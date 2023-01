Del ego de Shakira al amor propio de Miley Cyrus: así llevan sus rupturas, según una experta

El arte es expresión y visibilidad, pero también es consuelo en un momento de desaliento. Siempre lo hemos sabido... A lo largo de la historia de la música son muchas las canciones que nos pueden venir a la cabeza sobre desamor o sufrimiento y, por suerte, en pleno 2023, son muchas, y cada vez más, las letras que han dado un giro hacia el empoderamiento, por fin, femenino.

Que levante la mano a quien no le hayan roto nunca el corazón. Y, sobre todo, que levante la mano quien no hubiera deseado compartir ese horrible sentimiento (pasajero) a nivel mundial, al menos por puro desahogo. Si tienes los recursos y las herramientas, ¿por qué no hacerlo?.. Justamente eso es lo que han pensado dos grandes mujeres artistas que durante los últimos días han acaparado los titulares de medios de comunicación de todo el mundo. Primero, Shakira con su Music Sessions #53 con Bizarrap, que ya se ha convertido en el número 1 del planeta; y un día después, Miley Cyrus con Flowers, todo un homenaje a la figura de una misma, bajo cualquier circunstancia o contratiempo.

Ambas artistas han dado su propia versión sobre el amor propio. Ese amor que debemos cultivar poco a poco, aunque cueste y aunque no sea tan fácil como algunos proclaman... Sin embargo, cuesta creer que la canción de Shakira visibilice un valor personal, sino que más bien parece que responde a una reacción desde el ego, al sentirse infravalorada o menospreciada.

"El amor propio es sutil, callado, responde a un diálogo interno de valoración. Es el valor personal llevado a la acción. Por lo tanto, son nuestras acciones y no las palabras las que definen el amor propio", explica Inma Brea, 'coach' certificada experta en comportamiento humano y pionera en Humanización Corporativa y especialista en consciencia aplicada. "El amor propio va de quererse, pero sobre todo va de protegerse; física, emocional y mentalmente". ¿Es lo que está haciendo Shakira? En absoluto.

En el caso de Shakira y su última canción, claramente trata el tema de la deslealtad desde un punto de vista poco profundo, y alejado de ese amor propio que comentamos; más bien es una posición de estar por encima de su expareja, Gerard Piqué, y su nueva novia, Clara Chía. Todo fue una estrategia de marketing brillante, digámoslo todo. El planeta entero sabía que Shakira y Bizarrap, el productor argentino que ha llevado al éxito a tantos cantantes de todo el mundo (como al español Quevedo), tenían algo entremanos. Y todo el planeta, sospechaba que podía tratarse de una venganza de la colombiana a Piqué. Y, sí, todo el planeta también estaba deseando ver el resultado.

Shakira y Bizarrap, en una imagen promocional de su última canción. @bizarrap / TWITTER

La de Barranquilla esperó a que pasaran las fiestas navideñas y supo encontrar el momento adecuado para lanzar este 'hit' que, a solo unos días de haber arrancado el nuevo año, ya es el más escuchado de 2023 en todas las plataformas. Como era de esperar, la reacción y las respuestas por parte de Piqué no tardaron en llegar; y actualmente se encuentran en una 'guerra' entre ambos que está muy alejada de resolver un conflicto de manera adulta.

Por el contrario, Miley Cyrus decidió lanzar Flowers el 13 de enero, el día de cumpleaños de su expareja, Liam Hemsworth. Al parecer se trata de una respuesta a la que era su canción favorita, When I was your man, de Bruno Mars, que no es más que un arrepentimiento masculino por no haber cuidado (ni comprado flores, ni haber sacado a bailar) a la que era su amor cuando estaba con ella. Y, sin duda, es un arrepentimiento tardío, porque él ya la había perdido.

Miley Cyrus en 'Flowers'. YOUTUBE

La cantante estadounidense se ha inspirado en el tema de Bruno Mars para dar una respuesta al que fue su amor, pero desde un punto de vista sano y empoderado. Porque, tal y como dice la letra de la canción, ella sola puede comprarse sus propias flores, tomarse su propia mano, sacarse a bailar y, en definitiva, amarse mejor de lo que él lo hizo.

