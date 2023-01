¿Primark tendrá tienda 'online'? Por fin sabemos la respuesta

Estamos a punto de salir de dudas sobre si finalmente Primark tendrá o no tienda online. Se ha especulado mucho sobre este tema y de hecho, durante el confinamiento, los números no salían para la cadena irlandesa. Fue entonces cuando cobró fuerza la idea de poner en marcha el e-commerce. Los clientes habituales lo han demandado y echan de menos este servicio que si está consolidado en la competencia.

Primark puso a prueba un servicio compra on line y recogida en tienda (click-and-collect), en 25 tiendas seleccionadas en Inglaterra y Gales de las 191 sucursales con las que cuenta en todo el Reino Unido. En este caso solo estaba disponible esta opción para recoger juguetes, ropa infantil y artículos de guardería. La ropa de mujer, de hombre y los artículos para el hogar en esta prueba solo están disponibles en tiendas físicas, según informa The Mirror.

La estrategia de Primark

La prueba resultó ser un éxito, sin embargo George Weston, director ejecutivo de la empresa propietaria de Primark, Associated British Foods, en declaraciones al Financial Times dijo que: "movimientos o estrategias con el objetivo de crear tienda on line no estan en el horizonte". Aseguró que Primark "es y siempre ha sido un minorista de calle principal" y que la idea extendida de que la Covid-19 había provocado un cambio de mentalidad en los compradores y de que se iba a imponer la venta on line había sido simplemente "un buen intento".

Weston dijo en esas mismas declaraciones que "vender on line dañaría el margen de beneficio de Primark. El tamaño de nuestra cesta media 'online' se comería mucho margen de beneficio", dijo.

Por su parte, el CEO de Primark, Paul Merchant, aseguró que, en general, Primark era un "gran admirador del comercio en las principales calles de las ciudades y creemos apasionadamente que una próspera zona comercial local beneficia a todos en la comunidad".

Explicó, además, cómo el enfoque de Primark para las compras on line era "sobre todo sobre apoyar y complementar nuestras tiendas" y la prueba hecha en las 25 tiendas ofreció a los clientes que vivían cerca de puntos de venta más pequeños de Primark (incluidos en esos 25) la oportunidad de navegar por todo el catálogo.

De momento parece que tendremos que seguir yendo a nuestros 'Primarks' de referencia a elegir, probar, comprar y devolver.