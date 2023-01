Cuando es la mujer la que perdona los cuernos: ¿Por qué atacamos a Tamara Falcó por dar al amor una segunda oportunidad?

Aunque el cine está repleto de historias de amor que terminan con los felices 'tortolitos' comiendo perdices, cada vez es más habitual que la cultura pop nos envíe un mensaje bien diferente: el de que las segundas oportunidades funcionan. Desde Irina Shayk y Bradley Cooper hasta Amelia Bono y Manuel Martos, cada vez son más las parejas de famosos que tras romper, regresan con un amor y una pasión renovados que nos hacen plantearnos si realmente, las segundas oportunidades no son siempre tan malas como dicen las malas lenguas. Pero cuando hay cuernos de por medio, esta historia de sonrisas y perdones cambia completamente, especialmente cuando Shakira y Miley Cyrus no solo se han negado a olvidar los tropiezos de sus ex parejas, sino que han antepuesto el dinero a las lágrimas.

El empoderamiento del despecho convive con dificultad con el segundo intento de Tamara Falcó de pasar por el altar tras haberle dado una segunda oportunidad a Íñigo Onieva. La Marquesa de Griñón no solo se ha encontrado con que su vida amorosa ha de dejar atrás tanto cuernos como nanosegundos y metaversos, sino que la ficción ha decidido darle también un revés a su historia de amor al haber salido precisamente ahora a la luz unas imágenes en las que Carrie Bradshaw aparece en la nueva temporada de And just like that junto a Aidan Shaw, a quien en la ficción le fue infiel con el archiconocido Mr Big. Mientras que las redes aplauden esta segunda oportunidad, cuando ha sido Tamara la que ha perdonado, se la ha tildado de crédula… Al parecer, cuando es la mujer la que perdona los cuernos, las cosas cambian… ¿Por qué este doble rasero? ¿Qué dice de la sociedad esta distinción? "Este doble rasero es otro elemento más que pone de manifiesto la idea interiorizada a nivel social de que todo lo que hace una mujer debe ser mirado con lupa y cuestionado y todo lo que hace un hombre cishetero conlleva mucha más facilidad de ser leído como un logro, éxito o buena acción. Hay demasiadas expectativas sociales de corrección y perfección hacia las mujeres pero, claro: ¿qué es esta corrección y perfección?, ¿es lo mismo para ti que para mí? Esta subjetividad nos lleva muy a menudo a poner en entredicho las decisiones que toman las mujeres, tendiendo fácilmente a tildarlas de 'errores', y, al final, en un caso así, si un hombre perdona está haciendo una súper buena acción, pero si lo hace una mujer, está siendo tonta, directamente", explica Marta Martínez Novoa, autora de Que sea amor del bueno.

El estudio Infidelidad y evolución de las relaciones no monógamas en España y Europa, realizado por la consultora Yougov para Gleeden, señala que el 42% de los hombres españoles y el 31% de las mujeres españolas han sido infieles alguna vez. Aunque la investigación concluye que la infidelidad femenina aumenta, mientras que la masculina disminuye, la forma en la que la sociedad se ha enfrentado de forma completamente antagónica al regreso de Tamara con Íñigo versus al regreso (ficcional, lo sabemos) de Carrie y de Aiden nos hace plantearnos si hemos normalizado la infidelidad masculina.

Marta Martínez Novoa lo cree así. "Como indicaba, las mujeres tenemos que ser correctas y perfectas, con toda la subjetividad que abarcan esas palabras, y justo por eso se cuestionan hasta nuestros más mínimos actos. Con lo cual, no te quiero contar lo que sucede con un acto que tiene una connotación moral tan negativa a nivel social como lo es una infidelidad… Sin embargo, con los hombres cishetero, este criterio de lo que está bien o está mal es mucho más laxo (al menos en este tema), de manera que si se equivocan, pues bueno, no pasa nada, hacen lo que pueden, porque son hombres y sobre ellos no hay, en ese sentido, unas expectativas tan altas, claras y contundentes como sobre las mujeres. Es más, las que hay sobre ellos tienen mucho que ver justamente con lo que hemos entendido por virilidad: acostarse con muchas mujeres, no mostrar que tienen sentimientos, etc. Por lo que dentro de esta expectativa social hasta casi, casi nos encaja que puedan ser infieles, y por eso no es tan habitual echarnos las manos a la cabeza cuando lo son, tanto como lo hacemos con las mujeres. No sucede lo mismo en el caso de las mujeres y las expectativas en torno a nuestra sexualidad, la cual siempre se ha entendido como algo que se tiene que relegar al ámbito privado, en pareja y viviendo con vergüenza y culpa cualquier acto que se salga de la 'norma' para nosotras".

Señala que, aunque parezca obvio, lo primero que ha de hacer una pareja que retoma su relación tras una infidelidad no es otra cosa que asegurarse de que ambos quieren realmente estar en la relación. Para ello, considera esencial "hacer un ejercicio de honestidad con uno mismo y la otra parte sobre si realmente queremos y podemos estar de nuevo en esa relación, además de haber perdonado. Y, aparte de eso, hace falta muchísimo trabajo conjunto sobre áreas como la comunicación, gestión emocional y de los conflictos, etc", asegura.

En una entrevista concedida a Harper 's Bazaar, Tamara Falcó reconoce que su madre, Isabel Preysler, le ha advertido que su pareja le puede volver a ser infiel. "Yo también le pregunté: '¿Tú a tío Julio le diste una oportunidad?'. Tajantemente, me dijo que no. "Yo tenía el referente de mi madre, que en los 70’, sin haber estudiado una carrera, con tres hijos, su situación era mucho más complicada que la mía. Ella se vio ante la tesitura de vivir un matrimonio bajo el engaño, donde le era infiel su marido y para ella fue un 'no' rotundo", dice Tamara.

¿Puede una segunda parte ser buena? ¿Cómo aprendemos de los errores del pasado? "Puede haber segundas partes buenas, pero estas no aparecen de la nada, es decir, no es realista pretender que vamos a estar mejor que nunca al retomar una relación sin realizar un trabajo emocional conjunto, porque algo habrá pasado en su día para que se haya roto el vínculo y porque la relación ya no va a ser la que era sin más, por mucho que nos gustaría. Por eso es interesante identificar, primero de todo, si estamos volviendo por dependencia emocional a esa persona o porque realmente queremos construir una relación nueva con ella, identificar qué falló en la relación en su día, ver si queremos y podemos trabajarlo, y ponernos manos a la obra, con ayuda profesional si fuese necesario", dice para terminar Marta Martínez Novoa, psicóloga y psicoterapeuta.

