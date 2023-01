El look de Georgina Rodríguez valorado en más de 400.000 euros, pero que parece 'low cost'

Si algo pueden hacer las famosas que nosotras, simples mortales, no, es el lucir sin ningún problema looks que alcanzan las cinco cifras. Pero si además eres Georgina Rodríguez, esto puede ser incluso calderilla. Estamos acostumbradas ver a las 'celebrities' con grandes vestidos de diseñadores que, obviamente, a nosotras nos parecen extremadamente caros, pero incluso en su día a día, el lujo no es algo que les sea ajeno.

Marcas como Loewe, Prada o Gucci tienen una buena colección de 'street style' llena de glamour, pero sin llegar a ser excesivo, por lo que muchas famosas recurren a ellas para vestir normal, pero con mucho estilo. No obstante y dependiendo de cómo lo combinemos, puede ser todo un acierto o un completo desastre.

En general los estilistas tratan de evitar que esto último ocurra, sin embargo, es el cliente quien tiene la última palabra, por lo que si se quiere poner algo en concreto, da igual lo que digan los demás, como hizo Georgina en Qatar.

La 'influencer' se ha ido a vivir con su novio al país árabe donde jugará para el Al-Nassr Saudí y, en una de sus últimas apariciones, nos dejó a cuadros con un look valorado en más de 400.000 euros, pero que parecía completamente 'low cost'.

Georgina Rodríguez en Qatar, 2022 Getty Images

En la presentación del jugador, su novia le acompañó vestida con prendas más tapadas y no tan sugerentes debido a la estricta normativa de país, pero con precios difícilmente alcanzables e inimaginables para muchísimas personas.

Este look tan sencillo estaba formado por unos vaqueros 'flare' Elisabetta Franchi talle alto y bolsillos delanteros muy llamativos que se venden por 368 € (aunque están completamente agotados), un jersey básico de cuello alto de lana de Max Mara por 269 € y una túnica de terciopelo con la que dio un toque especial al look en color vino de la firma Dollab que cuesta 1.700 euros. Sumando un total 2.337 €.

Sin embargo, el plato fuerte viene con los accesorios que escogió y que elevaban a unas cantidades increíbles el precio total del look. Se trataba de unos pendientes de Pasqueale Bruni que cuestan 47.900 euros y un bolso de Hermès, el Birkin rosa fucsia de efecto piel de cocodrilo con incrustaciones de diamantes que solo se puede pedir por encargo y su precio es de 350.000 euros, según confirman en Ok Diario.

Por lo tanto, si sumamos todo lo que lleva, nos sale un precio de 400.237 euros, lo que viene siendo el precio de una casa en la periferia de Madrid o un buen chalet en cualquier provincia española, en un look que podríamos recrear perfectamente por un 1% de lo que en realidad vale.