Es un himno hacia el amor propio que Cyrus ha escrito con delicadeza y valentía. Es la letra que toda mujer que haya pasado por esa situación querría escuchar, "sobre todo cuando a las mujeres además se les ha dicho que ese fin forma parte de su identidad como mujeres: las mujeres que no son amadas, no son mujeres, son mujeres fallidas, mujeres complicadas que da igual lo que consigan que si no consiguen el amor es porque habrá algo roto o malo en su interior, que están incompletas", explica el escritor, articulista, 'influencer' y activista LGTBI+ Roy Galán en Instagram.

Efectivamente el amor en pareja está muy bien, pero no es imprescindible. El único amor imprescindible es el propio, pero que solo podemos construirlo con el amor de otros (y no con el de una pareja necesariamente), sino con el de tus amigos, el de tu familia... Con el de esos que, como define Galán, "son tan importantes (o más) que la pareja. Esos que cuando tu corazón es de plastilina, te recuerdan quién eras 'antes de' y con eso te ayudan a volver a ser. Si hay un amor que te da amor propio ese es, sin duda, el amor amigo", añade. Y cuánta razón.

Por qué 'un Ferrari' nunca debe decir 'que es un Ferrari', según los expertos

¿Cuál es, por tanto, la gran diferencia entre ambas canciones? Básicamente, tal y como explica Inma Brea, el trabajo de Shakira está centrado en los demás, mientras que el de Miley se enfoca en sí misma, que es lo que de verdad importa, y desde donde nace realmente el amor propio. "Cuando tú pones el foco en los demás y te quieres posicionar por encima, eso no es amor propio, es ego reactivo".

Además, mostrarse públicamente vulnerable puede ser sanador si se hace desde la honestidad, como así ha hecho Miley, "pero hacerlo desde el ataque o la victimización te lleva a un círculo vicioso emocional de altos y bajos", añade la experta. "Por una parte, sabes en tu foro interno cuáles han sido tus errores, aunque no los verbalices, y en segundo lugar, es una manera de tapar lo que sientes haciéndote la superada o el superado, y eso tiene, como consecuencia, extender el proceso de duelo en el tiempo", detalla.

Cuando tú pones el foco en los demás y te quieres posicionar por encima, eso no es amor propio, es ego reactivo.

En el caso de Miley, su canción está enfocada en mejorar ella, en cuidarse y en no necesitar a otras personas para sentirse bien. "También tiene un punto de autoconsciencia: Miley Cyrus es consciente de que ella se tiene que dar cosas a sí misma que esperaba que la otra persona le diera, y esto es algo que no sucede en la canción de Shakira", afirma Inma Brea.

"Cambiaste un Rólex por un Casio. Cambiaste un Ferrari por un Twingo", son algunas de las comparaciones que Shakira incluye en la letra de su último tema pero, ¿es así como va a desaparecer ese dolor que siente la colombiana? ¿O simplemente es volcar todo el rencor sobre el otro o la otra? Mientras que Miley se enfoca en sanarse y busca una forma más efectiva de pasar página, Shakira alimenta la herida "a través del victimismo".

¿Cómo buscar el amor propio de manera sana?

Siendo conscientes de que no es fácil curar la herida que un desengaño te puede provocar, Inma Brea destaca ciertas claves para buscar (y, sobre todo, encontrar) el amor propio de forma sana.

Asume responsabilidad por lo que elegiste en el pasado o volverás a elegir a la misma persona, con otro nombre y otro cuerpo, pero el mismo comportamiento. Valida tus emociones pero no permitas que se instauren en ti. El contacto cero es fundamental para pasar página. No sumes dolor al dolor, buscando algún tipo de contacto o reacción. No te enfoques en lo que has perdido, sino en las experiencias nuevas que quieres vivir. Antes de tomar cualquier decisión, pregúntate: ¿esto es bueno para mi salud mental y emocional? Si la respuesta es no, o dudas, deséchalo por completo.

Es importante recordar que cada uno lleva el duelo como 'buenamente' puede. No hay un plazo estimado, pues depende de la capacidad que tenga cada persona "para sobreponerse de su madurez emocional y también de su testarudes". Un duelo requiere soltar, soltar a esa persona que ya no está en tu vida, soltar esa historia del pasado, y soltar esos recuerdos (bonitos) que te manda constantemente tu cerebro, aferrándose a lo bueno para consolar todo lo mano. Aprender la lección está en nuestra mano, y seguir hacia adelante es posible. Y para este caso, aunque no se crea, el tiempo sí que todo lo cura. Palabra.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.