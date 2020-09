Consultorio de Psicología: "Detesto a mi familia política, ni a mi marido le gusta, ¿cómo hago para tragarlos un poco?"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Estoy triste, solo quiero estar sola

PREGUNTA Mi consulta es porque me siento triste todo el tiempo, y hace mucho. Desde que murió mi mamá, cuando yo estaba embarazada de 6 meses. Eso cambió todo. Me enojo con facilidad, me irrito por nada, me pongo agresiva. No quiero salir.

Y hace 2 meses me despidieron de mi trabajo (llevaba 10 años). La cosa empeoró.

Solo quiero estar sola, solo así me siento bien. Ya no aguanto a mi pareja. El está en el seguro hace un año. Siento que nadie me entiende ni se ponen en mi lugar. Así que prefiero la soledad. Y me irrita si mi pareja está todo el tiempo en la casa. Ayuda.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Cuando sientes que nadie te entiende y te enojas por todo lo que nos indica es que estás muy vulnerable emocionalmente. Probablemente la muerte de tu madre esté en el origen de tu falta de ánimo, y sin duda el perder el trabajo aún ha agravado más tu delicada situación.

Estás especialmente susceptible con tu pareja, y seguramente todo lo que hace o dice te sienta mal, pero el problema no es tanto su comportamiento, como los pensamientos tan negativos y pesimistas que tienes desde hace mucho tiempo.

La solución no es la soledad. Necesitas ayuda psicológica de forma urgente. En estos casos, los psicólogos tratamos de conseguir que la persona se reencuentre con lo mejor de ella misma, consiga ser más objetiva, recupere su buen ánimo, su alegría, disfrute con la compañía de personas que la quieren…, hasta lograr que seas una persona llena de vida y de buen ánimo. En libros como 'Recuperar la Ilusión' y 'Lo mejor de tu vida eres tú', detallo algunos ejemplos de cómo conseguirlo.

Muchos ánimos y no tomes decisiones precipitadas en estos momentos, pues seguramente no serían acertadas.

No tengo una actividad que me apasione

PREGUNTA Mi consulta es qué puedo hacer en mi vida, me siento mal, no tengo un aliciente que me anime. Tengo 39 años, sufrí una depresión hace muchos años y tengo una pensión mínima, no me puedo independizar ni a una habitación.

Vivo en casa de mi padre (mi madre falleció hace años) y ahora convivo con mi hermano mayor, una persona agresiva enfadada con el mundo, y me tiene amargado.

Además no tengo novia ni amigos, tampoco ningún proyecto o meta, tampoco encuentro alguna actividad que me apasione.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Como bien comentas, la falta de alicientes o estímulos lleva con frecuencia al desánimo. Comentas que no tienes amigos, ni novia…, pero ahí sí que podemos ayudarte, de la misma forma que en la relación con tu hermano, para que no te tenga “amargado”. En las consultas de psicología vemos con frecuencia casos parecidos al tuyo.

Lo primero que hacemos es ayudarte a conocerte bien, para sacar lo mejor de ti. Es posible que haya que trabajar tu autoestima, tus habilidades de comunicación y relación, tu asertividad (cómo expresar y defender tus opiniones, cómo lograr que no te afecten las críticas destructivas o las personas amargadas)…

De la misma forma, veríamos cómo ampliar tus actividades, cómo ayudarte a tener ilusiones y objetivos que te motiven. En libros como 'Emociones que hieren' y 'Lo mejor de tu vida eres tú' verás cómo trabajamos estas situaciones, pero sin duda necesitas ayuda psicológica para salir adelante.

Si a través de la Seguridad Social te resulta complicado que te atiendan los Servicios de Psicología de Salud Mental, puedes acudir a fundaciones como la nuestra (fundación María Jesús Álava Reyes), donde ayudamos a personas con pocos recursos. No te resignes a pensar que no hay solución para ti.

Me han roto el corazón dos veces

PREGUNTA Llevo 6 años sintiéndome mal. Me han roto el corazón dos veces y a pesar de todo, de alguna u otra forma he salido adelante. Ahorita estoy enamorado de una chica, tengo la ligera impresión de que yo le gusto, pero aun no estoy 100% seguro.

Sin embargo tengo miedo a ser rechazado de nuevo, creo que una tercera vez no lo soportaría. He querido expresarle a ella lo que siento y a pesar de que estoy preparado para la peor respuesta, siento que no podré soportar un rechazo más, ella me gusta mucho, pero quiero salir de la duda de si ella siente lo mismo por mí o no.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Su actitud es muy humana, ante las experiencias previas que ha tenido; actúa como un mecanismo de defensa, para evitar un posible sufrimiento.

Antes de expresar sus sentimientos a esta chica convendría que trabajase su confianza y su seguridad en si mismo, pero también le vendrá muy bien trabajar sus habilidades sociales.

En general no nos han preparado para que nuestras relaciones afectivas salgan bien, es una especie de ensayo y error, pero desde la psicología sí que se puede trabajar con las personas para que tengan las máximas posibilidades de éxito, y no solamente a la hora de gustarnos una persona, también para saber cómo adelantarnos y resolver dificultades que puedan surgir. En libros como 'Amar sin sufrir' detallo cómo actuar en estos casos, pero no dude en pedir ayuda profesional si se siente muy inseguro.

