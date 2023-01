La blusa de Shakira en su videoclip con Bizarrap está en AliExpress: un clon rebajado al 50 %

Anoche salió la canción de Shakira con Bizarrap y hoy no se habla de otra cosa. Que si las indirectas totalmente directas, las menciones a Piqué y su nueva novia, sus problemas con Hacienda, comparaciones de relojes y coches... 'Clara-mente' tenemos ya la canción del verano.

Aunque nosotras hemos disfrutado dándolo todo en la BZRP music session #53, tenemos que centrarnos en la parte que nos toca: el look de la venganza de la cantante. Desde que Lady Di popularizó este término, no paramos de buscarlo en las prendas que se ponen nuestras artistas favoritas tras una ruptura y, evidentemente, con este nuevo videoclip donde Shakira habla con pelos y señales de cómo se siente, no iba a ser menos.

A la 1.00h de la mañana, se estrenaba tanto la canción en Spotify como el vídeo en YouTube, donde vimos a Shakira con un conjunto lencero fucsia muy atrevido con una camisa verde con cadenas estilo Versace por encima. Por supuesto, no hemos podido evitar fijarnos en esta prenda tan llamativa y, aunque no hemos con la prenda original, hemos encontrado el clon perfecto en AliExpress.

El conjunto de Shakira en AliExpress que no te va a "quedar grande"

Con un tuit en su cuenta de Twitter, el gigante chino anunciaba que esta camisa estaba disponible en su tienda online. "Yo solo vengo a decir que la blusa de Shakira es de AliExpress", escribía su 'community manager'.

El clon de AliExpress de Shakira @shakira/AliExpress

Para encontrarla, nos hemos tenido que sumergir en las profundidades de la web, pero por fin la tenemos y lo que es mejor, en forma de conjunto. Se trata de una camisa con falda de tablas en verde menta con detalles de cadenas doradas.

Aunque no se trata de una copia exacta, este clon es ideal para emular lo que Shakira quería expresar con esta prenda: el desatarse de las cadenas que la atrapaban durante su relación con Piqué y recobrar la libertad que tanto ansiaba (tal y como reflejaba en la canción con Bizarrap).

El precio original del conjunto es de 57,02 euros, pero actualmente está rebajado a 27,94 €, es decir, más de un 50 % de descuento en este conjunto que, en cuanto lleguen los meses de calor, no querremos quitarnos en ningún momento, sobre todo para bailar la BZRP music session #53.

