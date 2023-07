Críticas por las colas de más de un mes para ver a Harry Styles: ​"Con los años aprenderán que lo importante es disfrutar del concierto"

Harry Styles es una de las celebridades más importantes del panorama musical actual. Y es que el que fuera miembro de One Direction no ha dejado de llenar estadios y situarse en los puestos más altos de las listas de música desde que comenzara su carrera en solitario.

Por ello, no es de extrañar que sus fans esperen con ansias poder ver al joven en directo. Así lo han demostrado sus seguidoras españolas a las puertas del Nuevo Espacio Mad Cool de Madrid, donde el cantante dará un concierto el próximo viernes 14, o dos días antes en Barcelona.

Aunque, algunas de esas personas también podrían haber acudido al festival del Mad Cool, celebrado el fin de semana del 8 de junio en el mismo reciento en el que tendrá lugar el espectáculo.

Los grupos de seguidoras del británico llevan varias semanas, e incluso más de un mes, en el caso de la capital catalana, haciendo cola y siguiendo una organización estructurada al milímetro. Con colchones, sombrillas, sillas y neveras, todo perfecto para estar lo suficientemente cómodas. De hecho, muchos grupos se turnan para quedarse a dormir en la calle.

Una actitud que a no muchas personas les "hace gracia". Y es que no son pocas las seguidoras que, por motivos de trabajo o por no vivir en las capitales, no pueden hacer acampada y les parece "muy mal" no tener el derecho a "estar en las mejores posiciones".

"Con los años aprenderán que lo importante es disfrutar del concierto, no el sitio donde verlo", han asegurado algunas de las seguidoras más adultas, aunque otras aseguran que es "una experiencia que merece la pena vivir".