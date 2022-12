Infidelidad en Navidad: por qué es más probable que ocurra en estas fechas, según los expertos

La Navidad trae cientos de compromisos a los que no podemos faltar. Cenas de empresa, comidas con amigos y amigas que hace tiempo que no vemos, celebraciones familiares o una fiesta con compañeros. Sin duda, se trata de una época para celebrar con todos aquellos que te rodean pero, ¿sabías que la infidelidad se dispara durante estos días? Puede parecer sorprendente, pero así lo aseguran los que más saben sobre el tema. Lara Ferreiro, psicóloga especializada en terapia de pareja y experta de la página de citas para casados Ashley Madison, explica que "aunque pueda parecer que la gente está muy involucrada en los planes familiares, la realidad es que la Navidad es una de las épocas del año donde existen más infidelidades, ya que hay más eventos sociales que nunca (a algunos de ellos, no va tu pareja), entre ellos las famosas cenas de empresa".

En este momento del año el 63% de las mujeres y el 57% de los hombres reconoce haber sido infiel a su pareja. Las ciudades que encabezan estos datos son Barcelona y Granada. La razón, según explican datos de encuestas realizadas por distintas webs y plataformas, como Ashley Madison o Global Risk, es que supone la ocasión perfecta para estrechar lazos con personas de otros cargos o departamentos y, por supuesto, el alcohol influye en estos comportamientos. En este sentido, el 77,4% de los infieles aseguran haber vivido una "aventura fugaz" mientras que solo el 22% reconoce haber continuado viendo a esa persona en más ocasiones.

Por su parte, la psicóloga Lara Ferreiro añade que otra de las razones por las que se producen infidelidades es porque "muchas personas en esta época del año tienen menos sexo con su pareja que en otras fechas del calendario. En los meses de frío suelen disminuir la frecuencia de las relaciones sexuales y eso hace despertar el deseo hacia otras personas ya que habría una necesidad no cubierta por parte de tu pareja. Incluso, el 69% de las mujeres de la plataforma de Ashley Madison afirman que no llegan al orgasmo con su marido, dejando así al descubierto sus carencias".

¿Por qué en las cenas de empresa o en las fiestas de Navidad?

Desde Ashley Madison aseguran que las cenas o fiestas de empresa de Navidad es en el momento en el que más casos se dan, especialmente entre compañeros de trabajo. "La mayoría de los usuarios que reconocieron haber sido infieles a sus parejas principales en estos eventos lo fueron con otro compañero de trabajo, pero el 30% nos confiesa que fue infiel con el cónyuge de otra persona". Es importante abordar el contexto de la Navidad, ya que es una época en la que se remueven muchos sentimientos, pues la experta en psicología afirma que se puede estar más vulnerable o más consciente de lo que se quiere en la vida. "Un refugio psicológico a toda la presión navideña puede ser tener una aventura con un compañero de trabajo que te escucha y le ves diariamente. Las cenas de empresas sirven para muchas personas una liberación y se atreven a vivir aquellas fantasías que han tenido durante todo el año con su compañero de trabajo", explica Lara.

¿Se produce la infidelidad en la propia fiesta? Desde la 'app' aseguran que no, ya que suele culminar en la habitación de un hotel (según un 43% de los encuestados). Otros lugares predilectos son un taxi (29%), la escalera (23%) o 'el escritorio de un colega' (22%).

Asimismo, llama la atención las intenciones de los encuestados de cara a estas fiestas, pues un 46% de los encuestados prevén flirtear en la fiesta de navidad de la empresa y un 26% llevan varios meses con el ojo puesto en alguno de sus compañeros. ¿La razón? Un 39% afirma que lo que les llevó a cometer una infidelidad en la fiesta de Navidad fue la tensión sexual no resuelta con ese compañero durante todo el año. Y, a modo de curiosidad, el 70% de las infidelidades cometidas en la fiesta de Navidad son con un compañero del mismo rango.

"En definitiva, la proximidad y la cercanía son los factores más importantes para acabar cometiendo una infidelidad. Si pasamos la mayor parte del tiempo en la oficina es normal que terminemos por tener más relación y cosas en común con un compañero de trabajo que con la pareja. Por eso al final muchas personas se sienten atraídas por su compañero. Las cenas de empresa son un cóctel navideño explosivo para dar rienda suelta a una pasión reprimida durante todo el año", concluye la psicóloga.

¿De qué depende que una persona sea infiel?

Son varios los factores que pueden influir en que una persona engañe a su pareja y a otra, por el contrario, ni se le pase por la cabeza. Entre estos están sus rasgos de personalidad, su nivel de hormonas sexuales, lo satisfecho/a que esté a nivel emocional y sexual con su pareja, o su propia genética, entre otros.

"El ser humano por naturaleza intenta utilizar los mínimos recursos para obtener algo, si sientes que estás satisfecho en tu relación de pareja, no sueles buscar fuera lo que ya tienes dentro. Es muy habitual que después de que se pase la etapa inicial del amor, el enamoramiento, esto suele durar hasta 2 años, luego viene la 'zona de confort', donde muchas personas sienten que su pareja ya no les desea y ahí es cuando aparece la necesidad de buscarte a otra tercera persona para cubrir una necesidad que no está satisfecha", afirma Lara Ferreiro.

Otra de las explicaciones por las que una persona sí es fiel, es que a nivel hormonal, existe la 'hormona de la fidelidad'', llamada vasopresina. Cuantos más niveles de esta hormona tengas, más fiel serás. Además, un estudio de la Universidad de Suecia llegó a la conclusión de que s más común en las personas que tienen una variación de los genes DRD4 y AVPR1A, se asocian a comportamientos hacia la búsqueda del placer.

¿La infidelidad es contagiosa?

Lara Ferreiro lo tiene claro: la infidelidad sí puede ser contagiosa. "Si tú ves que tu amigo o tu amiga es feliz con su amante, tú te podrías plantear hacer lo mismo o seguir su estilo de vida. Cuando estás con tu amante y tienes sexo con esa persona, tu cerebro segrega dopamina, la hormona del placer, que te hace sentir experiencias de placer muy intensa y hace que quieras repetir".

¿Una persona infiel lo será siempre?

Existen todo tipo de casos. Según cuenta la psicóloga a Mujer.es, hay personas que lo hacen como estilo de vida y repiten la infidelidad una y otra vez porque encuentran un gran beneficio en esa conducta. Sin embargo, no siempre esto es así. Otras personas lo pueden hacer de forma más puntual "ya que se debe a un momento concreto de su vida dónde sienten que su pareja no le está satisfaciendo. Esto va a depender de tu estilo de personalidad".

La infidelidad es un fenómeno muy complejo psicológicamente. Gorodenkoff Productions OU / iStock

Una evolución social hacia las parejas 'abiertas'

Cada vez son más las parejas las que se plantean 'abrir' la relación, especialmente esto ocurre entre los más jóvenes. "En un estudio llamado La próxima generación de la no-monogamia, encontraron que ya uno de cada cuatro españoles ya está convencido que nuestra sociedad se beneficiaría de avanzar hacia una postura más abierta y tolerante en cuanto a modelos de pareja", añade la experta. "De hecho, en el mismo se recoge que casi el 20% de la población preferiría algún tipo de relación no-monógama para sí mismo".

Lara afirma además que en muchas ocasiones son las mujeres las que lideran este cambio, y asegura creer que en los próximo años cada vez serán más las personas las que definan y establezcan otros modelos de relación no tan comunes actualmente.

