Al fin y al cabo, Hailey Bieber está en plena promoción de su marca y ¿qué vende más que un buen puñado de memes y de titulares?

