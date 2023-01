Metámonos en la vida de LAS demás

17 muertes por violencia machista en los últimos 42 días, o lo que es lo mismo una mujer asesinada a manos de su pareja o expareja cada 48 horas. Ha sido un final y arranque de año espeluznante.

Hace poco más de 5 años se puso en pie el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ratificado por los diferentes grupos parlamentarios, comunidades autónomas y la Federación de Municipios y Provincias. ¿El objetivo? La erradicación de la violencia sobre las mujeres a través de medidas trabajadas por instituciones, organizaciones y personas expertas.

Algo no está funcionando y un proyecto como este no puede echar a andar para que dé resultados más tarde, no es algo a lo que se le pueda dar tiempo como a una serie de televisión a ver si acaba enganchando. Es un Pacto que avanza, que se transforma y se revisa, pero no es suficiente.

No tengo la clave, ni los conocimientos, ni de lejos todos los datos, pero algo hay que hacer y es muy urgente. En mayo hay elecciones y seguro que en los programas electorales hay nuevas medidas (igual en alguno no, vete a saber) destinadas a parar este horror, pensar en mayo me parece una eternidad.

En julio de 2021, el Ministerio de Igualdad puso la lupa en la "detección y acompañamiento de las mujeres víctimas de violencia de género, además de poner el foco en la implicación de toda la sociedad en la erradicación de la violencia machista", y esa es a mi juicio la clave. Como en cualquier cáncer, como en cualquier enfermedad, la detección precoz puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

No pequemos de 'no meternos en la vida de las demás' ante la más mínima sospecha. Hablemos de madres, de amigas, de hermanas, de compañeras de trabajo… si ellas no son capaces o no se atreven. Hablemos de nosotras mismas. Para atajar hay que detectar y a veces no eres tú quien lo ve sino las personas que están a tu alrededor.

Confiemos en las instituciones, en nuevas y más eficaces medidas y mientras tanto comportémonos como una sociedad solidaria, empática y comprometida, independientemente de nuestra ideología o incluso de nuestros valores. Porque evitar que muera una sola mujer más es algo que NADIE puede dudar si se le presenta la oportunidad. Hablemos.