Mi hija no demuestra sentimientos, ni alegría ni tristeza

PREGUNTA Llevo tiempo lidiando con la seguridad social para que evalúen a mi hija.

Tiene 15 años y desde siempre ha tenido una forma de ser atípica, lo digo porque tengo otras dos y no tiene nada que ver.

Es una niña que no le gusta estar con más gente, al contrario, le incómoda. Le gusta estar en su habitación dibujando etc. Cuando se enfada se da tirones en la mano o la cabeza. Cuando la hablas se le ve en la cara que está ida y cuando la mandas una orden no se entera.

Tiene ciertas obsesiones o manías como la salud o contar el dinero de la hucha. Y lo más preocupante no siente empatía o demuestra sentimiento hacia acontecimientos, ni tristes no alegres.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Lo que expone tiene suficiente entidad para pedir urgentemente esa valoración en los Servicios de Salud Mental. De todas formas, a veces un mecanismo más ágil es pedir que la valoren en su colegio o instituto, que la vea el Departamento de Orientación, pues si tiene esas conductas en casa, en el medio escolar también presentará comportamientos atípicos, con muchas dificultades en sus relaciones sociales y en su comunicación.

Finalmente, si por ambas vías resulta complicado, puede acudir a Asociaciones de TEA, donde le ofrecerán la ayuda y la orientación que precisa.

Acoso de un famiiar cercano

PREGUNTA Sufro acoso por parte de un familiar cercano, me insulta y me agrede verbalmente, bloqueé todo contacto con esa persona porque temía por mi seguridad pero esto empeoró la situación, ya que al no poder decirme nada a mí se pone a hablar mal de mí con mis demás familiares.

Ha intentado destruir mi matrimonio (tengo mi pareja y un bebé) y mi vida entera, la verdad es que estoy en una situación límite, no veo más salidas a esto.

Lo único que me dicen las personas a las que les cuento esto es "evítala, ya se cansará" y esa respuesta a mí no me es útil. Debo acotar que sufro de ansiedad y depresión hace más de 10 años.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Sin duda una persona que ejerce ese acoso constante puede generar situaciones de gran tensión. Pero es mucho lo que usted puede hacer, aunque crea que no, y la salida nunca es el suicidio. Estas personas disfrutan humillando y tratando de hacer la vida imposible a sus “víctimas”.

Hizo usted bien bloqueándolo, pero ahora tiene que protegerse emocionalmente para que no le afecten los comentarios que le llegan. Necesita urgentemente ayuda profesional.

Póngalo en conocimiento en su centro de salud para que la puedan derivar al psiquiatra y al psicólogo.

Quizás precise medicación, pero además conviene que el psicólogo/a trabaje su equilibrio y su fortaleza emocional, proporcionándole recursos que serán muy útiles para superar su actual estado de ansiedad, incluso de depresión.

No lo olvide, esa persona puede intentar herirla de mil maneras, pero en usted está el que lo consiga o que fracase.

Lo de ir 5 minutos y largarnos ya lo hemos hecho

PREGUNTA Detesto a mi familia política. Dicen que el que no quiere a la flor no quiere a las hojas de alrededor, pero eso no puede ser cierto cuando yo llevo 14 años con mi marido, nos llevamos bien, formamos un buen equipo y en definitiva contamos con un matrimonio equilibrado, acostumbrado, acomodado, monótono, rutinario y de costumbres repetitivas, pero nos vale, nos gusta, estamos bien así...

Es su gente, no le gustan ni a él, pero claro, hay que estar, hay que ir, hay que tratar y de vez en cuando hay pullas y, en definitiva, te vienes con mal sabor de boca...

Cómo se podría hacer para tragarlos un poco más, porque lo de ir cinco minutos y largarnos ya lo hemos hecho; lo de sentarnos, comer, oír, ver y callar también; lo de estar ausentes con el móvil y ni sentir que estamos, también; en fin, mil cosas en 14 años, pero cada vez es más insufrible, ya no sabemos qué más excusas poner para no ir. ¿Hay algún remedio para esto?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Sí, el mejor remedio es tener claro qué decisión queréis adoptar los dos, en equipo, y si decidís que, por lo que sea, os compensa seguir yendo a ver a su familia, ahí conviene trabajar en profundidad vuestras defensas a nivel emocional; de tal forma que, hagan los comentarios que hagan, realmente no consigan afectaros emocionalmente.

No es fácil, es cierto, pero se puede conseguir. Lo mejor es trabajar vuestra asertividad (saber defender vuestros criterios de la forma adecuada, sin crear tensión ni crispación), y también saber cómo reaccionar ante las criticas y los comentarios negativos.

Puede ser un ejercicio interesante para los dos que ensayéis uno con el otro. En el libro 'Emociones que hieren' detallo cómo afrontar estas situaciones, cómo conseguir que no nos afecten las críticas negativas, que no nos condicionen personas que parecen buscar la confrontación o la imposición de sus ideas.