El hijo de Michael Jackson se moja: Harry Styles no es el 'Nuevo Rey del Pop'

Desde sus comienzos en los Jackson 5 hasta su prematura muerte en 2009 con todo un legado de hits a sus espaldas, Michael Jackson fue ganándose poco a poco y canción a canción su estatus como 'Rey del Pop', apelativo que se sigue utilizando para referirse a él, incluso en los espectáculos que mantiene vivo su legado. De ahí que su hijo mayor, Prince Michael Jackson, crea que es muy pronto para que ya haya cualquiera que pretenda ocupar ese trono.

Prince Michael, de 25 años y fruto de la relación del cantante con Debbie Rowe entre 1996 y el año 2000, ha visitado este fin de semana pasado el programa Good Morning Britain, donde los presentadores, Adil Ray y Charlotte Hawkins, han querido preguntarle por una polémica de comienzos de año.

"¿Puedo hacerte una pregunta rápida? [La revista] Rolling Stone etiquetó a Harry Styles -y a todos nos gusta Harry Styles- como el 'Nuevo Rey del Pop'. Esto causó un poco de polémica entre los fans. ¿Tú qué opinas?", ha indagado Adil Ray, a lo que el primogénito del cantante de Beat It o Smooth Criminal ha recordado que "esto mismo ya se ha dado antes".

"Tiene su propio género y lo cierto es que Harry me parece un artista increíble", ha asegurado Prince, antes de soltar un 'pero'. "Sin embargo, creo que quien de verdad se ganó el apodo de 'El Rey del Pop' fue mi padre", ha puntualizado, añadiendo que todo tiene que ver con "el acceso a la información y a la popularidad y a la fama no era tan fácil entonces como hoy".

"Aunque habría que tener en cuenta tantísimos factores sociales que había en aquella época, creo que mi padre es el 'Rey del Pop' y que siempre será el 'Rey del Pop'. No es algo que se pueda heredar jamás, porque hemos evolucionado tanto como sociedad que esos aquellos factores nunca van a volver a ser los mismos", ha comenzado explicando Prince.

"Así que cuando descubres desde donde empezó mi padre y donde terminó, frente a donde empezaron todas estas otras personas y por dónde van, la diferencia es que es la noche y el día", ha zanjado.

Prince Jackson responde a la revista Rolling Stone en una reciente entrevista para @GMB luego de que esta etiquetara a Harry Styles como "el nuevo Rey del Pop".



"Harry Styles es un artista increíble. Siento que mi padre es el Rey del Pop y siempre será el Rey del Pop". ❤️ pic.twitter.com/WWErebgqgV — Sebastián Martínez 🌙 (@sebasmjjj) October 28, 2022

Estas declaraciones se suman a las que dio en su momento Taj Jackson, sobrino de Michael Jackson, a través de Twitter: "No hay un 'Nuevo Rey del Pop'. Ese título que le da Rolling Stone no le pertenece y no se lo ha ganado; mi tío sí. Décadas de dedicación y sacrificio. Retiren ese titular. Sin faltar al respeto a Harry Styles, es mega talentoso. Pero denle su propio título".