El vestido con tanga visible en los Globos de Oro, de los más comentados: ¿Error estilístico o moda llamativa?

Comienza de manera oficial la temporada de alfombras rojas. La primera en desplegarse este 2023 ha sido la de los Globos de Oro que, sin duda, nos ha dejado tanto aciertos como algún que otro error estilístico. Y, por supuesto, ciertos estilismos han generado debate sobre si realmente gustan o no. Ese es el caso del vestido de 'efecto desnudo' con el que Salma Hayek ha presumido de silueta o, por ejemplo, el que la actriz, presentadora y 'youtuber' Liza Koshy ha lucido en la 'red carpet' de estos esperados galardones.

A sus 26 años de edad, Koshy se ha atrevido a lucir un look de lo más llamativo: de color negro, de corte lencero, confeccionado en encaje, transparente, con escote en 'V' y con collar XXL de perlas a tono. Sin embargo, el detalle que más ha llamado la atención del estilismo de la estadounidense se ha descubierto cuando posó de espaldas, ya que dejaba totalmente visible su tanga, también negro de encaje pero que realmente podría ser sacado de cualquier tienda 'low cost' de ropa interior, tal y como se está cuestionando en redes sociales.

La estadounidense es toda una estrella de Internet, ya que solo en Instagram cuenta con más de 20 millones de seguidores, y es una de las máximas referencias para la generación Z. Y, justamente, es el público de estas edades es el que está rescatando una moda que caló en los años 2000 y que tampoco fue aceptada por todos: la de mostrar la ropa interior (y cuanto más, mejor).

La 'youtuber', que este año lanzará su película Transformadores: el origen de las bestias, lució sobre la 'red carpet' un diseño de Morphew Atelier que, como era de esperar, ha generado debate en Twitter.

"Liza Koshy tiene cosas que me gustan mucho porque me recuerdan a las divas del RnB y hip hop. Me encanta el encaje y el peinado. No pude con la tanga visible. Creo que pudo ser una idea menos...barata.", confiesa una usuaria de esta red social.

Y aunque es cierto que, efectivamente, este estilismo recuerda mucho a la era del hip-hop y a los estilos musicales urbanos, el look se ha convertido en uno de los más comentados de los Globos de Oro 2023. ¿Es moda o desfachatez? ¿Se trata de un error estilístico no intencionado? Para salir de dudas, la estilista Anitta Ruiz, de la sección La Ropa Habla y columnista de Mujer.es, nos cuenta su opinión al respecto: "Yo creo que el vestido es así, es un poco lo que está volviendo... Principios de los 2000 y enseñar el tanga".

La parte trasera del vestido de Liza Koshy ha hecho que sea uno de los diseños más comentados de los Globos de Oro 2023 Getty Images

La experta en moda hace referencia a Alexander McQueen, como modista de cabecera que también nos dejó esta moda que, según Anitta Ruiz, "está volviendo, aunque se podía haber quedado en el armario". Entre los 'zeta' estamos más que acostumbradas a verlos en looks informales, especialmente con pantalones 'oversize' de tiro bajo (que también vuelve como tendencia) y el tanga elevado; sin embargo, parece que están comenzando las reinterpretaciones en looks formales que, tal y como declara Ruiz, "son cero atractivas".

El estilismo recuerda a otro que llamó la atención el pasado fin de año y que lució otra de las grandes referencias internacionales entre los 'centennials': Hailey Bieber. La modelo escogió un diseño negro de 'cut-outs' que también simulaba en la parte trasera un tanga. ¿Empezaremos a ver este detalle de ropa interior en las alfombras rojas? ¿Se animarán las mujeres de otras generaciones a lucirlo? Lo veremos.

Hailey Bieber en su fiesta de Nochevieja Instagram / @haileybieber

