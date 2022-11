Harry Styles, protagonista en la revelación del género del bebé de una de sus fans: "Esta noche será una de esas que nunca olvidarás"

Harry Styles continúa con su gira Love On Tour. En su más reciente concierto, realizado en el Foro KIA de Los Ángeles, el cantante ayudó a una de sus fans a revelar el género de su bebé. Allí, frente a los diecisiete mil espectadores, el británico anunció que la futura madre, Sidney, tendría una niña.

Junto con el anuncio, el artista no dudó en mandarle un mensaje de apoyo a su seguidora: "Ella está a punto de hacer la tarea más difícil de todas. Estoy seguro de que todo irá bien. Lo más hermoso que se puede hacer en el mundo. Y vosotros, para Los Ángeles, esta noche de viernes será una de esas que nunca podrás olvidar".

Tirando del humor al que los fans de Harry Styles están acostumbrados, el artista bromeó con todos los espectadores para crear tensión antes de anunciar la gran noticia: "¡Sé algo que tú no sabes!".

A principios de mes, el exmiembro de la banda One Direction se vio obligado a retrasar el concierto apenas unas horas antes de empezar debido a un problema de salud. Así lo comentó a través de su cuenta de Instagram: "Hacia el final del programa empecé a sentirme mal y he estado en cama con gripe desde entonces. He estado haciendo todo lo posible para poder cantar esta noche, pero voy a dejar al médico ahora y estoy devastado porque simplemente no es posible. Sé que varios de vosotros han planeado viajes a Los Ángeles para ver el espectáculo, y significa muchísimo para mí".

Esta no es la primera vez que el cantante ayuda a su público a declarar al mundo sus noticas más importantes. Así ocurrió en el concierto en Wembley donde un fan le pidió a Harry Styles: "De Ono a Wembley: ayúdame a salir del armario", a lo que el artista no dudó en responder de la manera más positiva posible: "Felicidades Matteo, eres un hombre libre".