Tamara Falcó ficha en las rebajas de Mango un vestido verde que cuesta menos de 30 € y salva cualquier look de invitada

Tamara Falcó es una de las mujeres más admiradas del país. Más allá de su faceta como 'celebrity', la marquesa de Griñón es inspiración estilística para muchas mujeres (y de todas las edades).

Ya sea para un evento informal o para sus apariciones públicas profesionales, Tamara Falcó logra conquistar siempre con los looks elegidos, que no tardan en ser comentados en los medios de comunicación. Su sección en El Hormiguero, que tiene lugar cada jueves, es sin duda una oportunidad más para ver combinaciones estilísticas de la hija de Isabel Preysler. Y si bien es cierto que en muchas ocasiones opta por looks de presupuesto elevado (y que, obviamente, ella puede permitirse a nivel económico), muchas otras veces nos muestra fichajes elegantes, favorecedores y asequibles.

Entre las firmas 'low cost' que Tamara Falcó suele llevar con más frecuencia, y más allá de Zara, encontramos Mango. La marca barcelonesa va adquiriendo, cada vez más, un toque 'premium' en sus colecciones y, por esta misma razón, se está posicionando como una referencia incluso entre mujeres de alta clase social, como es el caso de la reina Letizia, quien también lleva prendas de esta tienda de forma habitual.

En su última aparición en el programa de Pablo Motos, Falcó ha sorprendido con un vestido de las rebajas de Mango que, como era de esperar, ha llamado la atención entre las amantes de la moda.

Tamara Falcó y Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. 20minutos | atresmedia

Se trata de un diseño de color verde, confeccionado en tejido satinado, de corte midi con escote de pico cruzado, abertura en la parte delantera y manga larga. Un diseño que solucionará cualquier look de invitada y que además ahora está disponible en la tienda online de Mango con un 50% de descuento de su precio original: 29,99 € (cuando antes costaba 59,99 €). La mala noticia es que el 'boom' del diseño ha hecho que ya esté agotado en prácticamente todas las tallas, aunque si te das prisa podrás conseguirlo.

Vestido verde satinado de Mango D.R.

Tamara lo llevó con unas sandalias de tacón doradas y, a modo de 'beauty look' lució la melena suelta y lisa, así como un maquillaje protagonizado por unos ojos marcados con un sutil 'eyeliner' y un labial de efecto natural en tonos rosas.

