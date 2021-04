¿Es posible tener una relación de pareja sana en la que nunca haya discusiones?

¿Es posible mantener una relación sana de pareja donde nunca haya discusiones? ¿Debería ser la pauta habitual a seguir o se trata, sencillamente, de una utopía? La ciencia ha hablado al respecto y un estudio llevado a cabo en 2015 por The Gottam Institute - centro especializado en psicoterapia de pareja y familia- determinó que las parejas que discuten tienen una relación más sana y fuerte.

Llegados a este punto sería preciso diferenciar, obviamente, la discusión de la pelea. Si se entiende por discusión de pareja una conversación en la que hay voluntad de llegar a un acuerdo que beneficie y convenza a ambas partes, en la que exista concordia y respeto, y en la que se utilizan argumentos sólidos; vamos por el buen camino. Por el contrario, si el acuerdo queda relegado un segundo plano y lo único qué se busca es tener la razón, se sacan a relucir quejas y reproches ajenos al asunto principal, se producen faltas de respeto o gritos, con toda probabilidad el resultado final sea nefasto.

Al respecto, el psicólogo clínico Joshua Klapow, en unas declaraciones para el medio norteamericano Elite Daily , da un paso más allá afirmando que lo realmente importante es el motivo o la razón por la que una pareja nunca discute. "Hay algunas parejas que rara vez discuten porque comunican sus deseos, necesidades, preferencias y opiniones de una manera que es aceptada y procesada por el otro", señala Klapow.

Esto, según explica el experto, no significa que las parejas que no se pelean no tengan desacuerdos. "Pero esos desacuerdos se resuelven genuinamente, o al menos se escuchan, y se trabajan. Las parejas que se comunican de forma honesta, auténtica y con énfasis en compartir información y aprender del otro frente a 'ganar' o 'perder' tenderán a discutir menos”, añade.

Por el contrario, cuando una pareja no se pelea porque quiere a evitar todo conflicto, independientemente de que pueda hacer mella en sus emociones, entonces deben encenderse todas las alarmas. "La falta de resolución de los problemas o conflictos mediante la evitación, el compromiso constante y el alejamiento o la desestimación de los mismos puede conducir a una mala comunicación en la relación y a percepciones erróneas sobre la calidad de la misma".

De hecho, según confirma este psicólogo, el miembro de la pareja que trata constantemente de evitar el conflicto puede empezar a resentirse inconscientemente (o incluso conscientemente) con el otro debido a su propia falta de atención a sus emociones.

Para que una pareja determine si no discute porque hay una buena comunicación o bien porque evita a toda costa el conflicto, bastaría según el doctor Klapow con hacerse la siguiente lista de preguntas: "¿Existen temas, problemas y situaciones que me preocupan mucho y sobre las que no estamos de acuerdo y no las tratamos? ¿Estoy evitando los desacuerdos porque no quiero pelear? ¿Tengo miedo de lo que pueda decir o hacer mi pareja? O tengo miedo de que se arruine la relación. ¿No estoy discutiendo porque simplemente ya no me importa intentar comunicarme?” Si la respuesta a una o más de una de estas preguntas fuese afirmativa podría significar que "tenéis un problema de comunicación mayor, y la falta de discusión es en realidad un síntoma de ello", dice.