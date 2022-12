¿Cómo gestionar una infidelidad y cuidar de tu salud mental?

¿Por qué hay personas que son infieles? Esta es una pregunta en la que seguramente has pensado alguna vez y es que, como explica Silvia Congost, psicóloga experta en dependencia emocional y autoestima, en muchos de los artículos que publica en su página web: "las infidelidades son muy frecuentes en las relaciones de pareja". La cuestión es por qué.

Aunque nos estamos refiriendo a las parejas monógamas y no a aquellas conformadas por más de dos personas, en estas también puede darse la infidelidad cuando se mantienen relaciones sexuales o románticas con otras personas sin hablarlo previamente con los miembros de la pareja. Por lo tanto, ¿quieres saber por qué esto sucede?

Insatisfacción con la relación y la sexualidad

Se han hecho varias investigaciones al respecto sobre por qué algunas personas son infieles y la insatisfacción con la relación y la sexualidad son dos motivos de gran peso, según ¿Por qué Somos Infieles? Cuando los proyectos de vida toman direcciones diferentes (el deseo de mudarse a otro país o tener hijos) o la insatisfacción sexual sacude a la pareja.

Desde una perspectiva externa, lo ideal en estos casos en los que los valores no se comparten, las discusiones acaban desgastando el amor y no se es ya feliz con la otra persona es la ruptura. Pero, el miedo a la soledad, del que también habla Silvia Congost, o la dificultad para cortar una relación con todo lo que eso supone pueden llevar a la infidelidad.

¿Cómo gestionar bien una infidelidad?

Gestionar bien una infidelidad es importante, ya que esta puede tener un impacto negativo en la salud mental. Si has pasado por esto, tal vez, te hayas sentido poco válida, como si no fueses suficiente o, incluso, que hay algo mal en ti. Pero, nada de esto es verdad. Por eso, es crucial iniciar un proceso terapéutico con un profesional experto en estos temass.

Una encuesta realizada por la app Adopte explicó que hasta un 66 % de los participantes afirmaron que les habían sido infieles en alguna ocasión. El dolor, la decepción y la rabia fueron las principales emociones que afloraron tras descubrir el engaño. Sin embargo, ¿cómo se puede gestionar bien esto para que la autoestima no se vea perjudicada?

Contacto cero : dos de las palabras que más se han escuchado de la boca de Silvia Congost y es que esto es vital para superar una ruptura, y más si ha habido una infidelidad. Hay que bloquear y evitar todas esas excusas para ver a la otra persona. Si hay niños de por medio, esto no va a ser posible, por eso, la intervención de un profesional es esencial.

: dos de las palabras que más se han escuchado de la boca de Silvia Congost y es que esto es vital para superar una ruptura, y más si ha habido una infidelidad. Hay que bloquear y evitar todas esas excusas para ver a la otra persona. Si hay niños de por medio, esto no va a ser posible, por eso, la intervención de un profesional es esencial. Tomar distancia de lo que ha pasado : para esto el contacto cero vendrá muy bien, así como hablar con aquellas personas que sean un apoyo para este momento tan difícil. A veces, saldrá a la luz un problema de comunicación, una falta de valentía para romper o un desgaste acusado que transformó la pareja en una mera amistad con el tiempo.

: para esto el contacto cero vendrá muy bien, así como hablar con aquellas personas que sean un apoyo para este momento tan difícil. A veces, saldrá a la luz un problema de comunicación, una falta de valentía para romper o un desgaste acusado que transformó la pareja en una mera amistad con el tiempo. Buscar ayuda profesional: de nuevo, insistimos en lo importante que es esto. Aunque hablar y desahogarse con amigos y familia es necesario y crucial, un profesional dotará de herramientas útiles para reconstruir esa autoestima dañada, transitar el duelo de la mejor forma y salir adelante. Pues, este hecho puede generar mucho dolor.

¿Seguir juntos es una buena idea?

Esta es una pregunta que depende mucho de cada persona. Tamara Falcó, a la que su pareja le fue infiel hace muy poco, lo tenía claro. Para ella, una infidelidad es un motivo para que la relación culmine de inmediato. Pero, puede que otras personas lo vean de manera diferente. Por ejemplo, puede que para ellas no sea igual que la pareja haya mantenido una relación paralela a que haya cometido una infidelidad puntual.

Todo dependerá de cada caso en particular y, para ello, va a ser fundamental contar con ayuda profesional. Reconstruir los daños que una infidelidad puede provocar no es sencillo y hay personas que no la perdonarán, aunque se esfuercen por hacerlo. En esta situación, no hay mejor opción que la de romper el vínculo por el bienestar mental.

