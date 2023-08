¿Puede funcionar una segunda oportunidad amorosa? Esta es la opinión de los expertos

Que conste que este texto no comienza, ni mucho menos, con un spoiler, porque antes incluso del estreno de la segunda temporada de And just like that, las redes sociales ya estaban llenas de imágenes de Carrie Bradshaw y Aidan, el que fuera una de las parejas más queridas de la escritora. Tras una ruptura convulsa fruto de una infidelidad por parte de Carrie (con Mr Big, nada menos, porque puestas a liarla… ¿Por qué no ir un poquito más allá?), en la última temporada Bradshaw le manda un correo con la intención de retomar el contacto. El porcentaje de parejas que vuelven después del divorcio en España es de menos del 5%, y por ello, la duda que emerge de forma instantánea al descubrir que Carrie quiere darle a un amor del pasado una segunda oportunidad es qué ventajas puede tener volver con una ex pareja.

¿Puede ser una segunda parte buena?

"Quizá sería mejor hablar más que de ventajas de los aprendizajes que puede traer una segunda oportunidad. Siempre y cuando hagan terapia previa ambos miembros, las ventajas pueden ser desde conocerse desde otro punto de vista en la relación, a aprender a perdonar o trabajar la humildad y la confianza de nuevo, pero como hemos mencionado, desde un proceso de aprendizaje para no caer en las mismas dificultades que hicieron que la pareja se rompiera", responde Daniel Blasco, psicólogo y experto en Vivofácil.

Silvia Llop, conocida como 'la psicóloga del amor', cree que las segundas oportunidades sólo tienen sentido en un caso: cuando los motivos que llevaron a la ruptura ya no existen o se han modificado. "Por ejemplo, si la relación no funcionó porque estabais a distancia y en algún momento termináis en la misma ciudad, entonces puede valer la pena intentarlo de nuevo, siempre y cuando ambos queráis", dice.

La idea de regresar con una ex pareja evoca cierta sensación de tranquilidad e incluso de hogar, pues el universo de las citas trae consigo dudas, grandes preguntas, el miedo a no saber si lo que nos queda por conocer de la otra persona nos va a gustar… Por ello, en un intento de abrazar la calma, hay quien cree que volver con su ex pareja, por más que la relación tuviera tantos problemas como su psicólogo ganas de que vuelvan para engrosar su cuenta corriente. "La mejor forma de saber si una relación es de nuevo posible es preguntarte si con esa persona puedo seguir creciendo y aprendiendo o por el contrario, estanca mi crecimiento y mi aprendizaje. Y por supuesto, es importantísimo el respeto. Si este no se da por alguna o ambas partes de la relación, no merece la pena una segunda oportunidad", señala Blasco.

El psicólogo Buenaventura del Charco asegura que el fracaso nos dice cosas, pero el deseo de volver también, por lo que tan malo no sería si te lo replanteas. De hecho, opina que en el caso de que realmente fuera tan nocivo, ese deseo es una señal de que hay algo en ti que tienes que atender, desde la dependencia hasta el apego inseguro. "Creo que es cuestión de identificar los porqués profundos del deseo de volver y también qué llevó a pique la relación para evitarlo. Destacar que a veces lo que no funcionó fueron factores externos: familia política, momento de vida, inexperiencia.... Y ahí es donde quizás más sentido tiene una segunda oportunidad", explica. "Cuando no merece la pena intentarlo es si sentiste que te trataban mal, que tú tenías que adaptarte a todo, que no había buena comunicación o que tus deseos, opiniones y emociones no eran trascendentes", aclara.

Cuándo es mejor no volver y consejos para hacerlo

"Las segundas oportunidades pueden ser factibles si la relación no se ha roto desde el rencor y el daño a la otra persona, si no que lo ha hecho desde el respeto mutuo y el amor que ambas personas se tienen", comenta Blasco.

"Sí que es cierto que si la relación era tóxica en un primer momento lo seguirá siendo muy probablemente, y por tanto hablamos de una relación disfuncional donde ninguno de los miembros crece, y por tanto no es recomendable una segunda oportunidad, a no ser que ambos acudan a terapia a resolver su forma de relacionarse", puntualiza. .

Lo sabemos: a Tamara Falcó y a Íñigo Onieva parece que la segunda parte de su relación no les está yendo mal, por lo que suponemos que habrán evaluado su capacidad de aceptar un error y habrán hecho uso de la empatía, factores clave para discernir si ese regreso tiene o no sentido. Aunque por supuesto no hay fórmulas fijas, preguntamos a los expertos qué claves hay que seguir para que una segunda oportunidad funcione.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva durante su luna de miel @tamara_falco/Instagram

"El primer consejo es el perdón, desde la humildad y desde el entendimiento de que somos seres libres que nos relacionamos. Después, como ya hemos comentado, el respeto mutuo. En tercer lugar, comprender que pasó para que la relación se rompiera y así tener claro cómo queremos enfocar esta nueva oportunidad, no siguiendo con patrones tóxicos del pasado. Y por último, y más importante, el amor, tener la capacidad de poder amar sin condiciones al otro a pesar de lo que haya podido ocurrir con anterioridad", explica Daniel Blasco.

"Ante todo destacaría la importancia de la comunicación, en especial de los propios miedos e inseguridades a la vuelta y de los motivos para volver. Todo eso está ahí: es el elefante blanco en la habitación, así que mejor hablar de ello para que los dos tengamos expectativas realistas y sepamos qué pasa en el otro para no estar volviéndonos paranoicos interpretando. Hay que entender que habrá sentimientos encontrados y hemos de normalizarlos y poder hablar de ello", dice Buenaventura del Charco.

Las segundas partes no sólo pueden ser buenas, sino incluso en algunos casos, mejores, si apostamos por la comprensión y si hemos logrado cerrar la herida de la relación. Todos tenemos nuestra mochila, pero cuando nos adentramos de nuevo en un terreno ya explorado, puede ser llamativo para el otro saber que en la mochila que creía conocer hay nuevas inseguridades, traumas o frustraciones…

Silvia Llop hace un comentario importante para terminar. "En un duelo, llega un momento que conectas con el vacío que ha dejado la otra persona y ese es el momento más vulnerable, en el que tu cerebro te bombardea a imágenes con tu ex y te hace pensar que habéis cometido un error y que deberíais volver a intentarlo. Entonces, si ambos coincidís en ese vacío y los dos acabáis dudando sobre la decisión de romper, volvéis. Pero, claro, si no ha habido ese cambio, la relación volverá a terminar. Mucha gente se mete en esos bucles y se pasan años volviendo y rompiendo", advierte.

Las segundas partes pueden funcionar, pero la comunicación y el perdón son tan importantes como para Carrie Bradshaw sus Manolo Blahnik.

