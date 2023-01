El mensaje oculto del look de Shakira para Piqué en su nueva canción con Bizarrap

Todo el mundo habla de ellos. Probablemente, Shakira y Bizarrap acaban de sacar la que será la colaboración del mes, incluso del año. La nueva sesión del productor argentino junto con la cantante colombiana vio la luz el miércoles 11 de enero y, desde entonces, todo el mundo habla de ella. Hay mucho que decir sobre esta canción, sobre su ritmo, su videoclip o su letra. Y, precisamente, el look que Shakira ha elegido para la promoción de este temazo está dando mucho de qué hablar, y no es para menos. Es un 'outfit' que abre debate sobre su posible mensaje oculto.

Lo primero que llama la atención del estilismo de la cantante es su camisa, de un color verde intenso que atrae todas las miradas. Además de este color en el fondo, la prenda tiene un estampado muy curioso: unas cadenas doradas. Pero lleva la camisa abierta. ¿Será la elección de este estampado un mensaje que quiere enviar al mundo? Son muchos los que no han dudado en asociar esto con su ruptura con Piqué, señalando que las cadenas que le ataban a su relación ya se han roto, y que se siente mucho más liberada.

Bizarrap y Shakira promocionando su nueva colaboración Twitter / @bizarrap

El mensaje oculto tras la blusa de Shakira no es lo único que ha convertido a esta camisa en la protagonista de la imagen. Esta canción estaba destinada a convertirse en un fenómeno viral incluso antes de su estreno. Bizarrap usó esta imagen para anunciar su nueva colaboración a través de Twitter, generando automáticamente miles de 'retweets' y me gusta', así como miles de comentarios apoyando a Shakira y no tan a favor de Piqué.

Un color muy atrevido para mandar un mensaje muy claro

Estamos acostumbradas a ver a Shakira con looks llamativos y rompedores, prendas reveladoras y tonos brillantes. Y, en esta ocasión más que nunca, la moda se ha puesto de parte de la cantante para añadir estilo a su música. Para el resto de su look, la cantante ha elegido el color rosa fucsia, el tono más viral de la moda en los últimos tiempos. Puede que Shakira no necesitara usar la moda para llevar su canción a la fama, pero este toque estilístico, desde luego, ayuda.

Para el anuncio de su nuevo tema en colaboración con el productor argentino, Shakira ha elegido un sujetador con detalles lenceros, con una 'bralette' de lo más sensual, que ha combinado con unos pantalones satinados a juego. Este look saca el lado más empoderador y favorecedor de la cantante, lo cual deja claro que Shakira está enfocada en sí misma y que, en esta nueva etapa de su vida, se siente mejor que nunca.

