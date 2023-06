Harry Styles vuelve a Barcelona el 12 de julio convertido en uno de los artistas más influyentes de la música

Harry Styles visita Barcelona este 12 de julio en el Estadi Olímpic Lluís Companys para presentar su Love on Tour , una gira mundial en la que el británico deleita a sus fans con las canciones de su último trabajo discográfico Harry’s House.

El ex integrante de One Direction se ha labrado una carrera en solitario desde la separación del grupo y se ha consagrado como uno de los artistas más grandes e influyentes de la música. Su primer álbum como solista Harry Styles salió en 2017 y rápidamente se convirtió en uno de los diez álbumes más vendidos del año en todo el mundo, además de tener la mejor primera semana de ventas de un artista masculino en la historia.

Con Fine Line, el segundo, Styles encabezó el Billboard 200 e hizo historia en las listas de éxitos tras ser el artista masculino en solitario con más ventas en una semana en Reino Unido desde que Nielsen Music comenzó a registrar electrónicamente los datos de ventas en 1991. Este trabajo discográfico supuso el segundo número uno de Harry en las listas de Estados Unidos.

En mayo de 2022, salió a la venta Harry’s House, el tercer trabajo musical del británico. Con este disco, Styles volvió a encabezar las listas de éxitos y llegó a ser portada de la prestigiosa revista Rolling Stones. Con canciones como As it was y Matilda, el álbum recibió críticas positivas por parte de expertos y se convirtió en el trabajo más elogiado de su carrera.

Ambiente cercano y divertido

En los conciertos de la gira, que empezó el 4 de septiembre de 2021 en Las Vegas tras varios retrasos debido a la pandemia del coronavirus, destaca el despliegue artístico del cantante encima del escenario.

Styles deleita a sus fans con un setlist extenso repleto de éxitos como Sign of the Times, Watermelon Sugar, Kiwi o Adore You en un ambiente cercano y divertido y con una puesta en escena vibrante, llena de colores y cuidada al detalle.

Después de actuar en Barcelona, el cantante actuará el 14 de julio en Madrid en el Nuevo Espacio Mad Cool.